Merkittävä palkinto kuvanveistäjälle Raimo Utriaisen taidesäätiöltä

Raimo Utriainen perusti nimeään kantavan taidesäätiön vuonna 1993. Säätiön tarkoituksena on säilyttää ja pitää julkisesti nähtävillä säätiölle luovutettuja tai säätiölle muuten hankittuja taideteoksia, edistää kuvanveistotaiteen tuntemista, tukea taloudellisesti tai muutoin nuoria kuvanveistäjiä sekä kaikin tavoin luoda mahdollisuuksia uusien ilmaisujen löytämiseksi kuvataiteessa.

Säätiön puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2017 Timo Valjakka.