Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
12.9.2026 19:09:55 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä:
Jyväskylä, automaattinen palohälytys klo 17:41
Ei paloa
Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 17:37
Äänekoskentiellä Suolahdessa henkilöauton ulosajo, paikalta ei tavoitettu ketään.
Toivakka, liikennevälinepalo klo 16:41
Traktori alkanut savuttamaan moottoritilasta. Alkusammutus esti palon leviämisen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.
Äänekoski, rakennuspalo pieni klo 16:28
Ei paloa
Jyväskylä vesiliikennenonnettomuus pieni klo 14:02
Vesijetti ajelehti Jyväsjärvellä. Ketään ei ollut veden varassa. Ulkopuolinen henkilö hinasi jetin rantaan.
Jyväskylä, rakennuspalo pieni klo 13:05
Ei paloa. Hälytys johtui akun vikaantumisesta.
Kannonkoski liikenneonnettomuus klo 10:29
Henkilöauto ajautunut ulos tieltä ja törmännyt puuhun. Paikalta ei tavoitettu ketään. Onnettomuus tapahtunut mahdollisesti jo aiemmin yöllä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.9.2026 07:34:38 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.09.2026 Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä edeltävä 12h klo 04:35 Rakenuspalovaara, Karstula; Onnelantiellä sijaitsevasssa teollisuushallissa oli sytytnyt palo hiomakoneen kohdepoistokanavassa. Palo eteni kytemällä kanavistossa sekä keräyssäiliössä. Paikalla ollut henkilö poistui rakennuksesta ja teki hätäilmoituksen. Pelastuslaitoksen kaksi yksikköä varmistivat kohteessa palon sammumisen kanavistossa ja siirsivät keräyssäiliön ulos, jossa sitä jäähdytettiin. Hallitila tuuletettiin savusta pelastuslaitoksen toimesta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.9.2026 19:03:23 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.09.2026 Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä edeltävä 12h klo 10:09 tieliikenneonnettomuus, Jyväskylä; Keuruuntiellä kahden auton kylkikolari Länsiväylän liittymän lähellä. Ei henkilövahinkoja, ajoneuvot vaurioituivat hinauskuntoon. Pelastuslaitos ohjasi liikennettä ja raivasi onnettomuuspaikan. klo 13:50 automaattinen palohälys, Jyväskylä; hälytys aiheutunut remonttipölystä, ei paloa. Tilanne tarkastettu.
Keski-Suomen hyvinvointialue hakee rahoitusta järjestöjen hyvinvointityöhön – hankeideoita voi ehdottaa 15.9. alkaen11.9.2026 12:25:09 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tulee hakemaan valtionavustusta keskisuomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan, sekä heidän tekemäänsä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Järjestöille avataan tiistaina 15.9. verkkolomake, jonka kautta he voivat jättää ehdotuksiaan valtionavustushakuun sisällytettävistä hankeideoista.
Sairaanhoitaja voi määrätä lääkkeen myös etä- ja puhelinvastaanotolla11.9.2026 08:22:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella hyödynnetään jatkossa sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta myös etä- ja puhelinvastaanotoilla. Keski-Suomen hyvinvointialueella on tällä hetkellä 74 hoitoalan ammattilaista, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.9.2026 07:24:32 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.09.2026 Kooste Keski-Suomen Pelastuslaitoksen illan ja aamuyön tehtävistä. Tieliikenneonnettomuus: pieni, Viitasaari Pihtiputaantie 10.09.2026 klo: 20:48:17 Henkilöauto oli ajamassa valtatie 4 pohjoista päin. Pari sataa metriä Keiteleentien risteyksestä henkilöauto törmäsi tiellä olevaan hirveen. Hirvi menehtyi välittömästi onnettomuuspaikalle. Henkilöautossa oli vain kuljettaja kyydissä ja hänelle ei tullut vammoja onnettomuudessa. Onnettomuudesta ei aiheutunut liikennehaittaa ja pelastuslaitos varmisti tilanteen sekä kuljettajan voinnin. Eläimen pelastaminen, Jämsä, 10.09.2026 klo: 22:08:05 Metsästysporukan mukana ollut terrieri oli lähtenyt jahtamaan supikoiraa. Koira lopulta päätyi suuren lohkareen alla olevaan onkaloon, eikä päässyt sieltä omin avuin pois. Pelastusoperaatio kesti arviolta 3 tuntia. Koira kerkesi olla jumissa noin 6 tuntia. Koira selvisi onnettomuudesta vammoitta mutta oli pelastusoperaation päätteeksi erittäin voipunut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme