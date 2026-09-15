Tuomioistuinvirasto

Etelä-Savon käräjäoikeuden laamanniksi Petteri Plosila

15.9.2026 11:48:47 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

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Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjätuomari Petteri Plosilan Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.11.202631.10.2033.

Varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Petteri Plosila on Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii siellä osaston johtajana. Aikaisemmin hän on ollut esittelijänä hovioikeudessa ja hallinto-oikeudessa. Hän on toiminut myös avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa.

Plosila on toiminut sivutoimisesti esittelijänä virkamieslautakunnassa, esittelijänä, jaoston varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana kuluttajariitalautakunnassa sekä varajäsenenä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa. Hän on ollut myös työtuomioistuimen lainoppineen asiantuntijajäsenen varajäsenenä. Plosila on toiminut koulutustehtävissä sekä luottamustehtävissä tuomarijärjestöissä ja lakimiesjärjestössä. Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Lisäksi Plosila on toiminut jäsenenä oikeusministeriön asettamissa työryhmissä.

Etelä-Savon käräjäoikeus sijaitsee Mikkelissä, lisäksi sillä on istuntopaikka Savonlinnassa. Käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää Etelä-Savon maakunnan, johon kuuluu 11 kuntaa: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Etelä-Savon käräjäoikeudessa toimii myös maaoikeus. Maaoikeusasioissa tuomiopiiri käsittää Etelä-Savon maakunnan lisäksi Etelä-Karjalan maakunnan ja Kymenlaakson maakunnan lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa.

Käräjäoikeuteen saapui vuonna 2025 yhteensä 3016 asiaa ja asioita ratkaistiin kaikkiaan 2822. Kä­rä­jä­oi­keu­des­sa työskentelee noin 43 henkilöä.

Avainsanat

tuomioistuimettuomioistuinlaitosnimitys

Yhteyshenkilöt

vt. laamanni Niko Kiviluoto, p. 02956 47905, etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Tuomioistuinvirasto

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

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