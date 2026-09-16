Nostot medialle 21.–25.9.2026: Miksi Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista? Metsien ennallistamisessa etsitään tasapainoa metsäluonnon tilan parantamisen ja metsätalouden välillä
17.9.2026 13:46:33 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Tuoreita uutisia ja tiedotteita
Metsien ennallistamisessa etsitään tasapainoa metsäluonnon tilan parantamisen ja metsätalouden välillä (tiedote, sttinfo.fi, 16.9.)
Metsäluonnon ekologista tilaa on mahdollista parantaa yhteistyössä metsätalouden kanssa, painottavat Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tutkijat. Arvokkaimpia kohteita voidaan suojella, kun taas muualla luonnon tilaa voidaan parantaa metsätalouden rinnalla ennallistamisasetuksen avulla.
Tutkijat: Pohjois-Euroopan vanhojen metsien tunnistamiseen tarvitaan yhteinen tieteellinen perusta (uutinen, syke.fi, 17.9.)
Kansainvälinen tutkijaryhmä on julkaissut tutkimuksen, jossa esitetään tieteeseen perustuvat kriteerit vanhojen metsien tunnistamiseen Pohjois-Euroopassa. Yhteinen tieteellinen perusta edistää luontokadon pysäyttämistä ja lisää samalla metsänomistajien yhdenvertaisuutta sekä tuo ennakoitavuutta metsätalouden toimintaympäristöön. Tutkimusta voidaan hyödyntää myös Suomen kansallisen ennallistamissuunnitelman valmistelussa.
Pe 18.9. | Tiedote
Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista – rannikkovesistä avomerelle ulottuva seuranta kertoo miksi
Suomen ympäristökeskus toteutti elokuussa Itämerellä kaksi seurantamatkaa: merentutkimusalus Aranda keräsi tietoa avomereltä ja ms Hessu Saaristomereltä ja rannikolta. Rehevöityminen on edelleen Itämeren suurin ympäristöongelma. Kesäkuussa julkaistun rannikkovesien tila-arvion mukaan vain kuusi prosenttia Suomen rannikkovesistä on hyvässä tilassa. Tuoreet mittaukset ja mallinnukset tarjoavat päivitetyn tilannekuvan siitä, miten maalta tuleva ravinnekuormitus näkyy rannikkovesissä ja avomerellä.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: ryhmäpäällikkö Hermanni Kaartokallio, puh. 029 525 1247 ja viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Ti 22.9. | Blogikirjoitus
Circblog: Kiertotaloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen
Elinkaariarviointi on vakiintunut ympäristövaikutusten arvioinnin työkalu. Vaikka sitä käytetään usein numeeristen tulosten tuottamiseen, sen suurin arvo voi olla siinä, mitä se auttaa meitä ymmärtämään. Syken kiertotalouden blogisarjassa vierailee kirjoittajana tutkija Thomas Ekvall Ruotsista. Kestävään muovien kiertotalouteen tähtäävässä PlastLIFE-projektissa Ekvall tuki hanketiimiä kiertotalousratkaisujen arvioinnissa käytettävän elinkaariarviointimenetelmän kehittämisessä ja tarkentamisessa.
Kirjoitus julkaistaan osoitteessa kiertotalousratkaisuja.fi
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, etunimi.sukunimi@syke.fi
Ti 22.9. | Tapahtuma
Miten luontokadon torjunta saadaan osaksi valtionhallinnon päätöksentekoa?
Tiistaina 22.9. julkaistaan valtionhallinnon luontotyön johtamisen malli ja Luontopositiivinen hallinto -kehittämisohjelman keskeiset johtopäätökset siitä, miten luontotyötä tulisi kehittää ja johtaa valtionhallinnossa. Ohjelmassa on etsitty käytännön ratkaisuja siihen, miten luonnon monimuotoisuus voidaan huomioida nykyistä järjestelmällisemmin johtamisessa, päätöksenteossa ja strategisessa ohjauksessa. Kehittämisohjelmasta vastaavat valtioneuvoston kanslia, Syke ja Motiva. Ohjelma toteutetaan osana Priodiversity LIFE -hanketta (syke.fi).
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään pe 18.9. (motiva.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Samuli Pitzén, puh. 029 525 1941 ja viestintäpäällikkö Aino Laine, puh. 029 525 2138, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Ti 22.9. | Kuivuuskatsaus
Seuraa Suomen kuivuustilannetta tiistaisin viikkokatsauksesta
Kuivuustilanne jatkuu edelleen varsinkin Itä-Suomessa. Erityisesti se näkyy pohjavedessä ja järvien pinnoissa. Tilannetta voi seurata vesi.fi-palvelun kuivuuskatsauksessa, jonka Suomen ympäristökeskus päivittää tiistaisin yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1342 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
To 24.9. | Raportti
Näkyvätkö ilmastonmuutoksen ja luontokadon kustannukset riittävästi Suomen talousennusteissa?
Ilmastonmuutos ja luontokato voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia Suomen kansantaloudelle ja julkiselle taloudelle. Silti niiden vaikutuksia ei nykyisin pystytä huomioimaan riittävän tarkasti talousennusteissa ja pitkän aikavälin velkakestävyyslaskelmissa.
Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän loppuraportissa arvioidaan Suomen nykyisiä valmiuksia tarkastella ilmastonmuutoksen, vihreän siirtymän ja luontokadon kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Työryhmän mukaan riskinä on, että pitkän aikavälin talouskasvua yliarvioidaan ja julkisen talouden menoja aliarvioidaan, jos luonnonjärjestelmien muutoksia ei huomioida riittävästi. Raportissa esitetään myös keinoja Suomen arviointikyvyn parantamiseksi.
Syken asiantuntijoita voi haastatella ilmastonmuutoksen ja luontokadon taloudellisista vaikutuksista sekä siitä, miksi niiden huomioiminen talousennusteissa ja julkisen talouden pitkän aikavälin arvioissa on tärkeää. Yksikönjohtaja Pekka Leskinen, puh. 029 525 1251 ja viestintäpäällikkö Aino Laine, puh. 029 525 2138, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Huomasitko jo tämän kohokohdan?
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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Metsäluonnon ekologista tilaa on mahdollista parantaa yhteistyössä metsätalouden kanssa, painottavat Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tutkijat. Arvokkaimpia kohteita voidaan suojella, kun taas muualla luonnon tilaa voidaan parantaa metsätalouden rinnalla ennallistamisasetuksen avulla.
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Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
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