Nostot medialle 24.9.–2.10.2026

To 24.9. | Blogi

Pekka Leskinen ja Santtu Karhinen: Talouden ja ympäristön yhteydet on tunnettava paremmin päätöksenteossa

Ympäristöpolitiikan vaikutusten ennakkoarviointia tulee vahvistaa, jotta rajalliset julkisen talouden voimavarat voidaan kohdentaa kustannustehokkaasti ja oikeudenmukaisesti, kirjoittavat yksikönjohtaja Pekka Leskinen ja erikoistutkija Santtu Karhinen. Suomen ympäristökeskuksessa talous- ja ympäristötutkimuksen osaaminen yhdistyvät, mikä tarjoaa hyvät lähtökohdat arvioinnin kehittämiselle.

Lue blogi täältä: Pekka Leskinen ja Santtu Karhinen: Talouden ja ympäristön yhteydet on tunnettava paremmin päätöksenteossa

Pe 25.9. | Tiedote: Väitös: Reilu kestävyysmurros luonnonsuojelussa vaatii rakenteiden haastamista ja toimijuuden vahvistamista

Suomen ympäristökeskuksen tutkija, HTM Liisa Varumo tarkastelee väitöskirjassaan erilaisten luonnonsuojelukeinojen oikeudenmukaisuutta ja niiden mahdollisuuksia edistää reilua kestävyysmurrosta. Väitöstilaisuus pidetään Itä-Suomen yliopistossa perjantaina 2.10.2026 klo 12.00.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Liisa Varumo, Suomen ympäristökeskus, p.+358 29 525 1132. Viestintäasiantuntija Katja Lepistö, p. 029 525 2082, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ma 28.9. | Blogi: Heli Saarikoski ja Suvi Huttunen: Puntaroivat kansalaiskeskustelut tukevat kestävyysmurrosta

Blogi julkaistaan maanantaina syke.fi:ssä ja Syken LinkedIn-tilillä.

Jos puntaroivat kansalaiskeskustelut kiinnostavat, tutustuthan myös tähän 19.10. järjestettävään webinaariin ja ilmoittaudu mukaan: Puntaroivat kansalaispaneelit demokratian vahvistajina – valtionhallinnon opit jakoon -webinaari

Ti 29.9. | Kuivuuskatsaus: Kuivuustilanne jatkuu erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa

Kuivuustilanne jatkuu erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa, missä pohjaveden pinnat ja suurten järvien vedenkorkeudet ovat edelleen pääosin tavanomaista alempana. Tilannetta voi seurata vesi.fi-palvelun kuivuuskatsauksesta ja pohjavesikatsauksesta, joita Suomen ympäristökeskus päivittää talvikaudella kerran kuukaudessa. Järvien ja jokien vesitilannetta voi seurata kahdesti viikossa päivitettävästä vesitilannekatsauksesta.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1342 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, etunimi.sukunimi@syke.fi

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin,

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan postia viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Pss. Muista myös: