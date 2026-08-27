Hirvivahingoista 55 miljoonan vuosittaiset tappiot metsänomistajille – löytyykö robotiikasta apu vahinkojen vähentämiseen?

Hirvivahingot eivät ole marginaalinen ilmiö: Metsäkeskuksen mukaan ne aiheuttavat vuosittain 55 miljoonan euron tappiot metsänomistajille. Lisäksi metsien laatu voi kärsiä, jos vahingoittuneet puut kasvavat isoiksi. Vahinkojen välttämiseksi saatetaan istuttaa kuusta, vaikka mänty olisi kasvupaikalle parempi valinta.

Ketterämpi ruiskutus tuo kustannussäästöjä

Drooni näkee ilmasta käsin ihmissilmää paremmin, ja HirviDrone-tutkimushankkeessa drooneja on koulutettu erottamaan toisistaan terveet ja hirvien vahingoittamat taimet.

Testeissä tutkimusryhmän kehittämä tekoälymalli onnistui luokittelemaan noin kolme neljäsosaa taimista niiden vaurioluokan perusteella. Kun erottelu onnistuu, saadaan suojattua oikeat taimet ja vähennettyä estoaineen hävikkiä. Ihmiseen verrattuna droonit ovat nopeita ja ketteriä, sillä taimikossa liikkuminen on aikaavievää fyysistä työtä.

Hankkeessa on tutkittu estoaineen ruiskutusta maatalousdroonilla ja havaittu, että aine leviää helposti laajalle alueelle kohteena olevien taimien sijaan. Ruiskutuksen kohdistusta suurikokoisella droonilla vaikeuttavat lisäksi isot puut ja muut esteet lentoreitillä. Siksi tutkimuskohteena on myös droonien kyky lentää metsässä.

– Drooneja hyödynnetään jo paljon maataloudessa, mutta metsässä lentämisessä on erityispiirteensä, sillä siellä pitää pystyä väistämään puiden runkoja ja oksia. Testaamme tutkimuksessa myös robottidroonia, joka pystyy navigoimaan tuntemattomassa ympäristössä ilman ihmisen ohjausta, tutkimusprofessori Eija Honkavaara Maanmittauslaitoksesta kertoo.

Edellyttää muutoksia lainsäädäntöön

Tutkimuksessa käytetään biopohjaista Trico-syönninestoainetta.

– Tricon vaikuttava aine on lampaanrasva. Koska se on kasvinsuojeluaine, lentolevitys on toistaiseksi kiellettyä muissa kuin tutkimus- ja kehitystarkoituksissa. Hankkeessa on tehty ruiskutustestejä koetoimintaluvalla Äänekoskella ja Kuusamossa, kertoo projektipäällikkö Venla Wallius Suomen metsäkeskuksesta.

Ruiskutustestejä toteutettiin syyskuun alussa Kuusamon yhteismetsän koealoilla. Taimikoissa kokeiltiin syönninestoaineen ruiskutusta sekä ennalta määrättyihin taimiin että vyöhykeruiskutuksena. Myöhemmin ruiskutusten vaikutusta taimien syöntiin verrataan perinteiseen menetelmään, jossa ihminen ruiskuttaa syönninestoainetta reppuruiskun avulla.

Tutkimuksen tulosten hyödyntäminen edellyttää muutoksia lainsäädäntöön. On todennäköistä, että esimerkiksi lannoituskäyttöön jo hyväksytyt ruiskudroonit hyväksytään myös syönninestoaineen ruiskutukseen, kun lainsäädäntö kansallisella ja EU-tasolla kehittyy. Nyt onkin hyvä aika kehittää drooniteknologiaa paremmin soveltuvaksi myös hirvivahinkojen torjumiseen.

HirviDrone on eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hanke (EIP-hanke), joka on saanut rahoitusta EU:n maaseuturahastosta. Rahoituksen on myöntänyt Hämeen ELY-keskus, jonka tehtäviä hoitaa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus.

Lisätietoja

Venla Wallius

Projektipäällikkö, HirviDrone-hanke, Suomen metsäkeskus

050 431 8610, venla.wallius@metsakeskus.fi

Juho Matala

Erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

0408015275, juho.matala@luke.fi



Eija Honkavaara

Tutkimusprofessori, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI

0401920835, eija-honkavaara@maanmittauslaitos.fi

Jani Körhämö

Riistapäällikkö, Pohjois-Häme, Suomen Riistakeskus

0294312281, jani.korhamo@riista.fi

https://www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/hirvidrone