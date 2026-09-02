Näistä maista matkustettiin Suomeen kesällä – suurimmat nousijat Hollanti, Espanja ja Ranska
11.9.2026 09:12:34 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Telian matkapuhelinverkkoon liittyneiden ulkomaisten matkailijoiden määrä kasvoi kesällä useista Euroopan maista. Voimakkainta kasvu oli Hollannista, Espanjasta ja Ranskasta saapuneissa matkailijoissa. Samalla turistien mobiilidatan käyttö Suomessa jatkoi kasvuaan.
Ruotsi säilytti asemansa Suomeen saapuvien matkailijoiden suurimpana lähtömaana päättyneenä kesänä, mutta huomattavan suurta kasvua nähtiin Hollannista, Espanjasta ja Ranskasta. Hollannista saapuvien matkailijoiden määrä kasvoi 32 prosenttia, Espanjasta 23 prosenttia ja Ranskasta 19 prosenttia edellisvuoden kesään verrattuna.
"Suomen vetovoima lomakohteena näkyy nyt erityisesti etelä- ja länsieurooppalaisten kasvaneissa matkustajamäärissä. Yhdysvaltalaisten matkailijamäärien kasvu kertoo, että kiinnostus Suomea kohtaan on vahvistunut myös Euroopan ulkopuolella", sanoo Telian mobiililiiketoiminnan johtaja Max-Peter Laine.
Saksa oli listan ainoa selkeä laskija, kun saksalaisten turistien määrä väheni viidellä prosentilla. Laskusta huolimatta saksalaiset olivat toiseksi suurin lomailijajoukko Suomessa 9 prosentin osuudella kaikista matkailijoista. Muutoin tilasto osoittaa tasaista kasvua lähes kaikista suurimmista lähtömaista.
Turistin netinkäyttö kolmasosa suomalaisen kulutuksesta
Telian verkkodatasta ilmenee, että keskimäärin turistit käyttivät kesällä Suomessa vieraillessaan 1,9 gigatavua mobiilidataa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 1,6 gigatavua.
”Matkailijoiden datankäyttö kasvaa tasaisesti vuodesta toiseen. Suomessa vierailevat turistit käyttävät dataa suomalaisia matkailijoita maltillisemmin, mutta älypuhelin on heillekin olennainen osa matkakokemusta. Suomen mobiiliverkoissa kapasiteettia riittää hyvin myös matkailukauden vilkkaimpina hetkinä”, Laine toteaa.
Vertailu suomalaisten matkustajien netinkäyttöön ulkomailla on huomattava. Suomalainen käyttää ulkomailla keskimäärin noin 6 gigatavua mobiilidataa, eli yli kolminkertaisen määrän Suomessa vieraileviin turisteihin verrattuna.
"Älypuhelimesta on tullut matkailijalle yhtä tärkeä kuin passi. Suomalaiset ovat tottuneet käyttämään mobiilidataa huolettomasti, ja se näkyy myös lomamatkoilla. Kartat, maksaminen ja yhteydenpito ovat tärkeä osa sujuvaa lomaa. Erityisesti EU-alueella datamääristä ei tarvitse murehtia", Max-Peter Laine kertoo.
Suomeen matkustaneiden turistien lähtömaat kesällä 2026
|
Sija
|
Maa
|
Osuus
|
Muutos vuodessa
|
1
|
Ruotsi
|
20 %
|
+5 %
|
2
|
Saksa
|
9 %
|
-5 %
|
3
|
Ranska
|
7 %
|
+19 %
|
4
|
Viro
|
7 %
|
+7 %
|
5
|
Iso-Britannia
|
6 %
|
+5 %
|
6
|
Yhdysvallat
|
5 %
|
+18 %
|
7
|
Puola
|
5 %
|
+15 %
|
8
|
Hollanti
|
5 %
|
+32 %
|
9
|
Norja
|
4 %
|
+7 %
|
10
|
Espanja
|
3 %
|
+23 %
Lähde: Telian roaming-data 1.6. - 31.8.2026. Prosenttiosuus kertoo maan osuuden kaikista Telian verkkoon liittyneistä ulkomaisista matkustajista, ja muutosprosentti kertoo matkustajamäärän kehityksen edelliseen vuoteen verrattuna.
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Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
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