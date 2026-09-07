Ulkomaisista tytäryhtiöistä luopuminen voi lisätä monikansallisten yritysten riskejä – riskien arvioinnit ratkaisevan tärkeitä
14.9.2026 09:53:10 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Ulkomaiset divestoinnit voivat tulla kalliiksi, varoittaa tohtoriopiskelija Arshed Iqbal Vaasan yliopistosta. Kun ympäröivä maailma muuttuu yhä haastavammaksi, myös riskien arvioinnit ovat tärkeämpiä kuin koskaan.
Ulkomaisista tytäryhtiöistä luopuminen tai niiden myynti saattaa aluksi vaikuttaa helpolta tavalta parantaa monikansallisen yrityksen taloutta tai suunnata sen toimintaa uudelleen, mutta divestoinnit eivät aina ole yrityksille hyödyllisiä.
Varsinkin jos samalla menetetään arvokkaita strategisia resursseja, divestointi voi toisinaan lisätä rahoitusriskiä.
Arshed Iqbal sanoo, että vaikka yksikään yritys ei normaalisti lakkauttaisi niin sanottua lypsävää lehmää, myyntihinta tai välitön kassavirta eivät saisi yksinään ratkaista päätöstä.
Iqbalin Vaasan yliopistossa tarkastettava kansainvälisen liiketoiminnan väitöstutkimus korostaa riskien arvioinnin merkitystä divestointeihin liittyen. Hän on tutkinut ulkomaisia divestointeja pitkällä aikavälillä ja pohjoismaisesta näkökulmasta.
– Yritysten tulisi arvioida etukäteen tytäryhtiön menettämisestä aiheutuvat kustannukset sekä pohtia pitkän aikavälin vaikutuksia. Lisäksi tulisi laatia suunnitelma kyseiselle ajanjaksolle.
Riskiarvioinnin merkitys on kasvanut entisestään globaalin epävarmuuden lisääntyessä.
– Yritysten on oltava varovaisempia, koska elämme maailmassa, jossa on monia muuttuvia tekijöitä, kuten geopoliittisia jännitteitä ja kauppakonflikteja.
Johdon kyvykkyydet avainasemassa
Ulkomainen divestointi sinänsä ei ole onnistuminen tai epäonnistuminen, mutta samankaltaiset divestoinnit voivat johtaa hyvin erilaisiin lopputuloksiin.
– Tärkein neuvoni on, että divestointia ei pidä tehdä pelkästään myyntihinnan tai välittömän kassavirran perusteella. Toisaalta divestointi voi auttaa taloudellisissa vaikeuksissa olevaa emoyhtiötä vapauttamalla resursseja ja vähentämällä taloudellista painetta, Iqbal sanoo.
Siinä missä aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet paljolti siihen, miksi yritykset myyvät liiketoimintojaan, Iqbalin väitöstutkimus tarjoaa näkemyksiä divestointien vaikutuksesta yritysten rahoitusriskeihin, osakkeenomistaja-arvoon sekä ylimmän johdon strategiseen rooliin.
Kokeneet johtajat ovat avainasemassa riskien hallinnassa.
– He pystyvät lieventämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia, mutta onnistumiset ja epäonnistumiset riippuvat aina myös olosuhteista.
Yksi tärkeimmistä tekijöistä on avoin viestintä ja kulttuurinen tietoisuus. Jos luottamus menetetään, divestointi voi viedä yritykseltä niin maineen, markkinaosuuden kuin verkostotkin. Myös tytäryhtiöiden avainhenkilöiden menettämisessä on riskinsä – nämä voivat esimerkiksi perustaa omia kilpailevia yrityksiään.
– Paikoin henkilöstölle on tarjottu esimerkiksi mahdollisuutta työskennellä toisessa maassa tai autettu heitä uuden työn löytämisessä omassa maassaan.
Yksi tutkimuksen yllättävimmistä havainnoista liittyy yritysvastuuseen (corporate social responsibility, CSR).
– Laajat yritysvastuusitoumukset ja -investoinnit voivat aiheuttaa ylimääräistä taloudellista painetta ulkomaisten divestointien yhteydessä.
