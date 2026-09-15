Hyppää ilmaiseksi Liftin kyytiin 22.9. – näin Vaasassa vietetään Liikkujan viikkoa
15.9.2026 14:30:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Liikkujan viikolla Vaasan kaupunki tarjoaa kaikille ilmaiset bussimatkat tiistaina 22.9. Pyöräilemällä voi osallistua lahjakorttien arvontaan ja seniorikävelyiltä löytää juttuseuraa ja liikkumisen iloa yhdessä.
Auton vapaapäivänä 22.9. Lifti-bussit ovat veloituksetta asukkaiden käytössä aamusta iltaan. Tarjous koskee kaikkia Liftin linjoja palvelubusseja lukuun ottamatta. Päivä tarjoaa hyvän mahdollisuuden kokeilla bussin käyttöä sekä tutustua aikatauluihin ja reitteihin maksutta.
– Haluamme kannustaa kaikkia kestävään liikkumiseen ja käyttämään Liftiä pienellä kynnyksellä. Bussilla matkustaminen on ekoteko, joten toivottavasti yhä useammat kokevat bussin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi omalle autolle, Vaasan kaupungin liikennepäällikkö Pertti Hällilä kertoo.
Auton vapaapäivä on osa Euroopan Liikkujan viikkoa, jota vietetään vuosittain 16.–22.9. Viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan arkisia liikkumisvalintojaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Viikon aikana eurooppalaiset kaupungit ja kunnat järjestävät tapahtumia ja nostavat esiin toimia, joilla ne edistävät kestävää liikkumista.
Pyöräilyhaaste ja yhteiskävelylenkkejä
Liikkujan viikkoa juhlistetaan Vaasassa myös pyöräilemällä ja kävelemällä.
Vaasan kaupungin Facebookissa ja Instagramissa on käynnissä pyöräilyhaaste, jossa asukkaat voivat lähettää kaupungille omia pyöräilykuviaan ja osallistua Shopping Vaasa -lahjakorttien arvontaan. Osallistumisaikaa on 22.9. saakka.
Senioreille suunnatut kävelyryhmät lenkkeilevät keskustassa, Palosaarella, Gerbyssä, Hietalahdessa ja Huutoniemellä. Ryhmät ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, eikä osallistuminen vaadi ilmoittautumista. Ryhmien aikataulut, lähtöpaikat ja lenkkien pituudet löytyvät osoitteesta vaasa.fi/kavele-terveita-vuosia.
– Pyöräilyn, kävelyn ja muun arkiliikunnan edistäminen on erinomainen ja kustannustehokas tapa kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan. Se tukee terveyttä, hyvinvointia ja fyysistä toimintakykyä sekä lisää arjen jaksamista, mikä on tärkeää meille kaikille, terveydenedistämisen koordinaattori Hanna-Mari Joutsen kertoo.
Kestävästi liikkuminen kannattaa
Pienilläkin liikkumistapojen muutoksilla voi tehdä isoja säästöjä. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat ympäristölle ja ilmastolle ystävällisiä, sillä niitä suosimalla polttoaineen kulutus vähenee. Lisäksi ne ovat autoilua edullisempia vaihtoehtoja.
EU:n arvostetun Green Leaf 2026 -ympäristöpalkinnon voittanut Vaasa haluaa olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on Vaasassa suuri päästölähde, jota vähennetään muun muassa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joukkoliikenteeseen liittyvät kysymykset:
Pertti Hällilä, liikennepäällikkö
040 581 3150, pertti.hallila@vaasa.fi
Kestävään liikkumiseen liittyvät kysymykset:
Siri Gröndahl, yksikön päällikkö
040 563 6635, siri.grondahl@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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