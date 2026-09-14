Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 12.9.2026 19:09:55 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä: Jyväskylä, automaattinen palohälytys klo 17:41 Ei paloa Äänekoski, liikenneonnettomuus klo 17:37 Äänekoskentiellä Suolahdessa henkilöauton ulosajo, paikalta ei tavoitettu ketään. Toivakka, liikennevälinepalo klo 16:41 Traktori alkanut savuttamaan moottoritilasta. Alkusammutus esti palon leviämisen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Äänekoski, rakennuspalo pieni klo 16:28 Ei paloa Jyväskylä vesiliikennenonnettomuus pieni klo 14:02 Vesijetti ajelehti Jyväsjärvellä. Ketään ei ollut veden varassa. Ulkopuolinen henkilö hinasi jetin rantaan. Jyväskylä, rakennuspalo pieni klo 13:05 Ei paloa. Hälytys johtui akun vikaantumisesta. Kannonkoski liikenneonnettomuus klo 10:29 Henkilöauto ajautunut ulos tieltä ja törmännyt puuhun. Paikalta ei tavoitettu ketään. Onnettomuus tapahtunut mahdollisesti jo aiemmin yöllä.