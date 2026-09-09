Keusote ja Nurmijärven kunta sopuun Klaukkalan terveysaseman vuokrasopimuksesta
11.9.2026 15:00:00 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Nurmijärven kunta ovat 11.9.2026 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan hyvinvointialue peruu vuokrasopimuksen purkamisilmoituksen. Vastineeksi kunta sitoutuu tekemään Klaukkalan terveysasemalla tulipalon jälkeiset kunnostustoimet ja välittömästi tehtäväksi luokitellut korjaukset.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue teki 17.8.2026 päätöksen Klaukkalan terveysaseman vuokrasopimuksen purkamisesta. Nurmijärven kunnanhallitus päätti 7.9.2026 tehdä oikaisuvaatimuksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Nyt laaditussa sopimuksessa Nurmijärven kunta sitoutuu tekemään Klaukkalan terveysaseman kiinteistössä tulipalonjälkeiset sekä välittömästi tehtäväksi luokitellut kunnostustoimet ja vetämään pois oikaisuvaatimuksensa.
”Olemme iloisia siitä, että Keusote peruu purkupäätöksensä ja pääsemme jälleen hyvässä yhteistyössä kehittämään kuntalaisten palveluita. Terveyspalveluiden saatavuus kasvukunnassa on keskeinen osa kuntalaisten toimivaa arkea. Tämän eteen haluamme tehdä töitä. Ymmärrämme Keusoten säästöpaineet ja pidämme tärkeänä, että kun terveyspalveluiden palveluverkkopäätöksiä nyt syyskuussa Keusotessa valmistellaan, vaihtoehdoista käydään kunnan ja kuntalaisten kanssa avoimesti keskustelua. Uskomme, että tiiviimmällä yhteistyöllä voimme edesauttaa Keusoten toimintojen kustannustehokkuutta pitkällä aikavälillä, Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo. Nurmijärven kunnanhallitus päätti oikaisuvaatimuksesta 7.9.2026.
Terveysasemalla saatetaan loppuun keväällä 2026 käynnistetty kuntotutkimus. Tutkimusraportti viimeistellään tulipalon jälkeisten korjaus- ja ennallistamistoimenpiteiden valmistuttua. Käyttöönoton ja vuokranmaksuvelvollisuuden alkamisen edellytyksenä on terveystarkastajan tai osapuolten yhteisesti hyväksymän riippumattoman asiantuntijan kirjallinen arvio siitä, että tilat soveltuvat vuokrasopimuksen ja vuokralaisen toiminnan mukaiseen käyttöön.
”Olemme tyytyväisiä siihen, että tilanteeseen on löytynyt yhdessä ratkaisu. Keusotelle keskeistä on ollut koko prosessin ajan varmistaa henkilöstölle ja asiakkaille turvalliset ja terveelliset, toimintaan soveltuvat tilat. Nyt tehdyssä sopimuksessa on määritelty korjaukset ja edellytykset, joiden tulee täyttyä ennen tilojen käyttöönottoa. Jatkamme valmistelua hyvässä yhteistyössä”, hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio sanoo.
Keusote valmistelee pitkän aikavälin palveluverkkopäätöstä, josta on tarkoitus päättää hyvinvointialueen aluevaltuustossa lokakuussa 2026. Tässä yhteydessä ratkeaa myös Klaukkalan tuleva palvelutaso.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Outi MäkeläNurmijärven kunnanjohtajaNurmijärven kuntaPuh:040 317 2100outi.makela@nurmijarvi.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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