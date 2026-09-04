Hyvä Ikä, Fysioterapia & kuntoutus, Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät ja Vaikuttava TOIMinta kokosivat hyvinvoinnin ja toimintakyvyn asiantuntijat Helsinkiin

Hyvä Ikä-, Fysioterapia & kuntoutus-, Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät- ja Vaikuttava TOIMinta -tapahtumissa vieraili yhteensä lähes 4000 kävijää. Näyttely ja monipuolinen ohjelma kokosivat yhteen alan ammattilaisia, tutkijoita, järjestöjä, yrityksiä ja päättäjiä ympäri Suomen.

Ikääntyvän väestön hyvinvointi vaatii ennakoivia ratkaisuja

Hyvä Ikä -tapahtumassa tarkasteltiin ikääntyvän väestön hyvinvointia, palveluiden tulevaisuutta ja ikäystävällisen yhteiskunnan rakentamista. Tapahtuman teemana oli Kohtaamisen voima.

Ohjelmassa nousivat esiin ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys, toimintakyvyn tukeminen sekä ikääntyneiden mahdollisuudet osallistua heille suunnattujen palveluiden kehittämiseen. Keskusteluissa korostuivat myös asiakaslähtöisyys, eri toimijoiden yhteistyö ja moniammatillinen tiedonvaihto.

Hyvä elämä rakentuu myös yhteydestä toisiin

Kestävän hyvinvoinnin asiantuntija Arto O. Salonen haastoi puheenvuorossaan kuulijat pohtimaan, mitä hyvä elämä todella tarkoittaa. Hänen mukaansa hyvinvointi rakentuu yhä enemmän elämänlaadusta kuin elintason kasvusta, ja sitä voidaan vahvistaa yhteisöllisyydellä, osallisuudella ja merkityksellisillä ihmissuhteilla.

Salonen korosti ihmisten välisen kohtaamisen merkitystä ja kiteytti puheenvuoronsa kysymykseen: ”Mitä sinulla on, jos et pysty jakamaan elämän iloja ja suruja?” Hänen mukaansa siirtymä kohtuullisempaan kulutukseen on samalla valinta sen puolesta, millaista arkea, työelämää ja yhteiskuntaa haluamme rakentaa.

Ikääntyneiden yksinäisyyteen etsitään uusia ratkaisuja myös verkosta

Vanhustyön keskusliitto lanseerasi Hyvä Ikä -tapahtumassa Juttunetti-palvelun, joka tarjoaa eläkeikäisille uuden tavan löytää seuraa ja keskustella vertaistensa kanssa verkossa. Palvelussa voi kohdata muita videoyhteyden välityksellä tai osallistua keskusteluun keskustelupalstalla.

”Juttunetti on saanut innostuneen vastaanoton. Sekä ammattilaiset että eläkeikäiset itse ovat tunnistaneet palvelun tarpeen ja merkityksen. Myös Juttunetin visuaalinen ilme on saanut paljon kiitosta”, sanoo Vanhustyön keskusliiton viestintäjohtaja Merja Lankinen.

Kuntoutuksen vaikuttavuus näkyy ihmisten arjessa

Fysioterapia & kuntoutus -tapahtumassa tarkasteltiin kuntoutuksen muuttuvia palvelutarpeita, fysioterapian vaikuttavuutta ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä.

Ohjelmassa nousi vahvasti esiin ajatus siitä, että kuntoutuksen vaikuttavuus näkyy ennen kaikkea ihmisen arjessa: mahdollisuutena säilyttää toimintakykyä, elää mahdollisimman aktiivista ja itsenäistä elämää sekä osallistua itselle merkityksellisiin asioihin. Moniammatillisessa kuntoutuksessa keskeiseksi nousi asiakkaan kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen. Asiantuntijat pohtivat myös, miten eri ammattilaisten yhteistyötä voidaan vahvistaa entistä sujuvammaksi ja vaikuttavammaksi.

