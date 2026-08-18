S-market Kuortaneen uudistus on alkanut
11.9.2026 09:30:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
Tiedote 11.9.2026
Osuuskauppa Eepee on aloittanut vuonna 2014 rakennetun S-market Kuortaneen uudistuksen. Uudistus sisältää myymälän lisäksi laajoja kylmä-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- ja kiinteistökorjauksia.
Uudistustyöt on aloitettu syyskuun alussa ja myymälän osalta ne ovat valmiit joulukuun puolessa välissä. Myymälä palvelee normaalisti uudistustöiden ajan.
Mitä uutta on tulossa?
- Uudet kylmälaitteet. Vanhat kylmälaitteet ovat tulleet elinkaarensa päähän, ja ne vaihdetaan ovellisiin kylmäkalusteisiin, jotka parantavat tuotteiden säilyvyyttä ja vähentävät energiankulutusta.
- Uudet myymäläkalusteet. Myös myymäläpohjaa uudistetaan, mikä parantaa ja laajentaa valikoimaa. Myymälään saadaan muun muassa paistopiste. Myymälään vaihtuu tyylikäs tummanharmaa värimaailma ja valaisimet vaihdetaan energiatehokkaisiin LED-valaisimiin.
- Osana uudistusta myymälään lisätään uusia pikakassoja, jotka nopeuttavat asiointia erityisesti ruuhka-aikoina.
- Sähköiset hintanäytöt eli elektroniset hyllynreunaetiketit, joiden avulla hintatiedot näkyvät asiakkaille entistä selkeämmin.
- Postin palvelupiste korvataan itsepalvelupisteellä. Itsepalvelupisteellä pakettien lähettäminen helpottuu, kun uudessa pisteessä voi tulostaa pakettitarran itse ja jättää paketin kuljetukseen ilman jonottamista.
– S-market Kuortaneen uudistus on merkittävä investointi asiakkaidemme tulevaisuuden palveluihin. Uudistuksella parannamme myymälän toimivuutta, energiatehokkuutta ja asioinnin sujuvuutta sekä varmistamme, että myymälä vastaa entistä paremmin alueen asiakkaiden tarpeisiin myös tulevina vuosina, toteaa marketkaupan toimialajohtaja Iina Kalliorinne.
Vt. marketpäällikkö Esa Latvala ja henkilökunta pahoittelevat töistä mahdollisesti aiheutuvaa tilapäistä haittaa. Uudistuksen jälkeen S-market Kuortane tarjoaa entistä toimivamman ja monipuolisemman kokonaisuuden.
Urakoitsijat:
Rakennus: AJ Rakennus Oy Seinäjoki
Putket: Nevera Oy
Ilmanvaihto: LVI-asennus P. Launo Oy
Sähkö: Sähköasennus A-P Manninen Oy
Rakennusautomaatio: Automaatio T & N Oy
Yhteyshenkilöt
Iina KalliorinneToimialajohtajaEtelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Marketkaupan toimialajohtaja
Mari HumppiRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan OsuuskauppaPuh:010 764 6295mari.humppi@sok.fi
Kuvat
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
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