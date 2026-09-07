Martha Diamondin suurin yksityisnäyttely Sara Hildénin taidemuseossa
15.9.2026 10:00:00 EEST | Sara Hildénin taidemuseo | Tiedote
Sara Hildénin taidemuseossa järjestettävä Martha Diamond -näyttely on taiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely Euroopassa ja samalla taiteilijan suurin yksityisnäyttely.
Martha Diamond (1944–2023) tutki yli kuuden vuosikymmenen ajan maalauksissaan abstraktion ja kaupunkimaiseman välistä rajapintaa. Tämä näyttely esittelee taiteilijan öljymaalauksia 1970-luvun puolivälistä vuoteen 2008. Esille tulee noin 70 maalausta Martha Diamond Trustin kokoelmasta.
”Olemme erityisen ylpeitä siitä, että saamme esitellä Martha Diamondin tuotantoa ensimmäistä kertaa Euroopassa – ja samalla taiteilijan tähän asti laajimmassa yksityisnäyttelyssä”, näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen iloitsee.
Diamond oli jo varhain viehättynyt rakennuksista, etäisyyksistä ja keinotekoisista tiloista. Uransa alussa hän kuvasi paksuilla siveltimenvedoilla ihmisen tekemiä rakennelmia ja arkkityyppisiä muotoja.
1980-luvun taitteessa kaupunkimaisemasta tuli Diamondin tuotannon keskeinen aihe. Hänen teostensa lähtökohtana olivat New Yorkin pilvenpiirtäjien muodot, kaupungin rytmi sekä valon ja mittakaavan vaihtelut.
1980-luvun lopulta lähtien Diamond työsti arkkitehtonisten aiheiden rinnalla myös puhtaasti abstrakteja maalauksia, jotka muuntuivat vähitellen värikylläisistä sommitelmista kohti pelkistetympiä, yksivärisiä teoksia.
Aiheen sijaan Diamondia kiinnosti kuitenkin ennen kaikkea maalausprosessi ja sen tutkiminen. ”Jos ilmaisen jotain, ilmaisen sitä, kuinka sivellin toimii”, taiteilija on sanonut.
Martha Diamond ymmärsi oman taiteensa merkityksen ja perusti vuonna 2020 nimeään kantavan säätiön, jonka tarkoituksena oli hänen taiteellisen perintönsä vaaliminen.
”Tämä näyttely-yhteistyö osoittaa säätiöiden merkityksen kulttuuripääoman säilyttämisessä ja välittämisessä tuleville sukupolville”, museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen sanoo.
Sara Hildénin taidemuseon näyttely on toteutettu yhteistyössä Martha Diamond Trustin ja galleria Thaddaeus Ropac (Salzburg, Paris, London, Milan, Seoul) kanssa. Näyttelyn ovat kuratoineet Sara Hildenin taidemuseon näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen ja Martha Diamond Trustin johtaja Olivia Funk.
Näyttelyn yhteydessä julkaistaan näyttelyluettelo, joka sisältää Kiko Aebin ja Frank Rosen esseet, Anne Waldmanin runon sekä Ailsa McDougallin kirjoittaman taiteilijaelämäkerran.
Martha Diamond 19.9.2026–17.1.2027 Sara Hildénin taidemuseossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sarianne SoikkonenNäyttelypäällikköSara Hildénin taidemuseoPuh:040 801 6088sarianne.soikkonen@tampere.fi
Anne KauramäkiViestintäasiantuntijaSara Hildénin taidemuseoPuh:040 837 0357anne.kauramaki@tampere.fi
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Sara Hildénin taidemuseo
1979 avattu Tampereen kaupungin ylläpitämä museo, jonka vaihtuvat näyttelyt keskittyvät kansainväliseen modernismiin ja nykytaiteeseen. Museo hallinnoi Sara Hildénin Säätiön kokoelmaa.
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