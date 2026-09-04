Tuore tutkimus: Digitaalinen luottamus vahvistuu, vaikka suurin osa suomalaisista kohtaa digihuijauksia
16.9.2026 06:00:00 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote
Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on kääntynyt parempaan suuntaan ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Keskiviikkona 16.9.2026 julkaistu Digiturvabarometri 2026 osoittaa, että luottamuksen lasku on pysähtynyt, turvallisuuden tunne on vahvistunut ja kansalaiset suojaavat itseään aiempaa aktiivisemmin.
Digi- ja väestötietoviraston julkaiseman Digiturvabarometrin mukaan luottamus digipalvelujen ja -laitteiden turvallisuuteen on kääntynyt useamman vuoden jälkeen nousuun. Luottamusindeksi parani vuodessa seitsemän pistettä ja on jo lähellä vuoden 2023 tasoa. Samalla 86 prosenttia suomalaisista pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena.
– Ensimmäistä kertaa näemme useiden keskeisten digiturvallisuuden mittareiden kehittyvän samaan aikaan myönteiseen suuntaan. Luottamuksen vahvistumiselle löytyy myös paljon perusteita: turvallisuutta on parannettu palveluissa, huijausten torjunnassa ja ihmisten omassa toiminnassa, sanoo johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Digi- ja väestötietovirastosta.
Viranomaiset ja kotimaiset palvelut nauttivat vahvaa luottamusta
Suomalaiset luottavat erityisesti viranomaisiin, finanssialaan ja kotimaisiin digitaalisiin palveluihin.
Viranomaisiin ja finanssialan toimijoihin luottaa henkilötietojen käsittelyssä 87 prosenttia vastaajista. 82 prosenttia suomalaisista luottaa Suomi.fi-palveluun paljon.
Lisäksi 70 prosenttia vastaajista pitää Suomen digitaalista toimintaympäristöä turvallisena.
Tekoälyn käyttö kasvaa vauhdilla, mutta luottamus ei
Tekoälyn käyttö on yli kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Jo lähes puolet suomalaisista käyttää tekoälypalveluja vähintään kuukausittain.
Luottamus ei kuitenkaan ole kasvanut käytön mukana. Vain 23 prosenttia suomalaisista luottaa paljon tekoälypalvelujen tietoturvaan tai niiden tuottamaan sisältöön.
Samaan aikaan luottamus sosiaalisen median sisältöihin on laskenut entisestään. Sosiaalisen median sisältöön luottaa paljon enää 21 prosenttia suomalaisista.
– Tekoälystä on tullut nopeasti osa arkea, mutta luottamus rakentuu selvästi käyttöä hitaammin. Samalla lähdekritiikin ja tekoälylukutaidon merkitys kasvaa, sanoo Rousku.
Digihuijaukset ovat edelleen arkipäivää
Vaikka luottamus vahvistuu, digihuijaukset koskettavat edelleen suurta osaa suomalaisista. Digihuijauksen tai huijausyrityksen on kohdannut viimeisen vuoden aikana 81 prosenttia suomalaisista. EU:ssa vastaava osuus on 75 prosenttia.
Kymmenen prosenttia suomalaisista kertoo menettäneensä rahaa digihuijauksen seurauksena. Tämä tarkoittaa arviolta noin 450 000 henkilöä. Rahaa menettäneistä lähes kolmannes kertoo huijausten aiheuttaneen merkittäviä taloudellisia huolia. Kyse voi olla jopa noin 135 000 suomalaisesta. Yksityishenkilöiden vuotuisiksi menetyksiksi arvioidaan noin 128 miljoonaa euroa.
– Digihuijausten yleisyyttä Suomessa voi selittää osin yhteiskuntamme korkea digitalisaatioaste: meillä on kattava ja hyvin toimiva digitaalinen infrastruktuuri, sähköiset palvelut ja maksujärjestelmät ovat laajasti käytössä ja lähes kaikilla on käytössään jokin älylaite. Lisäksi väestön digiosaaminen ja kielitaito ovat hyvällä tasolla. Nämä tekijät tekevät Suomesta houkuttelevan kohteen myös kansainväliselle verkkorikollisuudelle, sanoo Rousku.
Suomalaisten digitaalinen kriisinkestävyys on parantunut
Digiturvabarometri kuitenkin antaa aiempaa myönteisemmän kuvan suomalaisten digitaalisesta kriisinkestävyydestä. Uhat eivät ole kadonneet, mutta kansalaisten valmiudet tunnistaa niitä ja suojautua niiltä näyttävät vahvistuneen.
