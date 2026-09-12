Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 11.9.2026 07:24:32 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.09.2026 Kooste Keski-Suomen Pelastuslaitoksen illan ja aamuyön tehtävistä. Tieliikenneonnettomuus: pieni, Viitasaari Pihtiputaantie 10.09.2026 klo: 20:48:17 Henkilöauto oli ajamassa valtatie 4 pohjoista päin. Pari sataa metriä Keiteleentien risteyksestä henkilöauto törmäsi tiellä olevaan hirveen. Hirvi menehtyi välittömästi onnettomuuspaikalle. Henkilöautossa oli vain kuljettaja kyydissä ja hänelle ei tullut vammoja onnettomuudessa. Onnettomuudesta ei aiheutunut liikennehaittaa ja pelastuslaitos varmisti tilanteen sekä kuljettajan voinnin. Eläimen pelastaminen, Jämsä, 10.09.2026 klo: 22:08:05 Metsästysporukan mukana ollut terrieri oli lähtenyt jahtamaan supikoiraa. Koira lopulta päätyi suuren lohkareen alla olevaan onkaloon, eikä päässyt sieltä omin avuin pois. Pelastusoperaatio kesti arviolta 3 tuntia. Koira kerkesi olla jumissa noin 6 tuntia. Koira selvisi onnettomuudesta vammoitta mutta oli pelastusoperaation päätteeksi erittäin voipunut.