Robotiikka tuo uusia mahdollisuuksia AVH-kuntoutukseen

Fysioline esitteli Fysioterapia & kuntoutus -lavalla suomalaista tutkimusta robottiavusteisesta kävelykuntoutuksesta aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuksessa.

Tutkimuksessa kuntoutujien askelmäärät kasvoivat, kävelymatkat pitenivät ja toimintakyky parani harjoittelun edetessä. Robotiikan mahdollisuuksia tarkasteltiin myös resurssien ja kustannusten näkökulmasta sekä potilaan ja ammattilaisen turvallisuuden tukena.

”Tapahtumalavalla esittelemämme tutkimus kävelyrobotiikan käytöstä AVH-kuntoutuksessa herätti hyviä keskusteluja sekä yrittäjien että julkisen puolen edustajien kanssa. Tapahtuman jälkeen katse on luottavaisesti kohti tulevaa”, kertoo Katri Välimäki Fysiolinelta.

Ravitsemus keskeisenä osana hyvinvointia ja terveyttä

Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä tarkasteltiin ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa. Ohjelmassa käsiteltiin muun muassa elintapasairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa, syömiskäyttäytymistä, ravitsemushoitoa sekä lihavuuden hoitoa.

”Tapahtuma kiinnosti laajasti niin ravitsemusalan asiantuntijoita kuin ravitsemuksesta kiinnostuneita ammattilaisia, ja keskustelut jatkuivat vilkkaina myös näyttelyalueella. Yhdistyksen näkökulmasta oli erityisen arvokasta tuoda ravitsemuksen näkökulmaa osaksi laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden tapahtumakokonaisuutta”, kertoo Pia Mustajoki Ravitsemusterapeuttien yhdistyksestä.

Näyttely toi alan ratkaisut käytännössä nähtäviksi

Tapahtumien näyttely kokosi yhteen hyvinvoinnin, kuntoutuksen, ravitsemuksen ja ikääntymisen palveluiden ja tuotteiden tarjoajia. Näytteilleasettajat esittelivät ratkaisuja muun muassa toimintakyvyn ylläpitämiseen, kuntoutukseen, ravitsemukseen, asumiseen ja hyvinvointiteknologiaan.

Tapahtumassa oleellista on myös mahdollisuus kohdata asiantuntijoita sekä vaihtaa kokemuksia kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

”Hallissa näkyi rohkaisevia merkkejä alan kehityksestä. Kohtaamiset, keskustelut ja ammattilaisten aktiivinen kiinnostus uusiin ratkaisuihin vahvistavat käsitystä siitä, että alalla on positiivista virettä ja uskoa tulevaisuuteen. Vaikka toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, näemme paljon mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen”, toteaa tapahtumajärjestäjä Expomarkin liiketoimintapäällikkö Henri Härmä.

Tapahtuman yhteydessä palkittiin työ yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden puolesta

Invalidiliiton myöntämän Yhdenvertainen ja esteetön Suomi -palkinnon sai Lakeuden Elämysliikunta ry pitkäjänteisestä työstään esteettömän ja yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseksi. Yhdistys on kehittänyt esteettömiä elämysliikuntareittejä ja saavutettavia luontoympäristöjä lähtökohtanaan ajatus siitä, että luonto kuuluu kaikille.

Palkinnon arvo oli 3 000 euroa, ja sen lahjoitti Suomen Messusäätiö. Kunniamaininnat myönnettiin Turun WAM nykytaiteen museolle sekä Serlachius-taidekohteelle Mänttä-Vilppulaan saavutettavuuden ja esteettömyyden edistämisestä.

Seuraavan kerran Hyvä Ikä ja Fysioterapia & kuntoutus järjestetään syksyllä 2028 Helsingin Messukeskuksessa.

Kuvia tapahtumasta vapaasti median käyttöön:

https://mediabank.messukeskus.com

fysioterapiamessut.fi

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Lisätietoja

Milla Moore

tapahtumaviestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus

040 664 6547

milla.moore@messukeskus.com