Lisäksi Suomessa verkkorikollisten toimintaa on pystytty rajoittamaan teknisin keinoin laajalla viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyöllä.
– Finanssiala, teleoperaattorit ja viranomaiset ovat kehittäneet ratkaisuja, joilla voidaan esimerkiksi estää pääsyä rikollisten perustamille huijaussivustoille sekä vaikeuttaa SMS-tekstiviestien lähettäjätunnusten väärentämistä ja hyödyntämistä huijauksissa, kertoo Rousku.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kimmo RouskuJohtava erityisasiantuntijaDigitalisaatio ja digitaalinen turvallisuus / Digitalisering och digital säkerhet / Digitalization and digital securityPuh:0295 535 120Puh:050 566 2986kimmo.rousku@dvv.fi
Kuvat
Liitteet
Mikä Digiturvabarometri?
- Digiturvabarometri on Digi- ja väestötietoviraston vuosittain tuottama digiturvallisuutta käsittelevä tutkimus. Tutkimus on julkaistu vuosittain vuodesta 2020 alkaen.
- Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt.
- Vuoden 2026 kyselyyn vastasi 1 250 henkilöä heinäkuussa 2026. Tulokset on painotettu siten, että aineisto muodostaa valtakunnallisesti edustavan otoksen sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
- Vuoden 2026 Digiturvabarometrissa tuloksia verrataan vuosien 2023–2025 Digibarometrien tuloksiin.
- Tutkimuksen on toteuttanut tutkimustoimisto Vastakaiku Oy. Tutkimusaineisto kerätään Bilendi Oy:n ylläpitämän M3-paneelin avulla.
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Digi- ja väestötietovirasto
Välkommen att följa Sujuva Suomi -jubileumssändningen den 8.9: Digitaliseringens fenomen igår, idag och i framtiden – kommer artificiell intelligens fortfarande att dominera digitaliseringsdebatten om fem år?4.9.2026 10:06:41 EEST | Pressmeddelande
Välkommen att följa Sujuva Suomi -diskussionen den 8.9.2026 kl. 14.00–15.30. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inledde diskussionsserien för fem år sedan. Målet var att skapa en mångsidig, mångstämmig och öppen diskussion om digitaliseringens fenomen.
Antalet användare av Suomi.fi-meddelanden översteg fyra miljoner – den digitala myndighetsposten etableras snabbt i finländarnas vardag28.8.2026 09:57:42 EEST | Pressmeddelande
Antalet användare av Suomi.fi-meddelanden har överskridit fyra miljoner. Sedan lagstiftningen om prioritering av digital myndighetskommunikation trädde i kraft har användningen av tjänsten ökat snabbt, och e-post har blivit ett vanligt sätt för allt fler finländare att ta emot myndighetsmeddelanden.
Suomi.fi-viestien käyttäjämäärä ylitti neljä miljoonaa – digitaalinen viranomaisposti vakiintuu nopeasti suomalaisten arkeen28.8.2026 09:57:42 EEST | Tiedote
Suomi.fi-viestien käyttäjämäärä on ylittänyt neljä miljoonaa. Digitaalisen viranomaisviestinnän ensisijaisuutta koskevan lainsäädännön voimaantulon jälkeen palvelun käyttö on kasvanut nopeasti, ja sähköisestä viranomaispostista on tullut yhä useammalle suomalaiselle tavallinen tapa vastaanottaa viranomaisviestejä.
The number of Suomi.fi Messages users exceeded four million – digital official mail is rapidly becoming an established part of the everyday lives of Finnish people28.8.2026 09:57:42 EEST | Press release
The number of Suomi.fi Messages users has exceeded four million. Since the entry into force of the legislation on the priority of digital official communications, the use of the service has increased rapidly. For a growing number of Finns, electronic official mail has become an ordinary way to receive messages from the authorities.
Öppettiderna för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe i Vasa ändras från och med den 1 september 202619.8.2026 12:00:00 EEST | Pressmeddelande
Öppettiderna för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe i Vasa ändras. Från och med den 1 september 2026 betjänar servicestället i Vasa med tidsbokning på måndagar, onsdagar och torsdagar. Man får i fortsättningen service utan tidsbokning på onsdagar klockan 9.00–12.00 i Vasa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme