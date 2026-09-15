Digitaalinen asiointi laajenee Keski-Suomen hyvinvointialueella: kiireetön yhteydenottopyyntö käyttöön suun terveydenhuoltoon sekä mielenterveys- ja riippuvuuspalveluihin
15.9.2026 12:00:00 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kiireettömän yhteydenottopyynnön voi jättää hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden kautta ympäri vuorokauden selaimessa tai mobiilisovelluksessa.
Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkopalvelut ovat laajentuneet. Suun terveydenhuollon sekä aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden asiointi helpottuu, kun chat-palvelun rinnalle on avattu mahdollisuus jättää kiireetön yhteydenottopyyntö.
Kiireettömän yhteydenottopyynnön voi jättää hyvinvointialueen verkkopalvelussa silloin, kun asia ei vaadi välitöntä käsittelyä. Suun terveydenhuollon ammattilainen käsittelee pyynnön ja ottaa asiakkaaseen yhteyttä 1–2 arkipäivän kuluessa, mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden ammattilainen 1–5 arkipäivän kuluessa.
Uusi palvelu helpottaa asiointia erityisesti silloin, kun asia ei ole kiireellinen eikä edellytä yhteydenottoa juuri palvelun aukioloaikana. Yhteydenoton voi tehdä mihin vuorokaudenaikaan tahansa.
Kiireellisissä asioissa tulee edelleen olla yhteydessä suun terveydenhuoltoon palvelujen aukioloaikoina voimassa olevien toimintaohjeiden mukaisesti.
Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa palvelee kiireellisissä asioissa reaaliaikainen chat sekä puhelimitse hoidon tarpeen arviointi, kriisitilanteessa auttaa sosiaali- ja kriisipäivystys.
Asioida voi selaimessa tai mobiilisovelluksessa
Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisissa palveluissa voi esimerkiksi keskustella ammattilaisten kanssa chatissa, asioida videovastaanotolla, jättää yhteydenottopyyntöjä, täyttää lomakkeita tai osallistua henkilökohtaisille digipoluille. Asiointi on mahdollista joko selainversion kautta tai OmaHyvaks-mobiilisovelluksella. Asioida voi myös toisen henkilön puolesta.
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Yhteyshenkilöt
Viestinnän yhteyshenkilö:
Iiro Vuori, viestinnän asiantuntija, puh 040 558 3343, iiro.vuori@hyvaks.fi
Elina Tuppurainenylihammaslääkäri
Keski-Suomen hyvinvointialue
Jani Korpelapalveluvastaava, mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Sari Timoniemihammashoitaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
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