Ennakolta tiedote tiedoksi, julki noin klo 14: Keski-Suomen hyvinvointialue on aikeissa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuoden 2025 lisärahoituspäätöksestä 10.9.2026 13:22:46 EEST | Tiedote

Aluevaltuutetuille ja varavaltuutetetuille tiedote ennakolta tiedoksi. Julki noin klo 14 aluehallituksen esityslistan julkaisun yhteydessä. Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta valtioneuvoston tekemiin päätöksiin, jotka koskevat hyvinvointialueen vuodelle 2025 hakemaa lisärahoitusta. Keski-Suomen hyvinvointialue on hakenut valtioneuvostolta 46 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2025 sillä perusteella, että se pystyy turvaamaan lakisääteiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Valtioneuvosto ei myöntänyt lisärahoitusta ja Keski-Suomen hyvinvointialue teki alijämää viime vuonna noin 50 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue on tehnyt lisärahoituspäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka valtioneuvosto hylkäsi. Nyt hyvinvointialue aikoo hakea muutosta valtioneuvoston päätöksiin korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Aluehallitus käsittelee muutoshakemusta kokouksessaan 15.9.