Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
14.9.2026 19:04:45 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä
Hankasalmi, eläimen pelastaminen klo 17:37
Pelastuslaitos suorittaa eläimenpelastustehtävää Hankasalmella, toiminta vielä kesken.
Jyväskylä, liikenneonnettomuus klo 14:20
Linja-auton ja henkilöauton törmäys risteysalueella. Ei henkilövahinkoja. Henkilöauto vaurioitui hinauskuntoon.
Jyväskylä, liikenneonnettomuus klo 9:58
Auto ajautui ojaan Korpilahden pohjoispuolella. Ei henkilövahinkoja
Laukaa, automaattinen palohälytys klo 9:53
Ei paloa
Jyväskylä, öljyvahinko klo 8:08
Noin 20l bensiiniä valui pihalle. Kohteen henkilöstö aloitti torjuntatoimet ja pelastuslaitos avusti aineen keräämisessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.9.2026 07:35:19 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävistä: Keuruulla automaattinen palohälytys klo:17:30, ei paloa. Jyväskylässä Emännäntiellä ilmoitus keskisuuresta rakennuspalosta klo: 20:20. Kohteessa porrashuoneessa sytytetty irtaimistoa palamaan, joka sammutettu ennen pelastuslaitoksen saapumista. Ei henkilövahinkoja. Pihtiputaalla Keskustiellä klo: 21:26 ilmoitus pienestä tulipalosta. Kohteessa palovaroitin soinut, ei paloa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.9.2026 21:16:02 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Mediatiedote 13.09.2026, koskien klo: 20:39 laadittua ensimmäistä mediatiedotetta. Rakennuspalo: keskisuuri, Emännäntie, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta klo: 20:18 Jyväskylän Emännäntielle. Kohteen porrashuoneistossa sytytetty irtaimistoa palamaan. Palo sammutettu ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.9.2026 20:39:15 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Ensimmäinen mediatiedote 13.09.2026 Keski-Suomen pelastuslaitos on matkalla rakennuspalotehtävälle Jyväskylässä. Tiedotamme asiasta tarvittaessa tunnin kuluessa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.9.2026 07:05:14 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä: Keuruu, automaattinen palohälytys klo 20:46 Ei paloa Jyväskylä, tieliikenneonnettomuus klo 21:42 Moottoripyöräilijä kaatui ja loukkasi itseään lievästi Rantaväylällä. Äänekoski, liikennevälinepalo 00:33 Henkilöauto syttyi palamaan ja tuhoutui yöllä Äänekoskella. Pelastuslaitos sammutti palon, jolla ei ollut akuuttia leviämisvaaraa. Karstula, liikenneonnettomuus klo 01:54 Mopoauto ajautui ulos tieltä ja pyörähti katolleen Karstulassa. Kyydissä oli yksi henkilö, joka loukkasi itseään lievästi. Ensihoito tarkasti kuljettajan voinnin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.9.2026 19:09:55 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä: Jyväskylä, automaattinen palohälytys klo 17:41 Ei paloa Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 17:37 Äänekoskentiellä Suolahdessa henkilöauton ulosajo, paikalta ei tavoitettu ketään. Toivakka, liikennevälinepalo klo 16:41 Traktori alkanut savuttamaan moottoritilasta. Alkusammutus esti palon leviämisen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Äänekoski, rakennuspalo pieni klo 16:28 Ei paloa Jyväskylä vesiliikennenonnettomuus pieni klo 14:02 Vesijetti ajelehti Jyväsjärvellä. Ketään ei ollut veden varassa. Ulkopuolinen henkilö hinasi jetin rantaan. Jyväskylä, rakennuspalo pieni klo 13:05 Ei paloa. Hälytys johtui akun vikaantumisesta. Kannonkoski liikenneonnettomuus klo 10:29 Henkilöauto ajautunut ulos tieltä ja törmännyt puuhun. Paikalta ei tavoitettu ketään. Onnettomuus tapahtunut mahdollisesti jo aiemmin yöllä.
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