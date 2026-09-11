Helsinki ja Vantaa kunnostavat Jakomäen ja Vaaralan lampien aluetta

Helsingin ja Vantaan kaupungit parantavat yhteistyössä neljän lammen virkistysmahdollisuuksia Jakomäen ja Vaaralan alueilla. Kolmesta lammesta koostuvat Vaaralanlammet sijaitsevat Vantaalla ja Rutikan lampi Helsingin puolella. Pohjavesilammet ovat syntyneet vuosikymmeniä sitten vanhoihin soramonttuihin lähelle Slåttmossenin luonnonsuojelualuetta. Lampien seudulla on myös ulkoilureittejä ja koira-aitaus.

Alueella parannetaan reittejä ja rakennetaan valmiuksia uimarannalle

Lampia on pitkään käytetty epävirallisina uimapaikkoina. Nyt alkavassa työmaassa parannetaan ulkoilumahdollisuuksia ja tehdään pohjatöitä tulevia uimarantoja varten. Rutikan lampi ja Vaaralanlampi ruopataan sekä niiden ranta-alueita muotoillaan. Kaksi lammista säilytetään luonnontilaisina.

Lisäksi Helsingin puolella rakennetaan puistoreittejä, valaistusta ja uimarannan huoltorakennusten maanalaiset infrarakenteet. Alueella tehdään kasvillisuus- ja maisemointitöitä, ja se saa myös uuden pysäköintialueen ja uusitun koira-aitauksen. Ensimmäisen vaiheen työt valmistuvat arviolta 31.7.2027.

Vuonna 2028 Rutikan lammella on tarkoitus aloittaa uimarannan huoltorakennusten rakentaminen. Rakennuksiin tulee pukusuojia sekä wc-, suihku-, sosiaali- ja varastotiloja. Rannalle toteutetaan myös esteetön pääsy veden äärelle, ja suunnitteilla on mahdollinen talviuintilaituri. Vantaan uimarannan valmistumisaikataulu ei ole vielä tiedossa. Helsingissä virallinen uimaranta on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2029.

Työmaa tuo jonkin verran rajoituksia alueelle

Alueen koira-aitaus ja lammet ovat poissa käytöstä ensimmäisen rakennusvaiheen ajan. Rakentaminen aiheuttaa jonkin verran haittaa alueella liikkumiseen. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille pyritään järjestämään kiertoreitit. Mahdolliset reittimuutokset merkitään opastein.

Työmaalla tehdään ajoittain melua ja pölyä aiheuttavia töitä arkisin klo 7.00–16.00. Poikkeavista työajoista tiedotetaan erikseen.