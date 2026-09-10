Suomen Pankki

Suomen Pankin väliennuste: Suomen talouden hyvä vire jatkuu

15.9.2026 07:00:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote

Jaa

Suomen talouskasvu on voimistunut viennin ja investointien vetämänä, ja kasvun arvioidaan jatkuvan lähivuosina aiempia vuosia selvästi ripeämpänä. Talouden vahvistuessa huomattavana pysynyt työttömyys alkaa vähitellen pienentyä. Energian hinnat kiihdyttävät inflaatiota väliaikaisesti, mutta niiden vaikutusten laajuus riippuu oleellisesti energian tarjontahäiriöiden kestosta.

Talouskasvu jatkuu aiemmin arvioitua ripeämpänä

Suomen talous lähti vuoteen 2026 aiemmin arvioitua vahvemmista lähtökohdista, ja kasvu jatkui vuoden alkupuoliskolla etenkin viennin ja yksityisten investointien vauhdittamana. Kuluvan ja ensi vuoden kasvuennustetta on tarkistettu ylöspäin. Väliennusteen mukaan BKT kasvaa 1,7 % vuonna 2026, 1,6 % vuonna 2027 ja 1,3 % vuonna 2028.

”Suomen talous on kehittynyt alkuvuonna ennakoitua vahvemmin. Viennin ja investointien kasvu luo edellytyksiä kasvun laaja-alaistumiselle”, sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala.

Inflaationäkymissä epävarmuutta

Inflaatio nopeutuu 2,4 prosenttiin vuonna 2026 Lähi-idän konfliktista johtuvan energian hintojen nousun vuoksi. Koska energian hintojen nousun odotetaan jäävän väliaikaiseksi ja sen vaikutusten muihin hintoihin arvioidaan olevan maltillisia, inflaatio hidastuu 1,4 prosenttiin vuonna 2027. Talouden vahvistuessa inflaatio nopeutuu 1,8 prosenttiin vuonna 2028.

”Energian hintojen odotetaan kiihdyttävän inflaatiota vain väliaikaisesti. Inflaationäkymiin liittyy kuitenkin tavallista enemmän epävarmuutta, sillä Lähi-idän konfliktin pitkittyminen voisi pitää energian hinnat korkeina ennakoitua pidempään”, Vanhala toteaa.

Työttömyys hellittää vähitellen

Talouden kasvu ei ole vielä tuonut selvää helpotusta työmarkkinoille. Työn kysyntä on yhä vähäistä, ja avoimien työpaikkojen määrä on pysynyt pienenä. Yritysten työllistämisodotukset ovat kuitenkin vahvistuneet.

Työttömyysasteen ennustetaan pysyvän vuonna 2026 lähes ennallaan 10,4 prosentissa. Talouden vahvistuessa työn kysyntä alkaa kasvaa, ja työttömyysaste laskee 9,8 prosenttiin vuonna 2027. Vuonna 2028 työttömyysaste laskee edelleen 9,0 prosenttiin.

Talouskehityksen riskit ovat tasapainossa

Tuotannollisten investointien ennakoitua parempi kehitys ja kotimaisen kulutuksen ripeämpi vahvistuminen voisivat vauhdittaa Suomen talouden kasvua ennustettua nopeammaksi. Ennusteen keskeinen epävarmuus liittyy Iranin konfliktin aiheuttamaan energiasokkiin, joka voimistuessaan heikentäisi talouden kasvunäkymiä laaja-alaisesti.

Avainsanat

rahapolitiikkasuomen talous

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

Ansökningstiden för tjänsten som direktionsmedlem i Finlands Bank har gått ut9.9.2026 13:01:37 EEST | Pressmeddelande

Till den lediganslagna tjänsten som direktionsmedlem i Finlands Bank inkom sex ansökningar före utsatt tid onsdagen den 9 september 2026 kl. 12.00. De sökande är Elisabeth Fremling, Aleksi Kaihari, Marja Nykänen, Timo Reinikainen, Jon Thor Sturluson och Katja Taipalus. Mandatperioden för tjänsten är fem år och tjänsten tillsätts från och med den 1 februari 2027. Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman, telefon +358 40 577 62 55.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye