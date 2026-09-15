Tuomioistuinvirasto

Kymenlaakson käräjäoikeuden laamanniksi Jyrki Rinnemaa

15.9.2026 11:49:11 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

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Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjäoikeuden laamanni Jyrki Rinnemaan Kymenlaakson käräjäoikeuden laamannin virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2027-31.10.2033.

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Jyrki Rinnemaa on Kainuun käräjäoikeuden laamanni. Aikaisemmin hän on toiminut käräjätuomarina ja osaston johtajana Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ja käräjätuomarina muissakin käräjäoikeuksissa, esittelijänä, nuorempana oikeussihteerinä ja vanhempana oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa, oikeusneuvosmiehenä raastuvanoikeudessa ja esittelijänä hovioikeuksissa.

Rinnemaa on suorittanut Valtio-JOKO 60-Johdonkoulutusohjelman ja johtamisen erikoisammattitutkinnon. Hän on myös toiminut koulutustehtävissä.

Kymenlaakson käräjäoikeus sijaitsee Kouvolassa. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat rikos-, riita- ja hakemusasioissa Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä ja Virolahti. Sum­maa­ri­sis­sa asiois­sa tuomiopiiriin kuuluvat li­säk­si Asik­ka­la, Har­to­la, Hei­no­la, Hol­lo­la, Iit­ti, Kär­kö­lä, Lah­ti, Ori­mat­ti­la, Pa­das­jo­ki, Sys­mä, Imat­ra, Lap­peen­ran­ta, Lemi, Luu­mä­ki, Pa­rik­ka­la, Raut­jär­vi, Ruo­ko­lah­ti, Sa­vi­tai­pa­le, Tai­pal­saa­ri, Ii­sal­mi, Kaa­vi, Kei­te­le, Kiu­ru­ve­si, Kuo­pio, La­pin­lah­ti, Lep­pä­vir­ta, Pie­la­ve­si, Rau­ta­lam­pi, Rau­ta­vaa­ra, Sii­lin­jär­vi, Son­ka­jär­vi, Suo­nen­jo­ki, Ter­vo, Tuus­nie­mi, Var­kaus, Ve­san­to, Vie­re­mä, Enon­kos­ki, Hei­nä­ve­si, Hir­ven­sal­mi, Jo­roi­nen, Juva, Kan­gas­nie­mi, Mik­ke­li, Män­ty­har­ju, Per­tun­maa, Piek­sä­mä­ki, Puu­ma­la, Ran­ta­sal­mi, Sa­von­lin­na, Sul­ka­va, Ilo­mant­si, Joen­suu, Ki­tee, Kon­tio­lah­ti, Li­pe­ri, Ou­to­kum­pu, Pol­vi­jär­vi, Rääk­ky­lä, Toh­ma­jär­vi, Juu­ka, Liek­sa ja Nur­mes.

Hen­ki­lös­töä kä­rä­jä­oi­keu­des­sa on noin 85, joista 15 tuomareita.

Avainsanat

tuomioistuimetoikeudenkäyntituomioistunvirasto

Yhteyshenkilöt

Kristina Oinonen, käräjätuomari, laamannin sijainen

p. 02956 45705

etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Tuomioistuinvirasto

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

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