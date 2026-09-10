Pk-yritysbarometri: Pk-yritysten näkymät vahvistuvat – kannattavuus ja investoinnit ennallaan
16.9.2026 09:30:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat vahvistuneet selvästi viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Iranin sodasta huolimatta useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu ja kohtuullisena pysynyt inflaatio vahvistivat pk-yritysten odotuksia. Tilanne on edelleen haastava kaupan alalla sekä alle viisi henkilöä työllistävissä yrityksissä. Myös pk-yritysten maksuvaikeudet ovat lisääntyneet.
Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi aiempaa myönteisemmät, ja suurempi osuus yrityksistä ennakoi tilanteen paranevan kuin heikkenevän. Taustalla vaikuttavat odotukset talouden yleisestä elpymisestä, joka riippuu olennaisesti yksityisen kulutuksen vahvistumisesta. Tähän liittyy kuitenkin epävarmuutta.
”Olemme saaneet positiivisia merkkejä Suomen talouden kasvusta kesällä ja alkusyksystä. Pk-yritysten investoinneissa tämä ei ikävä kyllä vielä näy selvästi yleisellä tasolla, mutta on ilo nähdä, että kasvuhakuisten pk-yritysten investointiodotuksissa näkyy jyrkkä nousu”, sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.
Investointihalukkuus edelleen vaatimatonta, työvoimasta pidetään kiinni
Pk-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana. Vain teollisuudessa on enemmän investointeja lisääviä yrityksiä kuin niitä, joissa investointien odotetaan vähenevän. On positiivista, että voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten investointiaikeet ovat vahvistumassa.
Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta pk-yritysten rekrytointiaikeet eivät ole juuri lisääntyneet aiempiin barometreihin verrattuna. Pk-yrityksistä 15 prosenttia aikoo lisätä henkilökuntansa määrää, kun 11 prosenttia ennakoi vähentävän. Suurin joukko, 74 prosenttia pk-yrityksistä, aikoo säilyttää nykyisen henkilöstönsä.
”Työllisyyden laaja-alaista toipumista joudutaan vielä odottamaan. Pk-yritykset ovat ymmärrettävästi varovaisia palkkaamaan uusia työntekijöitä ennen selvää ja pysyvää kysynnän elpymistä”, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti.
Tullipolitiikka nostanut kustannuksia ja kiristänyt kilpailua
Viimeisen puolentoista vuoden aikana pk-yritysten vientiodotuksia on painanut geopoliittinen epävarmuus ja kauppasuhteiden kiristyminen. Hieman yli viidennes pk-yrityksistä raportoi kansainvälisen tullipolitiikan tai muiden kaupan rajoitteiden aiheuttaneen kohonneita kustannuksia. Reilu 10 prosenttia pk-yrityksistä on kohdannut tullien seurauksena aiempaa kireämpää kilpailua.
”Epävarmuus kansainvälisen kaupan säännöistä kuormittaa yrityksiä. Yritykset tarvitsevat ennakoitavuutta ja mahdollisimman esteetöntä kauppaa, jotta ne uskaltavat investoida ja laajentua kansainvälisille markkinoille”, sanoo Puonti.
Kasvua tutkimus- ja kehittämistoiminnasta
Yritysten menestys ja kasvu perustuvat osaamiselle, uudelle tiedolle ja innovaatioille. Pk-yrityksistä joka neljäs raportoi harjoittavansa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yleisintä se oli teollisuudessa, jossa yrityksistä 42 prosenttia kertoi olevansa aktiivinen T&K-toiminnassa. Kolme prosenttia pk-yrityksistä, joilla ei vielä ole tutkimus- ja kehittämistoimintaa, suunnittelee sen aloittamista seuraavan vuoden aikana.
”Teollisuuden pk-yritysten T&K toiminta on noussut viisi prosenttia viime vuodesta ja nyt 42 prosenttia yrityksistä on T&K-toimintaa. Tämä heijastaa hyvin talouden positiivista virettä”, sanoo elinkeinoministeri Puisto.
Rahoitusympäristössä edelleen haasteita, mutta yrityksillä myös tilaisuus käynnistää tärkeitä kasvuinvestointeja
Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat parantuneet, mutta yritysten rahoituksen saatavuudessa on edelleen haasteita. Syksyn barometrissa 42 prosenttia rahoitusta tarvinneista yrityksistä ilmoitti, ettei ole saanut tai hakenut rahoitusta tarpeesta huolimatta. Vastaava luku vuoden 2021 keväällä oli 25 prosenttia.
”Pk-yritysten luottamus talouskehitykseen on vahvistunut, mutta teollisuutta lukuun ottamatta myönteinen kehitys ei vielä näy riittävästi investoinneissa. Talouskasvun kannalta olisi tärkeää, että investointeja ei jätetä tekemättä rahoitukseen liittyvien esteiden vuoksi”, sanoo Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki.
Finnveran takausta edellytettiin aiempaa harvemmin pankkirahoituksen saamiseksi. Noin joka viides pankkirahoitusta saanut yritys tarvitsi takauksen, mutta teollisuudessa osuus oli 49 prosenttia ja voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä 37 prosenttia. Pienimmissä yrityksissä ulkoisen rahoituksen käyttö oli keskimääräistä vähäisempää.
”Pienimpien yritysten mahdollisuudet hyödyntää ulkoista rahoitusta ovat edelleen muita rajallisemmat. Siksi Finnveran mikroyrityslainalla pyritään vastaamaan tähän rahoitustarpeeseen ja täydentämään rahoitusmarkkinoita. Pienten yritysten kasvulle on tärkeää luoda edellytyksiä, sillä niistä rakentuu tulevaisuuden yrityskanta”, Kotamäki jatkaa.
Pk-yritysbarometrin kyselyyn vastasi tällä kertaa noin 4 400 yritystä. Vastausaika oli kesäkuun 2026 puolivälistä heinäkuun 2026 puoliväliin.
Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Sen julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.
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Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Lars Aikala, p. 050 401 6410, etunimi.sukunimi@gov.fi
johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti, Suomen Yrittäjät, p. 050 534 3536, etunimi.sukunimi@yrittajat.fi
pääekonomisti Mauri Kotamäki, Finnvera, p. 029 460 2878, etunimi.sukunimi@finnvera.fi
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, p. 050 526 2515, etunimi.sukunimi@gov.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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