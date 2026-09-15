Kymenlaakson käräjäoikeuden laamanniksi Jyrki Rinnemaa
15.9.2026 11:49:11 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote
Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjäoikeuden laamanni Jyrki Rinnemaan Kymenlaakson käräjäoikeuden laamannin virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2027-31.10.2033.
Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Jyrki Rinnemaa on Kainuun käräjäoikeuden laamanni. Aikaisemmin hän on toiminut käräjätuomarina ja osaston johtajana Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ja käräjätuomarina muissakin käräjäoikeuksissa, esittelijänä, nuorempana oikeussihteerinä ja vanhempana oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa, oikeusneuvosmiehenä raastuvanoikeudessa ja esittelijänä hovioikeuksissa.
Rinnemaa on suorittanut Valtio-JOKO 60-Johdonkoulutusohjelman ja johtamisen erikoisammattitutkinnon. Hän on myös toiminut koulutustehtävissä.
Kymenlaakson käräjäoikeus sijaitsee Kouvolassa. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat rikos-, riita- ja hakemusasioissa Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä ja Virolahti. Summaarisissa asioissa tuomiopiiriin kuuluvat lisäksi Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä, Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Iisalmi, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä, Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava, Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Juuka, Lieksa ja Nurmes.
Henkilöstöä käräjäoikeudessa on noin 85, joista 15 tuomareita.
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Yhteyshenkilöt
Kristina Oinonen, käräjätuomari, laamannin sijainen
p. 02956 45705
etunimi.sukunimi@oikeus.fi
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