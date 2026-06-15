Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen tyhjien asuntojen määrä puolittui

14.9.2026 11:02:46 EEST | Espoon Asunnot Oy | Tiedote

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Espoon Asuntojen tyhjien asuntojen määrä on puolittunut vuodessa 229:stä 111:een. Samaan aikaan yhtiön hakijamäärä on kasvanut. Espoon Asunnot on pitänyt asuntonsa kattavasti esillä vuokra-asuntojen hakupalveluissa ja lisännyt hakijoille tehtäviä asuntotarjouksia.

Rivitaloasuntoja vehreällä alueella Espoossa.
Mankkaalle valmistui toukokuussa 2026 Espoon Asuntojen Seiliniitty 4, jossa on 34 uutta rivitaloasuntoa. Tammi–heinäkuussa Espoon Asunnoille valmistui 243 uutta asuntoa. (kuva: Visign Oy)

Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen (Varke) mukaan valtion tukemien vuokra-asuntojen kysyntä on valtakunnallisesti vähentynyt. Näin todetaan Varken heinäkuussa julkaisemassa katsauksessa, jonka mukaan voimassa olevia asuntohakemuksia oli keväällä 22 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Espoon Asunnoilla hakijamäärä on kehittynyt toiseen suuntaan. Heinäkuun lopussa yhtiöllä oli 9 608 hakijataloutta eli 10,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

”Kohtuuhintaisten asuntojen tarve ei ole kadonnut. Meillä on paljon hakijoita, emmekä pysty tarjoamaan asuntoa kaikille. Olemme jo vuosia pitäneet vapaat ja vapautuvat asuntomme kattavasti esillä suurissa vuokra-asuntojen hakupalveluissa, jotta asunnonhakijat löytävät ne”, sanoo Espoon Asuntojen asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala.

Asuntotarjouksia tehdään 46 prosenttia enemmän

Vuokralaisen markkina näkyy siinä, että hakijat hyväksyvät aiempaa harvemman heille tehdyn asuntotarjouksen.

Espoon Asunnot on vastannut tähän lisäämällä tarjousten määrää. Vuoden 2024 jälkipuoliskolta vuoden 2026 ensimmäiselle puoliskolle keskimääräinen kuukausittainen tarjousmäärä kasvoi 46 prosenttia.

”Ensin meidän pitää tavoittaa asunnonhakijat. Sen jälkeen meidän pitää löytää vapautuvaan asuntoon hakija, jolle asunto sopii. Tässä markkinassa se vaatii meiltä aiempaa aktiivisempaa vuokrausta”, Rintala sanoo.

Samaan aikaan käyttöaste on noussut. Elokuussa 2026 Espoon Asuntojen käyttöaste oli 98,45 prosenttia, kun vuotta aiemmin se oli 97,39 prosenttia.

Yli 300 kotitaloutta enemmän sai asunnon

Tammi–heinäkuussa 2026 Espoon Asunnoilta sai kodin 1 614 kotitaloutta. Asunnon saaneita oli 334 eli 26,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asunnon saaneiden määrä kasvoi, vaikka asuntojen vaihtuvuus pysyi suunnilleen ennallaan. Kasvua selittävät tyhjien asuntojen väheneminen ja uudistuotanto. Tammi–heinäkuussa Espoon Asunnoille valmistui 243 uutta asuntoa.

”Espoossa kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on kysyntää. Meille tärkeintä on, että vapautuvat ja valmistuvat asunnot saadaan mahdollisimman nopeasti niitä tarvitsevien käyttöön”, Rintala sanoo.

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Yhteyshenkilöt

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Rivitaloasuntoja vehreällä alueella Espoossa.
Mankkaalle valmistui toukokuussa 2026 Espoon Asuntojen Seiliniitty 4, jossa on 34 uutta rivitaloasuntoa. Tammi–heinäkuussa Espoon Asunnoille valmistui 243 uutta asuntoa. (kuva: Visign Oy)
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Espoon Asunnot lyhyesti

Espoon Asunnot on kaupungin omistama vuokrataloyhtiö ja Espoon suurin vuokranantaja. Yhtiöllä on yli 17 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 35 000 espoolaista. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 175,4 miljoonaa euroa.

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