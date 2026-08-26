Google iski suotuisaan rakoon – Suomalaisten tuki vahvaa jos sähkölupaus pidetään, kysely paljastaa
15.9.2026 06:00:00 EEST | Ajatuspaja Toivo | Tiedote
Peräti 72 prosenttia suomalaisista suhtautuu datakeskusten rakentamiseen myönteisesti, jos niitä rakentavat yritykset tekevät samalla investointeja sähkön tuotantoon ja infrastruktuuriin. Asia käy ilmi ajatuspaja Toivon Yksi kysymys –raportista. Kannatus on vahvaa puoluekantaan, sukupuoleen tai ikään katsomatta.
"Tähdet ovat Suomessa Googlelle oikeassa asennossa. Nyt yrityksen pitää lunastaa lupauksensa sähkön suhteen", Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo sanoo.
Vahva enemmistö suomalaisista (72 %) suhtautuu myönteisesti datakeskusten rakentamiseen Suomeen, jos niitä rakentavat yritykset tekevät samalla investointeja sähköntuotantoon ja energiainfrastruktuuriin.
Kannatus on vahvaa puoluekantaan, sukupuoleen tai ikään katsomatta. Asenteet käyvät ilmi ajatuspaja Toivon Yksi kysymys -raportista, jonka kyselydatan on tuottanut tutkimusyhtiö Iro Research.
Amerikkalainen teknologiayhtiö Google ilmoitti viime viikolla investoivansa datakeskuksiin Suomessa noin 13 miljardia euroa kahdessa vuodessa. Yhtiö kertoi samalla panostavansa vahvasti sähköntuotantoon ja energiainfraan yhteistyössä erityisesti Fortumin ja Fingridin kanssa.
"Tähdet ovat Googlelle nyt Suomessa oikeassa asennossa. Kansalaisten asenteet tämänkaltaiselle projektille Suomessa ovat yllättävän suopeat. Jätti-investoinnista on mahdollisuus tulla malliesmierkki onnistuneesta datakeskushankkeesta. Nyt Googlen tehtävänä on lunastaa lupaukset", ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo sanoo.
Kokoomuksen kannattajat suopeimpia
Puoluekannan mukaan vastauksia tarkasteltaessa käy ilmi, että kokoomuksen äänestäjistä 85 prosenttia pitää Suomeen kohdistuvia datakeskusinvestointeja kannatettavina, mikäli yhtiöt investoivat myös energianifrastruktuuriin ja sähköntuotantoon.
Myös perussuomalaisten (77 %) ja SDP:n (76 %) äänestäjissä kannatus on erittäin vahvaaa. Sekä keskustan että vihreiden äänestäjistä 74 prosenttia on samaa mieltä. Vasemmistoliitonkin äänestäjistä datakeskukset investointeineen toivottaa tervetulleiksi 61 prosenttia. Toukokuussa kerätty kyselydata paljastaa myös, että miehet (78 %) suhtautuvat datakeskuksiin hieman positiivisemmin kuin naiset (66 %) ja että iän karttuessa kannatus vahvistuu.
Googlen investoinnin julkistamisen jälkeen julkisuudessa on keskusteltu siitä, kuinka sähkön kohtuullinen hinta taataan esimerkiksi tilanteessa, jossa vesi- ja tuulivoiman tuotanto on matalalla ja kovat pakkaset kasvattavat kysyntää ja samalla datakeskukset tarvitsevat paljon sähköä.
"Kyselytulosten viesti on, että sekä Googlen että suomalaisten päättäjien on tärkeää edetä nyt tarkasti, jotta kansalaisten luottamus kestää. Luottamuksen menettäminen vaikeuttaisi pysyvästi uusien, Suomen taloudelle hyödyllisten datakeskusinvestointien syntyä", Tiessalo arvioi.
"Vaikka asiakkaalla olisi iso hoppu lähettää kaivuukonet nopeasti töihin, sähkön suhteen pelkkien lupausten ja suunnitelmien varaan ei sovi jäädä."
Kyselytutkimus tehtiin 12.-21.5.2026 välisenä aikana osana Toivon Irolla teettämää Tuhat suomalaista -kyselyä. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista, ja tulosten virhemarginaali on enintään noin ±3,2 prosenttiyksikköä.
Yhteyshenkilöt
Raine TiessaloToiminnanjohtaja / ajatuspaja ToivoPuh:+358504355898raine.tiessalo@toivoajatuspaja.fi
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