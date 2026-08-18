Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

S-market Kuortaneen uudistus on alkanut

11.9.2026 09:30:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote

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Tiedote 11.9.2026

S-market Kuortane ennen uudistumista elokuussa 2026
S-market Kuortane ennen uudistumista elokuussa 2026

Osuuskauppa Eepee on aloittanut vuonna 2014 rakennetun S-market Kuortaneen uudistuksen. Uudistus sisältää myymälän lisäksi laajoja kylmä-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- ja kiinteistökorjauksia.

Uudistustyöt on aloitettu syyskuun alussa ja myymälän osalta ne ovat valmiit joulukuun puolessa välissä.  Myymälä palvelee normaalisti uudistustöiden ajan.

Mitä uutta on tulossa?

  • Uudet kylmälaitteet. Vanhat kylmälaitteet ovat tulleet elinkaarensa päähän, ja ne vaihdetaan ovellisiin kylmäkalusteisiin, jotka parantavat tuotteiden säilyvyyttä ja vähentävät energiankulutusta.
  • Uudet myymäläkalusteet. Myös myymäläpohjaa uudistetaan, mikä parantaa ja laajentaa valikoimaa. Myymälään saadaan muun muassa paistopiste. Myymälään vaihtuu tyylikäs tummanharmaa värimaailma ja valaisimet vaihdetaan energiatehokkaisiin LED-valaisimiin.
  • Osana uudistusta myymälään lisätään uusia pikakassoja, jotka nopeuttavat asiointia erityisesti ruuhka-aikoina.
  • Sähköiset hintanäytöt eli elektroniset hyllynreunaetiketit, joiden avulla hintatiedot näkyvät asiakkaille entistä selkeämmin.
  • Postin palvelupiste korvataan itsepalvelupisteellä.  Itsepalvelupisteellä pakettien lähettäminen helpottuu, kun uudessa pisteessä voi tulostaa pakettitarran itse ja jättää paketin kuljetukseen ilman jonottamista.

– S-market Kuortaneen uudistus on merkittävä investointi asiakkaidemme tulevaisuuden palveluihin. Uudistuksella parannamme myymälän toimivuutta, energiatehokkuutta ja asioinnin sujuvuutta sekä varmistamme, että myymälä vastaa entistä paremmin alueen asiakkaiden tarpeisiin myös tulevina vuosina, toteaa marketkaupan toimialajohtaja Iina Kalliorinne.

Vt. marketpäällikkö Esa Latvala ja henkilökunta pahoittelevat töistä mahdollisesti aiheutuvaa tilapäistä haittaa. Uudistuksen jälkeen S-market Kuortane tarjoaa entistä toimivamman ja monipuolisemman kokonaisuuden.

Urakoitsijat:

Rakennus: AJ Rakennus Oy Seinäjoki
Putket: Nevera Oy
Ilmanvaihto: LVI-asennus P. Launo Oy
Sähkö: Sähköasennus A-P Manninen Oy
Rakennusautomaatio: Automaatio T & N Oy

Yhteyshenkilöt

Kuvat

S-market Kuortane ennen uudistumista elokuussa 2026
S-market Kuortane ennen uudistumista elokuussa 2026
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Kuvassa S-market Kuortaneen vt. marketpäällikkö Esa Latvala sekä Leena Hannula
Kuvassa S-market Kuortaneen vt. marketpäällikkö Esa Latvala sekä Leena Hannula
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Eepee

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.

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