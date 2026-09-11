Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 10.9.2026 18:47:55 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.09.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen aamupäivän ja iltapäivän tehtäväkooste: Keski-Suomen pelastuslaitoksella on aamupäivän ja iltapäivän aikana ollut yhteensä 3 tehtävää. Äänekoski, klo: 13:01:56, automaattisen paloilmoittimen hälytys. Kohteessa vesihöyryä ja tämä aktivoinut paloilmoittimen. Kohteessa ei paloa, pelastuslaitos varmisti tilanteen. Jyväskylä, klo: 13:04:40, tieliikenneonnettomuus: pieni. Kuokkalantiellä, Vaajakosken moottoritien ramppien läheisyydessä tapahtui 3 henkilöauton risteyskolari. Ajoneuvoissa oli yhteensä 3 altistunutta ja heille ei tullut onnettomuudesta vammoja. Pelastuslaitos siirsi ajoneuvot pois tieosuudelta ja raivasi onnettomuuspaikan. Onnettomuudesta ei syntyä liikennehaittaa. Keuruu, klo: 14:42:10, tieliikenneonnettomuus: pieni, Kolhontietä pitkin ollut traktori ja henkilöauto kolaroivat. Molemmissa ajoneuvossa oli vain kuljettajat. Ensihoito tarkasti henkilöauton kuljettajan voinnin. Onnettomuudesta ei aiheutun