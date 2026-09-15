Tuomioistuinvirasto

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanniksi Tommi Vuorialho

15.9.2026 11:49:41 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

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Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjäoikeuden laamanni Tommi Vuorialhon Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2027-31.12.2033.

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Tommi Vuorialho on tällä hetkellä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanni. Hän on hoitanut myös Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin tehtävää. Aikaisemmin hän on toiminut oikeussihteerinä, vanhempana oikeussihteerinä, esittelijäneuvoksena ja kansliapäällikkönä korkeimmassa oikeudessa sekä hovioikeudenneuvoksena hovioikeudessa. Hän on ollut myös markkinaoikeustuomarina markkinaoikeudessa, esittelijänä hovioikeudessa ja käräjätuomarina. Lisäksi hän on hoitanut syyttäjän tehtäviä ja toiminut Suomen Kulttuurirahaston lakiasiainavustajana.

Vuorialho on toiminut sivutoimisesti esittelijänä tuomarinvalintalautakunnassa ja oikeudellisena asiantuntijana perintäyhtiössä. Hän on toiminut luottamustehtävissä ja koulutustehtävissä. Vuorialho on suorittanut Valtio-Joko 47 -johdon koulutusohjelman.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus sijaitsee Espoossa ja sillä on istuntopaikka myös Raaseporissa. Sen tuomiopiiriin kuuluvat Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Alueella asuu yli 500 000 asukasta.  Yrityssaneeraus- ja ulosottoasioissa tuomiopiiri käsittää myös nykyisen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen saapui vuonna 2025 yhteensä 15 135 asiaa. Vuoden aikana ratkaistiin kaikkiaan 15 447 asiaa. Käräjäoikeudessa työskentelee noin 170 henkilöä.

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tuomioistuimetoikeudenkäyntituomioistunvirastokäräjäoikeus

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Tuomioistuinvirasto

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

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