Mellakka Events satsaa kasvuun luovuuden ja myynnin voimalla

Monikanavaisiin brändikokemuksiin erikoistunut tapahtumamarkkinointiyhtiö Mellakka Events satsaa kasvuun. Yhtiö on onnistunut nousemaan viidessä vuodessa keskisuurten kotimaisten tapahtumayritysten joukkoon, ja sen isoimpia asiakkaita ovat muun muassa Sinebrychoff, Google, Lidl, Storytel ja Säästöpankki. Mellakka Eventsin tuorein työ on Googlen kansainvälisen tiimin kanssa tällä viikolla toteutettu Suomen historian suurimman datakeskusinvestoinnin lanseeraustapahtuma.

Kasvua lähtee rakentamaan uusi toimitusjohtaja Mira Lassenius, joka siirtyy tehtävään Mellakka Eventsin operatiivisen johtajan paikalta.

“Eventsin kilpailuetuja ovat rohkeat luovat ideat sekä pitkäjänteinen ja strateginen tapahtumamarkkinointi. Livekohtaamisen arvo kasvaa digitaalisen arjen keskellä, mutta yksittäinen tapahtuma ei vielä itsessään ratkaise mitään. Parhaimmillaan tapahtuma toimii samanaikaisesti mediana, sisältöalustana ja kohtaamisena, jolloin sen ympärille syntyy sisältöjä, keskustelua, näkyvyyttä ja pitkäkestoisempia asiakassuhteita”, Lassenius sanoo.

Kasvua haetaan vahvistamalla strategista ja luovaa suunnittelua, myyntiä sekä tuotantoa. Mellakka Eventsin edellinen toimitusjohtaja Rina Järventaka siirtyy Creative Business Directorin rooliin kehittämään asiakkaiden monikanavaista luovaa sisältöä. Uudessa roolissaan Järventaka hyödyntää myös aiempaa pitkää kokemustaan PR- ja vaikuttajamarkkinoinnista Mellakka Helsingissä.

Mellakka Eventsin kasvusta vastaa Ronja Tammiruusu, joka on siirtynyt Head of Sales -tehtävään tapahtumatoimisto Liwligiltä. Hänen vastuullaan on myynnin kehittäminen sekä uusasiakashankinta.

Mellakka Eventsissä alusta asti mukana ollut Santtu Lehtinen vastaa jatkossa luovien tuotteiden teknologisesta kehityksestä sekä innovaatioista. Kehitystyön painopisteitä ovat muun muassa AI- ja tapahtumadata, interaktiiviset yleisöratkaisut ja tapahtumateknologia.

Myös tapahtumatuotannon osaamista lähdetään kehittämään voimakkaasti seuraavan vuoden aikana Sofia Kivelän johdolla.

Yhtiö näkee myös sponsorointi- ja kumppanuusmarkkinoinnissa merkittävän kasvumahdollisuuden. Tavoitteena on rakentaa kumppanuuksista yksittäisiä näkyvyyselementtejä laajempia kokonaisuuksia, joissa tapahtumat, sisällöt, PR, vaikuttajamarkkinointi ja sosiaalinen media tukevat samaa bränditavoitetta. Tätä vahvistaa vahvalla markkinointiviestintä- ja kumppanuusosaamisellaan Mellakka Helsingin perustaja Mari Wainio luovan strategin roolissa.

“Tapahtuma- ja sponsorointimarkkinat ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti ja voimakkaammin kuin monet muut markkinoinnin muodot. Mellakka-yhtiöillä on mahdollisuudet vahvaan kasvuun, koska ne pystyvät yhdistämään sujuvasti erilaista osaamista. Esimerkiksi luovat konseptit timanttiseen tapahtumatuotantoon ja monikanavaisiin markkinointiratkaisuihin, kuten PR:ään, viestintään, sosiaalisen median markkinointiin ja vaikuttajamarkkinointiin. Se on uniikki ja tuloksekas yhdistelmä, jonka uskomme vastaavan siihen, mitä asiakkaat nyt ja tulevaisuudessa tarvitsevat”, Mellakka-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Santtu Parkkonen sanoo.

Mellakka Events:

Mellakka Events on palkittu strateginen tapahtumamarkkinointitoimisto, joka yhdistää markkinoinnin kaikki osa-alueet tapahtumallisiin konsepteihin ja elämyksiin.

Mellakka Events on osa Mellakka-yhtiöitä ja N2-konsernia.