Max Verstappenin haastama Daniel Ahola on treenannun huippujen opissa – kierrosajasta katosi lähes 17 sekuntia

Kun kutsu Verstappenin kilpailuun saapui, Daniel Ahola päätti ottaa valmistautumisen vakavasti. Ennen projektin alkua kartingkokemusta oli kertynyt vain muutamalta ajokerralta.

– Projekti on edennyt paljon paremmin kuin osasin odottaa. Olin ajanut kartingia ennen tätä ehkä kuusi kertaa elämässäni, joten lähtötaso ei ollut erityisen korkea. On ollut hienoa huomata, miten nopeasti hyvät valmentajat voivat auttaa kehittymään, Ahola kertoo.

Valmistautumisessa Aholaa ovat auttaneet hallitseva KZ2-luokan Suomen mestari Alvar Siimesvaara sekä Drift Masters -kuljettaja Krisse Aalto. Harjoittelu on tuottanut tulosta: heinäkuussa Aholan paras kierrosaika Turun Kart in Clubin ulkoradalla oli 1.05,707, kun syyskuun alussa aika oli jo 48,995.

Suomen huiput valmentajina

18-vuotias Siimesvaara kuuluu suomalaisen kartingin nouseviin tähtiin ja voitti tänä vuonna KZ2-luokan Suomen mestaruuden. Aalto puolestaan teki tänä vuonna historiaa ensimmäisenä naisena, joka selviytyi Drift Masters -sarjan Top 32 -vaiheeseen.

– Alvar ja Krisse ovat saaneet iskostettua minulle valtavan määrän oppia todella lyhyessä ajassa. Kehitystä on tullut enemmän kuin uskalsin odottaa ja kierrosajat ovat pudonneet merkittävästi, Ahola sanoo.

Aholan kehitys on ollut nopeaa, eikä kilpailun ennakkosuosikki Verstappenkaan odota kilpailusta helppoa.

– Tiedän jo nyt, että osa kuljettajista tulee olemaan erittäin nopeita, Max Verstappen arvioi.

Kilpailun lähestyessä harjoittelu on ollut niin intensiivistä, että Ahola joutui jopa pitämään muutaman päivän tauon ajamisesta käsien rasituksen vuoksi.

"Ymmärrän nyt aivan eri tavalla, kuinka vaikea laji tämä on"

Valmistautumisen myötä myös Aholan käsitys moottoriurheilusta on muuttunut.

– Arvostukseni kuljettajia kohtaan on kasvanut valtavasti. Olen aina tiennyt, että autourheilu on vaativaa, mutta vasta itse kokeilemalla ymmärtää, kuinka vaikeaa se oikeasti on. Se näyttää ulospäin yksinkertaiselta, mutta kun alkaa perehtyä yksityiskohtiin, huomaa kuinka moniulotteisesta lajista on kyse, Ahola kuvailee.

Ahola kertoo viettäneensä viime päivät myös Silverstonen kilpailurataan tutustuen.

– Nyt pitää vain pitää pää kylmänä. Olen katsonut radasta julkaistuja videoita ja yrittänyt opetella jokaisen mutkan mahdollisimman hyvin etukäteen. Varmasti yllätyksiä tulee, mutta niitä tulee kaikille, Ahola jatkaa.

Keskiviikkona edessä on hetki, jota Ahola ei olisi vielä muutama kuukausi sitten osannut kuvitella.

– Mahdollisuus päästä samalle radalle Max Verstappenin kanssa on edelleen aika epätodellinen ajatus. Nyt tavoitteena on ennen kaikkea nauttia kokemuksesta ja katsoa, mihin oma vauhti riittää, Ahola tiivistää.

Silverstonessa Daniel kohtaa Verstappenin lisäksi kansainvälisen joukon urheilijoita, sisällöntuottajia ja moottoriurheilun harrastajia. Mukana ovat muun muassa olympiavoittaja Janja Garnbret, enduron moninkertainen maailmanmestari Billy Bolt sekä skeittitähti Leticia Bufoni.

Max vs 100 -kartinghaaste järjestetään Silverstonessa keskiviikkona 16. syyskuuta, ja kilpailu on katsottavissa livenä Suomen aikaan klo 19 Disney+ palvelun kautta.