Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 14.9.2026 19:04:45 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Hankasalmi, eläimen pelastaminen klo 17:37 Pelastuslaitos suorittaa eläimenpelastustehtävää Hankasalmella, toiminta vielä kesken. Jyväskylä, liikenneonnettomuus klo 14:20 Linja-auton ja henkilöauton törmäys risteysalueella. Ei henkilövahinkoja. Henkilöauto vaurioitui hinauskuntoon. Jyväskylä, liikenneonnettomuus klo 9:58 Auto ajautui ojaan Korpilahden pohjoispuolella. Ei henkilövahinkoja Laukaa, automaattinen palohälytys klo 9:53 Ei paloa Jyväskylä, öljyvahinko klo 8:08 Noin 20l bensiiniä valui pihalle. Kohteen henkilöstö aloitti torjuntatoimet ja pelastuslaitos avusti aineen keräämisessä.