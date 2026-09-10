Suomen Pankin väliennuste: Suomen talouden hyvä vire jatkuu

Talouskasvu jatkuu aiemmin arvioitua ripeämpänä

Suomen talous lähti vuoteen 2026 aiemmin arvioitua vahvemmista lähtökohdista, ja kasvu jatkui vuoden alkupuoliskolla etenkin viennin ja yksityisten investointien vauhdittamana. Kuluvan ja ensi vuoden kasvuennustetta on tarkistettu ylöspäin. Väliennusteen mukaan BKT kasvaa 1,7 % vuonna 2026, 1,6 % vuonna 2027 ja 1,3 % vuonna 2028.

”Suomen talous on kehittynyt alkuvuonna ennakoitua vahvemmin. Viennin ja investointien kasvu luo edellytyksiä kasvun laaja-alaistumiselle”, sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala.

Inflaationäkymissä epävarmuutta

Inflaatio nopeutuu 2,4 prosenttiin vuonna 2026 Lähi-idän konfliktista johtuvan energian hintojen nousun vuoksi. Koska energian hintojen nousun odotetaan jäävän väliaikaiseksi ja sen vaikutusten muihin hintoihin arvioidaan olevan maltillisia, inflaatio hidastuu 1,4 prosenttiin vuonna 2027. Talouden vahvistuessa inflaatio nopeutuu 1,8 prosenttiin vuonna 2028.

”Energian hintojen odotetaan kiihdyttävän inflaatiota vain väliaikaisesti. Inflaationäkymiin liittyy kuitenkin tavallista enemmän epävarmuutta, sillä Lähi-idän konfliktin pitkittyminen voisi pitää energian hinnat korkeina ennakoitua pidempään”, Vanhala toteaa.

Työttömyys hellittää vähitellen

Talouden kasvu ei ole vielä tuonut selvää helpotusta työmarkkinoille. Työn kysyntä on yhä vähäistä, ja avoimien työpaikkojen määrä on pysynyt pienenä. Yritysten työllistämisodotukset ovat kuitenkin vahvistuneet.

Työttömyysasteen ennustetaan pysyvän vuonna 2026 lähes ennallaan 10,4 prosentissa. Talouden vahvistuessa työn kysyntä alkaa kasvaa, ja työttömyysaste laskee 9,8 prosenttiin vuonna 2027. Vuonna 2028 työttömyysaste laskee edelleen 9,0 prosenttiin.

Talouskehityksen riskit ovat tasapainossa

Tuotannollisten investointien ennakoitua parempi kehitys ja kotimaisen kulutuksen ripeämpi vahvistuminen voisivat vauhdittaa Suomen talouden kasvua ennustettua nopeammaksi. Ennusteen keskeinen epävarmuus liittyy Iranin konfliktin aiheuttamaan energiasokkiin, joka voimistuessaan heikentäisi talouden kasvunäkymiä laaja-alaisesti.