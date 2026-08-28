F-35-hävittäjä saapui Vantaalle näköismallina
16.9.2026 10:30:00 EEST | Suomen Ilmailumuseo | Tiedote
Suomen Ilmailumuseo on saanut Lockheed Martinilta lahjoituksena F-35-hävittäjän näköismallin skaalassa 1:10. Ilmailumuseo sai vaikuttaa näköismalliin maalattaviin tunnuksiin. Mallissa nähdään tunnus JF-501, koska se on Ilmavoimien ensimmäinen F-35-koneyksilö. Malli tulee esille Uuteen Ilmailumuseoon, jonka pysyvä näyttely käsittelee ilmailun eri ilmiöitä. Yksi näistä teemoista käsittelee ilmailun merkitystä Suomen turvallisuudelle.
Suomen Ilmailumuseo on valtakunnallinen vastuumuseo, jonka tehtävänä on tuoda esille ilmailun ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Uusi Ilmailumuseo rakennetaan aivan nykyisen Ilmailumuseon viereen Vantaan Aviapoliksen alueelle. Valmistuessaan museo korvaa nykyiset museotilat.
Uuden Ilmailumuseon ydinnäyttely esittelee keskeisiä ilmailun ilmiöitä ja ilmasodankäynti on niistä yksi. Tämä yhteistyö täydentää uuden näyttelyn ilmasodasta kertovaa kokonaisuutta. Näyttelyyn tulee kattavasti esille myös muuta nykyaikaiseen puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvää sisältöä, kuten esimerkiksi droonit. Ilmasodankäynnin kehitys on muuttanut sodankäynnin luonnetta ratkaisevalla tavalla 1900- ja 2000-luvun konflikteissa. Ilmasotaan varaudutaan myös rauhan aikana, ja Ilmavoimien kalustohankinnat ovat yksi keskeinen osa varautumista kautta historian aina Valtion lentokonetehtaan 1920-luvulla lisensseillä rakentamista Hansoista tänä vuonna Suomeen saapuviin F-35-hävittäjiin.
"On kunnia lahjoittaa tämä näköismalli Suomen Ilmailumuseolle ja olla mukana kertomassa F-35:n tarinaa ja sen merkitystä Suomen puolustukselle", sanoo Lockheed Martinin Suomen maajohtaja Scott Davis. "Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, mitä lahjoitus kuvastaa: Lockheed Martinin ja Suomen pitkäaikaista yhteistyötä, joka perustuu luottamukseen, innovaatioon ja yhteiseen tahtoon vahvistaa turvallisuutta Suomessa ja koko alueella."
Uusi Ilmailumuseo vie kävijän matkalle ilmailun historiaan tarinoiden, tekemisen ja kokeilemisen kautta, ja haastaa pohtimaan myös ilmailun nykytilaa sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia eri teemojen kautta. Muuton yhteydessä museo uudistaa sekä näyttelynsä että palvelunsa, ja kävijöiltä on tullut paljon kysymyksiä uuteen näyttelyyn liittyen.
”Meiltä on kysytty paljon ilma-aluksista, joita uuden museon näyttelyyn on suunnitteilla. Kaikki ilma-alukset eivät fyysisesti mahdu paikalle yhtä aikaa, joten tarkka näköismalli on kätevä ja näyttävä tapa tuoda F-35 osaksi Uuden Ilmailumuseon näyttelyä", sanoo Suomen Ilmailumuseon johtaja Pia Illikainen.
Asiantuntijatilaisuus maanantaina 28.9.
Näköismalli ja turvallisuusteema esitellään ensin 28.9. järjestettävässä asiantuntijatilaisuudessa. Kutsuvierastilaisuudessa pienelle joukolle esitellään näköismalli ja käsitellään ilmailun roolia Suomen turvallisuuden varmistajana. Tilaisuuteen odotetaan myös mediaa paikalle.
"Tuomme tällaisten tapahtumien keinoin Uuden Ilmailumuseon teemoja esille. Aiemmin meillä on ollut esimerkiksi avaruustilaisuus. Museomme yhteistyökumppanit jakautuvat laajasti eri toimialueille, ja esimerkiksi lanseerauskumppanimme Patria toimii merkittävässä roolissa toteuttamalla F-35-projektin eri osia”, toteaa Pia Illikainen.
Pieni joukko ilmailun ystäviä pääsee ihailemaan näköismallia ensimmäisten joukossa
Mallin saapumista museolle juhlistetaan myös somekampanjalla. Ilmailumuseo arpoo kymmenen ilmailusta kiinnostunutta, jotka pääsevät mukaan ainutlaatuiselle opastuskierrokselle: ensin tutustutaan suomalaisen sotilasilmailun historiaan ja aikajanaan museon tiloissa, minkä jälkeen ryhmä pääsee asiantuntijan opastuksella tutustumaan F-35-näköismalliin ennen kuin se on yleisön nähtävillä Uudessa Ilmailumuseossa. Kampanja on käynnissä Ilmailumuseon somekanavissa tästä päivästä alkaen ja päättyy 21.9. Arvontaan voi osallistua täyttämällä lomakkeen.
Uusi Ilmailumuseo -hankkeesta
Uusi Ilmailumuseo valmistuu nykyisen museon viereen Vantaan Aviapoliksen alueen vetonaulaksi vuodenvaihteessa 2027–2028. Uusi Ilmailumuseo rakennetaan valtion, Vantaan kaupungin ja yksityisen rahoituksen voimin. Museo hakee yksityistä rahoitusta vielä parhaillaan säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Hankevaiheessa mukaan lähtevät yhteistyökumppanit ovat keskeisesti mahdollistamassa vaikuttavan, korkeatasoisen ja elämyksellisen museokokonaisuuden rakentamista. Lanseerauskumppaneina mukana ovat Finavia, Finnair ja Patria.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia IllikainenHankejohtaja, Uusi IlmailumuseoSuomen Ilmailumuseo
Uusi Ilmailumuseo -hankkeen hankejohtaja sekä Suomen Ilmailumuseon museonjohtaja.
Sini SaloViestintäpäällikköSuomen Ilmailumuseo
Mediakutsut, vaikuttajaviestintä ja viestintästrategia.
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Suomen Ilmailumuseo
Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Toimintaamme ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Olemme ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Suomen Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa (2024-27) museokonsepti uudistuu ja Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi museo.
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