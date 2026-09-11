Uudet monikieliset videot helpottavat maahanmuuttajien tiedonsaantia Oma Hämeen palveluista

Oma Häme on julkaissut maahanmuuttajille suunnatun monikielisen infovideokokonaisuuden. Videoiden avulla asiakkaat voivat saada tietoa Oma Hämeen palveluista sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista omalla kielellään.

Oma Hämeen ammattilaisten tuottamat videot sisältävät tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, arjen ja talouden hallinnasta sekä ikääntyneiden ja lapsiperheiden palveluista.

Videot ovat saatavilla suomeksi sekä arabian, englannin, ranskan ja ukrainan kielille tulkattuina. Englannin- ja ranskankieliset sisällöt palvelevat myös henkilöitä, jotka käyttävät englantia tai ranskaa viestintäkielenä äidinkielensä lisäksi.

Asiakas saa videot ilmoittamalla tiedon tarpeestaan

Videot eivät ole avoimesti katsottavissa Oma Hämeen verkkosivuilla. Videoiden linkit lähetetään asiakkaalle erikseen, kun hän on ilmoittanut omakielisen tiedon tarpeestaan. Oma Hämeen verkkosivuilla olevan ilmoituslomakkeen voi täyttää myös asiakkaan läheinen, Oma Hämeen työntekijä tai jonkun muun organisaation työntekijä asiakkaan puolesta, tämän suostumuksella. Lomake on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Jos ilmoituksesta käy ilmi, ettei videoita ole saatavilla asiakkaan ymmärtämällä kielellä, arvioidaan muun soveltuvan ohjauksen ja neuvonnan tarve. Videoiden käyttöä seurataan ainakin palvelun alkuvaiheessa. Näin saadaan tietoa siitä, kuinka paljon omakieliselle tiedolle on tarvetta ja mihin kieliryhmiin tarve erityisesti kohdistuu. Tietoa voidaan hyödyntää palvelun jatkokehittämisessä.

Tavoitteena vahvistaa tiedon saavutettavuutta

Palvelun tavoitteena on vahvistaa tiedon saavutettavuutta, tukea asiakkaiden valmiuksia oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja helpottaa palveluihin hakeutumista.

Tavoitteena on myös vähentää yleisluonteiseen neuvontaan tarvittavan tulkkauksen tarvetta ja auttaa kohdentamaan Oma Hämeen tulkkausresursseja tilanteisiin, joissa asiakkaan yksilöllinen palveluntarve edellyttää tulkkausta.

Maahanmuuttajien parissa toimivia ammattilaisia kannustetaan ohjaamaan asiakkaita videoiden pariin silloin, kun asiakas hyötyy yleisestä tiedosta ymmärtämällään kielellä.

Videokokonaisuus on toteutettu työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksella.

Lisätiedot ja ilmoituslomake löytyvät Oma Hämeen verkkosivuilta:

Tietoa maahanmuuttajalle omalla kielellä

Information in your own language