Väitöstutkimustaan varten Iqbal analysoi kaikkiaan yli sadan monikansallisen yrityksen paneeliaineistoja sekä haastatteli seitsemää sellaista ylimmän johdon edustajaa, joilla on suoraa kokemusta ulkomaisista divestoinneista. Haastattelut tehtiin vuosina 2024–2025.
Väitöskirja
Iqbal, Arshed (2026) Foreign divestment outcomes and risk mitigation: A Nordic perspective. Acta Wasaensia 590. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Väitöstilaisuus
KTM Arshed Iqbalin väitöstutkimus “Foreign divestment outcomes and risk mitigation: A Nordic perspective” tarkastetaan perjantaina 18.9.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.
Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:
https://uwasa.zoom.us/j/62117067355?pwd=7TAJlvN8utU5KAltdYZ33HnwrbBPYc.1
Password: 910634
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Ulf Andersson (Mälardalen University) ja kustoksena professori Arto Ojala.
Lisätiedot
Arshed Iqbal, p. 044 231 8019, arshed.iqbal@uwasa.fi
Arshed Iqbal suoritti MBA-tutkinnon Central Punjabin yliopistossa Pakistanissa vuonna 2009 ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa vuonna 2015. Tällä hetkellä Iqbal toimii tohtoriopiskelijana Vaasan yliopistossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arshed Iqbal, p. 044 231 8019, arshed.iqbal@uwasa.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Rehtori Minna Martikainen Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa: ”Korkein osaaminen on Suomen kasvun tärkein perusta”7.9.2026 16:44:24 EEST | Tiedote
Korkein osaaminen on Suomen kasvun tärkein perusta, painotti Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen yliopiston lukuvuoden avajaisissa 7. syyskuuta. Hänen mukaansa korkealaatuinen tutkimus ja koulutus synnyttävät uutta tietoa ja innovaatioita, parantavat tuottavuutta sekä vahvistavat yritysten ja yhteiskunnan kykyä uudistua.
Avoimuus ei takaa tiedon tasapuolisuutta tulosjulkistustilaisuuksissa4.9.2026 09:57:49 EEST | Tiedote
Pörssiyhtiöiden tulosjulkistustilaisuuksien Q&A-osiot voivat olla tavallisille sijoittajille vaikeita seurattavia – analyytikoiden ja yritysjohdon käyttämä kieli ei avaudu muille helposti. Vaasan yliopistossa tarkastettava Kaisa Penttisen laskentatoimen väitöskirja osoittaa, että Q&A-osiot tarjoavat kuitenkin lisätietoa pelkkiin kirjallisiin raportteihin verrattuna.
Jukka Sihvonen laskentatoimen professoriksi Vaasan yliopistoon: "Tekoäly muuttaa työtä, mutta osaaminen ratkaisee"3.9.2026 08:51:09 EEST | Tiedote
Kauppatieteiden tohtori Jukka Sihvonen on aloittanut Vaasan yliopiston laskentatoimen professorina syyskuussa. Professuurin erityisalana on data-analytiikka liiketoiminnassa. Sihvonen on erikoistunut laskentatoimen ja rahoituksen digitaaliseen muutokseen sekä erityisesti datan, analytiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa.
Bonnie Buchanan rahoituksen professoriksi Vaasan yliopistoon: "Rahoitusmarkkinat ja -instrumentit ovat avainasemassa uusiutuvan energian rahoittamisessa"2.9.2026 09:43:28 EEST | Tiedote
Kauppatieteiden tohtori Bonnie Buchanan on nimitetty Vaasan yliopiston rahoituksen professoriksi, erityisalanaan kestävä rahoitus ja liiketoiminnan muutos energiasiirtymässä. Kansainvälisesti arvostettu kestävän rahoituksen tutkija Buchanan liittyi Vaasan yliopistoon Suomen Akatemian 2,5 miljoonan euron strategisen profiloitumisrahoituksen myötä.
Tekoälyn vastuullinen johtaminen vaatii ihmistä – vastuu ei kuulu algoritmille vaan yritysjohdolle31.8.2026 14:02:22 EEST | Tiedote
Vaasan yliopiston väitöstutkimus tarkastelee tekoälyn johtamista kansallisten rajojen yli. Rakibul Hasanin kansainvälisen liiketoiminnan väitöstutkimus tarjoaa käytännön ohjeita muun muassa johtajille, jotta tekoälyn käyttäjien hyvinvointi voitaisiin turvata.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme