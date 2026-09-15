Etelä-Savon käräjäoikeuden laamanniksi Petteri Plosila

Varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Petteri Plosila on Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii siellä osaston johtajana. Aikaisemmin hän on ollut esittelijänä hovioikeudessa ja hallinto-oikeudessa. Hän on toiminut myös avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa.

Plosila on toiminut sivutoimisesti esittelijänä virkamieslautakunnassa, esittelijänä, jaoston varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana kuluttajariitalautakunnassa sekä varajäsenenä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa. Hän on ollut myös työtuomioistuimen lainoppineen asiantuntijajäsenen varajäsenenä. Plosila on toiminut koulutustehtävissä sekä luottamustehtävissä tuomarijärjestöissä ja lakimiesjärjestössä. Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Lisäksi Plosila on toiminut jäsenenä oikeusministeriön asettamissa työryhmissä.

Etelä-Savon käräjäoikeus sijaitsee Mikkelissä, lisäksi sillä on istuntopaikka Savonlinnassa. Käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Etelä-Savon maakunnan, johon kuuluu 11 kuntaa: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Etelä-Savon käräjäoikeudessa toimii myös maaoikeus. Maaoikeusasioissa tuomiopiiri käsittää Etelä-Savon maakunnan lisäksi Etelä-Karjalan maakunnan ja Kymenlaakson maakunnan lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa.

Käräjäoikeuteen saapui vuonna 2025 yhteensä 3016 asiaa ja asioita ratkaistiin kaikkiaan 2822. Kä­rä­jä­oi­keu­des­sa työskentelee noin 43 henkilöä.