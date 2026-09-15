Kymenlaakson käräjäoikeuden laamanniksi Jyrki Rinnemaa

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Jyrki Rinnemaa on Kainuun käräjäoikeuden laamanni. Aikaisemmin hän on toiminut käräjätuomarina ja osaston johtajana Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ja käräjätuomarina muissakin käräjäoikeuksissa, esittelijänä, nuorempana oikeussihteerinä ja vanhempana oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa, oikeusneuvosmiehenä raastuvanoikeudessa ja esittelijänä hovioikeuksissa.

Rinnemaa on suorittanut Valtio-JOKO 60-Johdonkoulutusohjelman ja johtamisen erikoisammattitutkinnon. Hän on myös toiminut koulutustehtävissä.

Kymenlaakson käräjäoikeus sijaitsee Kouvolassa. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat rikos-, riita- ja hakemusasioissa Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä ja Virolahti. Sum­maa­ri­sis­sa asiois­sa tuomiopiiriin kuuluvat li­säk­si Asik­ka­la, Har­to­la, Hei­no­la, Hol­lo­la, Iit­ti, Kär­kö­lä, Lah­ti, Ori­mat­ti­la, Pa­das­jo­ki, Sys­mä, Imat­ra, Lap­peen­ran­ta, Lemi, Luu­mä­ki, Pa­rik­ka­la, Raut­jär­vi, Ruo­ko­lah­ti, Sa­vi­tai­pa­le, Tai­pal­saa­ri, Ii­sal­mi, Kaa­vi, Kei­te­le, Kiu­ru­ve­si, Kuo­pio, La­pin­lah­ti, Lep­pä­vir­ta, Pie­la­ve­si, Rau­ta­lam­pi, Rau­ta­vaa­ra, Sii­lin­jär­vi, Son­ka­jär­vi, Suo­nen­jo­ki, Ter­vo, Tuus­nie­mi, Var­kaus, Ve­san­to, Vie­re­mä, Enon­kos­ki, Hei­nä­ve­si, Hir­ven­sal­mi, Jo­roi­nen, Juva, Kan­gas­nie­mi, Mik­ke­li, Män­ty­har­ju, Per­tun­maa, Piek­sä­mä­ki, Puu­ma­la, Ran­ta­sal­mi, Sa­von­lin­na, Sul­ka­va, Ilo­mant­si, Joen­suu, Ki­tee, Kon­tio­lah­ti, Li­pe­ri, Ou­to­kum­pu, Pol­vi­jär­vi, Rääk­ky­lä, Toh­ma­jär­vi, Juu­ka, Liek­sa ja Nur­mes.

Hen­ki­lös­töä kä­rä­jä­oi­keu­des­sa on noin 85, joista 15 tuomareita.