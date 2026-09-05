EVA: Nuorten luottamus eläkelupaukseen horjuu

Neljännes (25 %) on romahdusväitteestä eri mieltä ja 28 prosenttia ei ota kantaa.

Erot ikäluokkien välillä ovat suuria. Nuorista työikäisistä (26–35-vuotiaat) 62 prosenttia uskoo eläkejärjestelmän romahdukseen. Myös enemmistö nuorimmista vastaajista (18–25-vuotiaista 56 %) sekä keski-ikäisistä (36–45-vuotiaista 59 %) jakaa saman käsityksen. Sen sijaan eläkeikää lähestyvistä 56–65-vuotiaista näin ajattelee 29 prosenttia ja yli 65-vuotiaista vain 19 prosenttia.

”Eläkelupaukseen luottavat vahvimmin ne, joiden eläkeikä on lähellä tai eläke jo maksussa. Nuoremmissa ikäluokissa enemmistö ei usko järjestelmän kykenevän pitämään lupaustaan. Järjestelmän legitimiteetin kannalta sukupolvien välinen luottamuskuilu on vakava ongelma”, sanoo analyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Ikäerot näkyvät myös suhtautumisessa eläkeleikkauksiin. Koko väestöstä 36 prosenttia katsoo, että eläkkeiden leikkaaminen on jatkossa välttämätöntä. Nuorista työikäisistä (26–35-vuotiaista) näin ajattelee puolet (51 %), mutta yli 65-vuotiaista vain 12 prosenttia.

Myös eläkkeisiin kohdistuvien sopeutustoimien hyväksyntä on kasvanut. Suoraa eläkkeiden leikkaamista pitää hyväksyttävänä 36 prosenttia suomalaisista, kun kaksi vuotta sitten osuus oli 27 prosenttia. Vanhuuseläkeiän nostamisen hyväksyntä on noussut 30 prosentista 40 prosenttiin.

Suosituimmat keinot kohdistuisivat kuitenkin muualle kuin tavallisten eläkkeiden leikkaamiseen. Takuueläkeoikeuden rajoittamista vain joitain vuosia Suomessa asuneilta pitää hyväksyttävänä 72 prosenttia ja lakisääteistä eläkekattoa 61 prosenttia suomalaisista. Neljä kymmenestä (42 %) jättäisi eläkkeiden indeksikorotukset tekemättä ainakin muutamalta tulevalta vuodelta.

”Eri ikäryhmät hyväksyvät helpommin ratkaisuja, jotka eivät osu ensisijaisesti niihin itseensä. Nuoret ovat valmiimpia leikkaamaan nykyisiä eläkkeitä, kun taas eläkeiän jo saavuttaneet hyväksyvät muita helpommin vanhuuseläkeiän nostamisen”, Metelinen sanoo.

Reilu kolmasosa suomalaisista (36 %) kannattaa eläkejärjestelmää, jossa jokainen päättäisi itse, miten osa hänen eläkemaksuistaan sijoitetaan. Nuorimmassa ikäluokassa (18–25-vuotiaat) ajatusta kannattaa puolet (50 %). Yli 65-vuotiaista kannatus jää 18 prosenttiin.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 045 henkilön antamiin vastauksiin. Tiedot kerättiin 31.3.–13.4.2026. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Aineisto kerättiin Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.



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