Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varsinais-Suomessa käynnistyy asukaskysely lähisuhdeväkivallasta

14.9.2026 11:14:29 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varsinais-Suomen hyvinvointialue toteuttaa yhteistyössä alueen kuntien ja järjestöjen kanssa väestökyselyn, jonka tavoitteena on selvittää asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä lähisuhdeväkivallasta. Kysely on ensimmäinen laatuaan. 

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Nyt käynnistyvällä kyselyllä kartoitetaan varsinaissuomalaisten kokemuksia lähisuhdeväkivallasta. Samalla selvitetään, tietävätkö asukkaat, mistä voi saada apua väkivallan kokemuksiin tai oman väkivaltaisen käyttäytymisen muuttamiseen. Tulosten avulla kehitetään palveluita ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä. 

Lähisuhdeväkivalta koskettaa tutkitusti kansallisesti yhä useampia (TerveSuomi 2025). 

– Meillä ei ole tarkkaa tietoa Varsinais-Suomen tilanteesta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun selvitämme laajasti varsinaissuomalaisten kokemuksia lähisuhdeväkivallasta kuntakohtaisesti, Varhan väkivallan vastaisen työn erityisasiantuntija Sirkku Opacic sanoo. 

Selvitys tehdään yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa, jotta alueen tilanteesta saadaan mahdollisimman kattava kuva. Kyselyn tulokset vahvistavat alueen tietopohjaa ja auttavat kehittämään lähisuhdeväkivallan ehkäisyä, ammattilaisten koulutuksia, viestintää sekä palveluita Varsinais-Suomessa. 

– Toivomme, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn riippumatta siitä, onko hänellä omakohtaisia kokemuksia väkivallasta. Jokainen vastaus auttaa meitä rakentamaan turvallisempaa Varsinais-Suomea, Opacic kannustaa. 

Kysely on avoinna 14.9.–18.10.2026 ja linkki kyselyyn löytyy Varhan verkkopalvelusta varha.fi. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastata voi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vastaaminen vie noin 15–20 minuuttia. Kysely tullaan toistamaan alueellamme seuraavan kerran 2029.

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Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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