Merkittävä palkinto kuvanveistäjälle Raimo Utriaisen taidesäätiöltä
22.9.2026 16:00:00 EEST | Raimo Utriaisen Taidesäätiö sr | Tiedote
Raimo Utriaisen taidesäätiö huolehtii Utriaisen taidekokoelmasta, edistää kuvanveistotaiteen tuntemista ja jakaa stipendejä nuorille veistotaiteen uudistajille. Vuonna 2026 säätiö jakaa stipendinä 12.000 euroa nuorelle kuvanveistäjälle.
Raimo Utriaisen taidesäätiön tarkoituksiin kuuluu edistää kuvanveistotaiteen tuntemista ja tukea taloudellisesti ja muutoin nuoria kuvanveistäjiä sekä kaikin tavoin luoda mahdollisuuksia uusien ilmaisujen löytämiseksi kuvataiteessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö on jakanut vuodesta 2000 lähtien merkittävän suuruista stipendiä, joka on tänä vuonna 12.000 euroa. Osa stipendistä muodostuu taiteilijan elämänkumppanin Eeva Jatkolan testamenttilahjoituksesta.
Stipendin saajan valitsevat säätiön hallituksen nimeämät riippumattomat asiantuntijat. Tänä vuonna valinnan suorittivat kuvataiteilijat Tiina Raitanen ja Mimosa Pale.
Stipendi
Vuoden 2026 stipendiaatti on Maija Fox.
Maija Fox (s.1998) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemian kuvanveiston osastolta 2022. Fox on suorittanut aiemmin kuvataiteen kandidaatin tutkinnot, BA hons Sculpture & Environmental Art, The Glasgow School of Artista 2019 sekä BA hons Sculpture & Spatial Practice, Victoria College of the Artsista Melbournesta 2018.
Maija Foxin teoksia on nähty viimeksi mm. yksityisnäyttelyssä Hard Shoulders, Sinne, Helsinki 2026; duonäyttelyssä Bianca Hlywan kanssa, Kohta, Helsinki, 2026; A base of a crane, Galleria Sculptor, Helsinki 2025; On animated architecture -ryhmänäyttelyssä, Soft Power, Berliini, Saksa 2024; A Maple Wingnut; with lineage it lands, St. Chads, Lontoo, Iso-Britannia, 2024 sekä Kotibileet -ryhmänäyttelyssä, SIC, Helsinki, 2024. Hänen teoksiaan on Suomen kansallisgallerian kokoelmassa.
Lisätietoa: https://maijafox.com/
Timo Valjakka
Hallituksen puheenjohtaja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena HoppaniaAsiamiesPuh:0405560164info@raimoutriainen.firaimoutriainen.fi
Onerva Utriainenhallituksen varapuheenjohtajaPuh:0405151177info@raimoutriainen.firaimoutriainen.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Raimo Utriaisen taidesäätiö sr
Raimo Utriainen perusti nimeään kantavan taidesäätiön vuonna 1993. Säätiön tarkoituksena on säilyttää ja pitää julkisesti nähtävillä säätiölle luovutettuja tai säätiölle muuten hankittuja taideteoksia, edistää kuvanveistotaiteen tuntemista, tukea taloudellisesti tai muutoin nuoria kuvanveistäjiä sekä kaikin tavoin luoda mahdollisuuksia uusien ilmaisujen löytämiseksi kuvataiteessa.
Säätiön puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2017 Timo Valjakka.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.