Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsinki ja Vantaa kunnostavat Jakomäen ja Vaaralan lampien aluetta

14.9.2026 13:56:21 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Vantaan ja Helsingin rajalla sijaitsevien lampien ulkoilu- ja puistoaluetta uudistetaan. Kunnostustöiden ensimmäinen vaihe alkaa maanantaina 14. syyskuuta.

Helsinki ja Vantaa toteuttavat yhdessä neljän lammen kunnostustyöt. Havainnekuva Rutikan lammesta.
Helsinki ja Vantaa toteuttavat yhdessä neljän lammen kunnostustyöt. Havainnekuva Rutikan lammesta.

Helsingin ja Vantaan kaupungit parantavat yhteistyössä neljän lammen virkistysmahdollisuuksia Jakomäen ja Vaaralan alueilla. Kolmesta lammesta koostuvat Vaaralanlammet sijaitsevat Vantaalla ja Rutikan lampi Helsingin puolella. Pohjavesilammet ovat syntyneet vuosikymmeniä sitten vanhoihin soramonttuihin lähelle Slåttmossenin luonnonsuojelualuetta. Lampien seudulla on myös ulkoilureittejä ja koira-aitaus.

Alueella parannetaan reittejä ja rakennetaan valmiuksia uimarannalle

Lampia on pitkään käytetty epävirallisina uimapaikkoina. Nyt alkavassa työmaassa parannetaan ulkoilumahdollisuuksia ja tehdään pohjatöitä tulevia uimarantoja varten. Rutikan lampi ja Vaaralanlampi ruopataan sekä niiden ranta-alueita muotoillaan. Kaksi lammista säilytetään luonnontilaisina.

Lisäksi Helsingin puolella rakennetaan puistoreittejä, valaistusta ja uimarannan huoltorakennusten maanalaiset infrarakenteet. Alueella tehdään kasvillisuus- ja maisemointitöitä, ja se saa myös uuden pysäköintialueen ja uusitun koira-aitauksen. Ensimmäisen vaiheen työt valmistuvat arviolta 31.7.2027.

Vuonna 2028 Rutikan lammella on tarkoitus aloittaa uimarannan huoltorakennusten rakentaminen. Rakennuksiin tulee pukusuojia sekä wc-, suihku-, sosiaali- ja varastotiloja. Rannalle toteutetaan myös esteetön pääsy veden äärelle, ja suunnitteilla on mahdollinen talviuintilaituri. Vantaan uimarannan valmistumisaikataulu ei ole vielä tiedossa. Helsingissä virallinen uimaranta on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2029.

Työmaa tuo jonkin verran rajoituksia alueelle

Alueen koira-aitaus ja lammet ovat poissa käytöstä ensimmäisen rakennusvaiheen ajan. Rakentaminen aiheuttaa jonkin verran haittaa alueella liikkumiseen. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille pyritään järjestämään kiertoreitit.  Mahdolliset reittimuutokset merkitään opastein.

Työmaalla tehdään ajoittain melua ja pölyä aiheuttavia töitä arkisin klo 7.00–16.00. Poikkeavista työajoista tiedotetaan erikseen.

Avainsanat

helsinkivantaarakentaminenkaupunkiympäristöuimaranta

Yhteyshenkilöt

Tea Karjalainen
projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki
puh. 09 310 52210
tea.karjalainen@hel.fi

Anu Anttonen
projektipäällikkö
Vantaan kaupunki
puh. 050 312 2111
anu.anttonen@vantaa.fi

Työmaayhteyshenkilö:
Aarre Eerola
Tieluiska Oy
puh. 050 401 1352
aarre.eerola@tieluiska.fi

Kuvat

Helsinki ja Vantaa toteuttavat yhdessä neljän lammen kunnostustyöt. Havainnekuva Rutikan lammesta.
Helsinki ja Vantaa toteuttavat yhdessä neljän lammen kunnostustyöt. Havainnekuva Rutikan lammesta.
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

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