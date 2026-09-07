Maailman johtavat kuvankäsittelyn tutkijat ja yritykset kokoontuvat Tampereelle IEEE ICIP 2026 -konferenssiin
14.9.2026 16:59:02 EEST | Business Tampere | Tiedote
IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) 2026 -konferenssi kokoaa Tampereelle Tampere-taloon 13.–17. syyskuuta yli tuhat tutkijaa, teknologia-asiantuntijaa ja alan johtajaa eri puolilta maailmaa.
Ensimmäistä kertaa Tampereella järjestettävä ICIP-konferenssi esittelee uusinta teknologiaa, jota hyödynnetään muun muassa älypuhelimissa, lääketieteellisissä kuvantamisjärjestelmissä, autonomisissa ajoneuvoissa, teollisuusautomaatiossa, immersiivisessä mediassa ja tekoälypohjaisissa visuaalisissa sovelluksissa.
ICIP on maailman johtavia kuvankäsittely- ja kuvantamisalan tapahtumia. Se tuo saman katon alle tieteellisen huippuosaamisen ja teollisuuden innovaatiot. Konferenssissa käsitellään kuvankäsittelyn ajankohtaisia haasteita ja menetelmiä sekä tarkastellaan muun muassa tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.
Tapahtuma yhdistää tutkijat ja teknologiayritykset, mikä edistää uusien ideoiden ja innovaatioiden etenemistä laboratorioista markkinoille.
Konferenssin pääpuhujina kuullaan kansainvälisesti arvostettuja asiantuntijoita muun muassa laskennallisen kuvantamisen, koneoppimisen ja inversio-ongelmien aloilta. Monipuoliseen teollisuusohjelmaan sisältyy avauspuheenvuoroja, paneelikeskusteluja, työpajoja, teknologiaesittelyjä sekä merkittävien teknologiayritysten näyttelyitä.
Tampereen valinta konferenssin isäntäkaupungiksi kertoo myös kaupungin kuvantamisekosysteemin vahvuudesta
Tampere tunnetaan maailmalla kuvantamisosaamisen keskittymänä, joka kokoaa yhteen Tampereen yliopiston sekä yli 25 mobiilikuvantamisen, konenäön, laskennallisen valokuvauksen ja immersiivisen teknologian aloilla toimivaa yritystä.
”ICIP 2026 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden esitellä Tampereen asemaa yhtenä maailman johtavista kuvantamisen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden keskuksista. Olemme ylpeitä saadessamme toivottaa kansainvälisen kuvantamisyhteisön tervetulleeksi Tampereelle”, sanoo IEEE ICIP 2026 -konferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Atanas Gotchev Tampereen yliopistosta.
”Tampere valittiin tapahtumapaikaksi muun muassa siksi, että täällä yliopisto, yritykset ja Business Tampereen kaltaiset julkiset toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä. Sen ansiosta Tampereesta on kehittynyt kansainvälisesti tunnustettu kuvantamis- ja kamerateknologian osaamiskeskittymä”, kertoo Business Tampereen ulkomaisten investointien johtaja Oliver Hussey.
Lisätietoja:
Tampereen yliopisto
Atanas Gotchev, professori, Signal Processing
atanas.gotchev@tuni.fi
puh. +358408490733
Lisätietoja tapahtumasta:
2026 IEEE International Conference on Image Processing
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Oliver Husseyjohtaja, ulkomaan investoinnitPuh:040 679 4142oliver.hussey@businesstampere.com
Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Yhtiön toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia. Rakennetaan uutta Tampereen seutua. Yhdessä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Business Tampere
Voiko Tampere-Pirkkalasta kehittyä nykyistä merkittävämpi kansainvälisen matkustaja- ja rahtiliikenteen solmukohta?7.9.2026 16:52:56 EEST | Kutsu
Kutsu medialle: Tampere Aviation Forum -hybridiseminaari kokoaa yhteen ilmailun, logistiikan ja elinkeinoelämän asiantuntijoita keskustelemaan ilmailun ja logistiikan tulevaisuudesta sekä Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittämismahdollisuuksista. Lentoliikenteen ja -rahdin tulevaisuus on syyskuun 10. päivänä Tampere Aviation Forumiin teema.
Voiko sovellus opettaa lapset liikkumaan? 18 tamperelaista koulua mukana uudessa tutkimuksessa31.8.2026 16:38:41 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston DigiKids-tutkimus selvittää, kuinka koulupäivään ja koteihin tuotavat lyhyet, sovelluksen käynnistämät liikuntahetket vaikuttavat 6–8-vuotiaiden liikuntataitoihin ja liikkumiseen. Tutkimuksessa käytettävän tamperelaisen Geego Kids -sovelluksen erikoisuus on, että sen ääreen ei ole tarkoitus jäädä: näyttö antaa tehtävän, lapsi liikkuu.
FREIJA nimittää kokeneen suomalaisen teollisuusjohtajan johtamaan laajamittaista e-metaanituotannon kehitystä3.7.2026 10:53:37 EEST | Tiedote
FREIJAn osakkeenomistajat ovat nimittäneet Joni Lukkaroisen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi tukemaan yhden Euroopan suurimman e-metaanihankkeen etenemistä Suomessa. Yli 25 vuoden kokemuksellaan kansainvälisten, pääomavaltaisten teollisuusyritysten johtamisesta ja hallitustyöskentelystä hän vahvistaa merkittävästi FREIJAn strategista osaamista sekä kykyä toteuttaa mittavia teollisia investointihankkeita. Lukkaroisella on laaja kokemus johtotehtävistä ja hallitustyöstä sekä pohjoismaisissa että kansainvälisissä teollisuusyrityksissä, kuten Nesteessä, Metsä Groupissa ja Kronochem Groupissa. Hän toimi Terrafamen toimitusjohtajana kahdeksan vuoden ajan ja johti yhtiötä merkittävän kasvun, tuotannon laajentamisen sekä suurten investointiohjelmien läpi. Tällä hetkellä hän toimii neuvonantajana Arctial Groupissa, jonka taustalla ovat Vargas, Rio Tinto ja Mitsubishi. Arctial Group kehittää Suomeen useiden miljardien eurojen arvoista primäärialumiinitehdasta. Lukkaroisen nimitys ajoittuu vai
Droonit lentävät kesäkuussa Nokia Arenassa20.5.2026 15:36:25 EEST | Kutsu
Kansainvälinen Drone Innovation Hackathon kisataan Tampereella 9.–11. kesäkuuta. Drooniosaajat saapuvat jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä Nokia Arenaan kehittämään, testaamaan ja kilpailemaan. Rahapalkintojen arvo on 10 000 euroa.
Freija on saanut ympäristövaikutusten arvioinnin päätökseen Euroopan suurimpiin lukeutuvalle e-metaanihankkeelleen Nokialle16.4.2026 14:20:39 EEST | Uutinen
Freija on saanut virallisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) päätelmän Nokialle, Suomeen suunnitellulle e-metaanin tuotannolle. Päätelmä toimii pohjana lupahakemuksille ja viranomaiskäsittelylle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme