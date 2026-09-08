Stadin Silakkamarkkinoilla uusia aluevaltauksia ja rakastettuja perinteitä

Yksi Suomen vanhimmista yleisötapahtumista uudistuu tänä vuonna entistäkin monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi.

Silakkamarkkinoiden ytimessä ovat edelleen kalastajat, silakka ja rakastetut markkinaperinteet, mutta niiden rinnalle tuodaan aiempaa enemmän saariston muita makuja, ruokailumahdollisuuksia paikan päällä ja elämyksellistä ohjelmaa koko markkinaviikon ajaksi. Tuomaan Markkinoilta tutut myyntimökit tekevät Kauppatorista aiempaakin viihtyisämmän, ja Keisarinluodonlaiturille rakennettava ravintola-alue tarjoaa mahdollisuuden istahtaa nauttimaan Itämeren kalasta valmistettuja ruoka-annoksia keskellä merellistä markkinatunnelmaa.





Uutuuksina huippukokkien Silakkaillallinen ja viihtyisä ravintola-alue

Silakkamarkkinoiden tarjontaan kuuluvat huolella valmistetut kalatuotteet ja muut saaristolaisherkut niin mukaan ostettaviksi kuin paikan päällä nautittaviksi. Tänä vuonna markkinoiden valikoima on entistäkin monipuolisempi ja Keisarinluodonlaiturin uusi ravintola-alue sisätelttoineen kutsuu viihtymään merellisistä herkuista, yhteensopivista juomista ja markkina-alueen tunnelmasta nauttien.

Ravintola-alueelle saadaan viiden helsinkiläisravintolan myyntipisteet. Tarjolla on Ravintola Maren risottoa, Loimukeisarin avotulella loimutettuja silakka- ja lohiherkkuja ohutleipään rullattuna, Kuurnan sesongin mukaisia kala-annoksia viinisuosituksineen, Tumpin savukalan suosittu savulohi-pitaleipä sekä Arielin legendaarinen lohikeitto. Alueen kruunaavassa ravintolateltassa Etelä-Suomen keittiömestarit valmistavat markkinoiden yhtä suosikkituotetta, silakkakeittoa, niin paikan päällä nautittavaksi kuin kotiin vietäväksi.

Merellisen miljöön ylväät vaeltajat, perinnepurjelaivat Kuunari Kathrina, Albanus, s/v Valborg sekä kaljaasit Olga ja Vivan Kotka tarjoilevat tunnelmallisissa tiloissaan paikan päällä syötäviä kalatuotteita, ravintola-annoksia juomineen, makeita herkkuja ja kahvia sekä perinnekäsitöitä.

Kauppatorin laiturin venepaikoille saapuu kuusi kalastajaa ja torin myyntimökkeihin yhteensä yli 20 kalastajaa ja saaristolaistuotteiden myyjää. Valikoimista löytyy muun muassa nahkiaisia, pöhkösiä, maustekaloja, kalasäilykkeitä ja -jalosteita sekä aiempien vuosien hittituotteita hummerisilakkaa, limeahventa, graavisiikaleipiä ja savulohimoussea. Lisäksi saatavilla on esimerkiksi valkosipuli-, tyrni-, omena- ja hunajatuotteita, erilaisia leipiä, suolaisia ja makeita piirakoita sekä käsitöitä, kuten villatuotteita.

Silakkamarkkinat Stadin rafloissa -teemaviikoilla jo syyskuun puolella alkava silakkahuuma huipentuu mestarikokkien valmistamaan Silakkaillalliseen Stadin Silakkamarkkinoiden päätöspäivänä lauantaina 10. lokakuuta. Huippukokit Luka Balać, Helena Puolakka, Sasu Laukkonen ja Tom Hansen loihtivat silakkaa ja haukea eri muodoissaan sisältävän viiden ruokalajin illallisen Keisarinluodonlaiturin ravintolateltassa kello 16 alkaen. Kyseessä on yhteisöllinen illallinen, joka katetaan pitkiin pöytiin yhteensä 60 illallisvieraalle. Sanavalmiit gourmet-taiturit puhuvat työskentelynsä ohessa menusta, siinä käytetyistä raaka-aineista ja Itämerestä. 100 euron hintaisen illalliskortin tuotto ohjataan John Nurmisen Säätiölle Itämeren suojelutyöhön.





Markkinoilla ennätyksellisen laaja ohjelmatarjonta

Helsingin pormestari Daniel Sazonov avaa Stadin Silakkamarkkinat sunnuntaina 4. lokakuuta soittamalla vanhaa laivakelloa Keisarinluodonlaiturin ravintolateltalla. “Silakkamarkkinat ovat minulle ja monille muille helsinkiläisille yksi syksyn odotetuista kohokohdista. Vuosisatojen ajan järjestetty markkinatapahtuma on ainutlaatuinen yhdistelmä rakastettuja perinteitä, uutta ohjelmaa ja tietenkin huipputasoisia merellisiä herkkuja. Silakkamarkkinat tuovatkin joka vuosi hienolla tavalla helsinkiläisiä yhteen Itämeren äärelle”, sanoo pormestari Sazonov.

Silakkaraadin palkinnot – vuoden silakkayllätys ja vuoden maustekala – jaetaan avajaispäivänä sunnuntaina 4. lokakuuta klo 16. Tänä vuonna markkinoiden parhaita tuotteita ovat valitsemassa toimittaja Jenny Jägerhorn, muusikko Mikko Kosonen, helsinkiläinen äiti Annika Nylund, graafikko Kasper Strömman, radiojuontaja Harri Moisio, näyttelijä Riko Eklund, kalakauppias Petri Nätti, Johanna Suni John Nurmisen säätiön viestinnästä, Itämeren tilaa edistävän BSAG-säätiön perustaja Saara Kankaanrinta, ravinteiden kiertokulun asiantuntija Seppo Knuuttila sekä Alf Norkko, joka on Tvärminnen eläintieteellisen aseman professori ja sukeltaja. Samassa yhteydessä julkistetaan Suomen Gastronomien Seuran valinta vuoden silakka-annokseksi osana Silakkamarkkinat Stadin rafloissa -teemaviikkoja.

Silakkamarkkinoiden avajaispäivän perinteisiin kuuluvat Silakkasoutu ja Silakkapatikka rantautuvat tänä vuonna Katajanokan legendaarisen vierasvenesataman, MarinaBayn, edustalle Helsingin Suomalaisen Klubin puhallinorkesterin säestyksellä. Pormestari Daniel Sazonov toimii tapahtuman virallisena suojelijana. Seija Vesterinen esittää merellistä haitarimusiikkia koko avajaispäivän ajan.

Sunnuntaista tiistaihin Keisarinluodonlaiturin edustalta löytyy kävijöille nautinnolliset löylyt tarjoava saunavene Saunaship Island Lady, keskiviikosta lauantaihin laiturissa komeilee tukholmalainen Briggen Tre Kronor, joka järjestää paitsi tutustumiskierroksia upeisiin tiloihinsa myös taatusti unohtumattomia yleisöpurjehduksia syksyisen Helsingin edustalla. Kalatalouden Keskusliiton ja Marthaförbundetin yhteisellä mökillä tarjotaan muun muassa kalan käsittelyohjeita sekä ohjeita kalaruokien valmistukseen. Jannen Kalastus ja Kayakki opastaa nimensä mukaisesti uteliaita kalastuksen ja Suomen vesistöissä kajakoinnin saloihin. Torstaina markkinoilla vietetään Lasten aamua Salaisen Silakan suunnistuksen ja muun mukavan ohjelman merkeissä. Perjantai-illan yhtenä huippuhetkenä dj-kollektiivi Markkinavako nostattaa tunnelmaa genre- ja aikakausirajat rikkovalla setillään.

Stadin Silakkamarkkinat on avoinna Kauppatorilla sunnuntaista lauantaihin 4.–10.10.2026. Myyntiaika on sunnuntaista perjantaihin klo 9–19 ja lauantaina klo 9–16. Huippukokkien loihtima Silakkaillallinen Kauppatorilla lauantaina 10.10. klo 16–19.