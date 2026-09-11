Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
11.9.2026 19:03:23 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 11.09.2026
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä edeltävä 12h
klo 10:09 tieliikenneonnettomuus, Jyväskylä; Keuruuntiellä kahden auton kylkikolari Länsiväylän liittymän lähellä. Ei henkilövahinkoja, ajoneuvot vaurioituivat hinauskuntoon. Pelastuslaitos ohjasi liikennettä ja raivasi onnettomuuspaikan.
klo 13:50 automaattinen palohälys, Jyväskylä; hälytys aiheutunut remonttipölystä, ei paloa. Tilanne tarkastettu.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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