Ninni Luhtasaaren suihkulähdeteos valmistui Ala-Malmille

"Kaikki tarvitsevat aika ajoin kannattelua, ja jokaisella meistä on kykyä tukea toisia", Ninni Luhtasaari kiteyttää teoksen keskeisen ajatuksen.

Ninni Luhtasaari on työskennellyt pitkään suihkulähdeaiheisten teosten parissa, ja Lämmittelijät on hänen ensimmäinen monumentaalinen ulkotiloihin toteutettu veistoksensa.

Teosta suunnitellessaan Luhtasaari vietti aikaa Ala-Malmin puistossa, ja keskusteli sen käyttäjien kanssa.

”Kyselin, mitä he haluaisivat nähdä täällä, ja toiveissa oli adoniksia tai delfiinejä. Se jäi minulle mieleen ajatuksen tasolla ja näkyy ehkä myös teoksen muotokielessä. Myös puiston vastaanottavainen ilmapiiri ja leikkisyys ohjasivat teoksen ideointia”, Luhtasaari kertoo.

Teoksessa vesi pulppuaa ylimmäisten hahmojen sormista. Nimi Lämmittelijät viittaa yhtä aikaa päätähteä tukeviin esiintyjiin, tanssia edeltävään venyttelyyn sekä ihmiskehojen kykyyn tuottaa lämpöä kosketuksen kautta. Luhtasaari haluaa muistuttaa, miten tärkeitä olemme toisillemme.

Teoksessa on myös lämmintä huumoria. Se viittaa yhtä aikaa historiallisten puutarhojen näyttäviin suihkulähteisiin ja tuttuihin koristeellisiin pihasuihkulähteisiin.

Ala-Malmin puiston perusparannus on yksi Malmin kaupunkiuudistuksen ensimmäisistä merkittävistä etapeista. Luhtasaaren uusi suihkulähdeveistos täydentää alun perin 1990-luvulla suunniteltua, Helsingissä harvinaista muotopuutarhaa.

Ninni Luhtasaari (s. 1987) on Tampereella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija ja muusikko. Hänen teoksissaan lempeät ja uteliaat hahmot ihmettelevät omia kehojaan. Luhtasaari työskentelee pääasiassa keramiikan ja kirjonnan parissa. Ala-Malmin puiston teos on hänen ensimmäinen betonivaluna toteutettu veistoksensa.

”Veistokseni vuotavat ja valuvat nestettä, ja vuoto mielletään usein heikkoudeksi. Teoksissani kehot saavat olla haavoittuvaisia ja vapaita yhteisön asettamista paineista”, Luhtasaari kuvailee.

Lämmittelijät julkistetaan kaikille avoimessa tilaisuudessa Ala-Malmin puistossa tiistaina 6. lokakuuta klo 13–14. Teoksen julkistaa kuraattori, galleristi Veikko Halmetoja. Taiteilija Ninni Luhtasaari on läsnä tilaisuudessa.

Teos on liitetty osaksi Helsingin kaupungin taidekokoelmaa, jota HAM kuratoi, hoitaa ja hallinnoi. Teoksen toteuttamisen on mahdollistanut Helsingin kaupungin noudattama taiteen prosenttiperiaate, jolla valtaosa kaupungin julkisesta taiteesta rahoitetaan. Osana kaupunkiuudistusta Malmin alueelle on laadittu taideohjelma, ja Luhtasaaren suihkulähde on ensimmäinen taideohjelman teoksista. Teoksen on tilannut Kaupunkiympäristön toimiala ja sen on kuratoinut HAM Helsingin taidemuseo.