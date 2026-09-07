Maailman johtavat kuvankäsittelyn tutkijat ja yritykset kokoontuvat Tampereelle IEEE ICIP 2026 -konferenssiin

Ensimmäistä kertaa Tampereella järjestettävä ICIP-konferenssi esittelee uusinta teknologiaa, jota hyödynnetään muun muassa älypuhelimissa, lääketieteellisissä kuvantamisjärjestelmissä, autonomisissa ajoneuvoissa, teollisuusautomaatiossa, immersiivisessä mediassa ja tekoälypohjaisissa visuaalisissa sovelluksissa.

ICIP on maailman johtavia kuvankäsittely- ja kuvantamisalan tapahtumia. Se tuo saman katon alle tieteellisen huippuosaamisen ja teollisuuden innovaatiot. Konferenssissa käsitellään kuvankäsittelyn ajankohtaisia haasteita ja menetelmiä sekä tarkastellaan muun muassa tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Tapahtuma yhdistää tutkijat ja teknologiayritykset, mikä edistää uusien ideoiden ja innovaatioiden etenemistä laboratorioista markkinoille.

Konferenssin pääpuhujina kuullaan kansainvälisesti arvostettuja asiantuntijoita muun muassa laskennallisen kuvantamisen, koneoppimisen ja inversio-ongelmien aloilta. Monipuoliseen teollisuusohjelmaan sisältyy avauspuheenvuoroja, paneelikeskusteluja, työpajoja, teknologiaesittelyjä sekä merkittävien teknologiayritysten näyttelyitä.

Tampereen valinta konferenssin isäntäkaupungiksi kertoo myös kaupungin kuvantamisekosysteemin vahvuudesta

Tampere tunnetaan maailmalla kuvantamisosaamisen keskittymänä, joka kokoaa yhteen Tampereen yliopiston sekä yli 25 mobiilikuvantamisen, konenäön, laskennallisen valokuvauksen ja immersiivisen teknologian aloilla toimivaa yritystä.

”ICIP 2026 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden esitellä Tampereen asemaa yhtenä maailman johtavista kuvantamisen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden keskuksista. Olemme ylpeitä saadessamme toivottaa kansainvälisen kuvantamisyhteisön tervetulleeksi Tampereelle”, sanoo IEEE ICIP 2026 -konferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Atanas Gotchev Tampereen yliopistosta.

”Tampere valittiin tapahtumapaikaksi muun muassa siksi, että täällä yliopisto, yritykset ja Business Tampereen kaltaiset julkiset toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä. Sen ansiosta Tampereesta on kehittynyt kansainvälisesti tunnustettu kuvantamis- ja kamerateknologian osaamiskeskittymä”, kertoo Business Tampereen ulkomaisten investointien johtaja Oliver Hussey.

Lisätietoja:



Tampereen yliopisto

Atanas Gotchev, professori, Signal Processing

atanas.gotchev@tuni.fi

puh. +358408490733



Lisätietoja tapahtumasta:

2026 IEEE International Conference on Image Processing



