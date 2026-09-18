Nostot medialle 24.9.–2.10.2026
24.9.2026 15:57:23 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa pian ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
To 24.9. | Blogi
Pekka Leskinen ja Santtu Karhinen: Talouden ja ympäristön yhteydet on tunnettava paremmin päätöksenteossa
Ympäristöpolitiikan vaikutusten ennakkoarviointia tulee vahvistaa, jotta rajalliset julkisen talouden voimavarat voidaan kohdentaa kustannustehokkaasti ja oikeudenmukaisesti, kirjoittavat yksikönjohtaja Pekka Leskinen ja erikoistutkija Santtu Karhinen. Suomen ympäristökeskuksessa talous- ja ympäristötutkimuksen osaaminen yhdistyvät, mikä tarjoaa hyvät lähtökohdat arvioinnin kehittämiselle.
Lue blogi täältä: Pekka Leskinen ja Santtu Karhinen: Talouden ja ympäristön yhteydet on tunnettava paremmin päätöksenteossa
Pe 25.9. | Tiedote: Väitös: Reilu kestävyysmurros luonnonsuojelussa vaatii rakenteiden haastamista ja toimijuuden vahvistamista
Suomen ympäristökeskuksen tutkija, HTM Liisa Varumo tarkastelee väitöskirjassaan erilaisten luonnonsuojelukeinojen oikeudenmukaisuutta ja niiden mahdollisuuksia edistää reilua kestävyysmurrosta. Väitöstilaisuus pidetään Itä-Suomen yliopistossa perjantaina 2.10.2026 klo 12.00.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Liisa Varumo, Suomen ympäristökeskus, p.+358 29 525 1132. Viestintäasiantuntija Katja Lepistö, p. 029 525 2082, etunimi.sukunimi@syke.fi
Ma 28.9. | Blogi: Heli Saarikoski ja Suvi Huttunen: Puntaroivat kansalaiskeskustelut tukevat kestävyysmurrosta
Blogi julkaistaan maanantaina syke.fi:ssä ja Syken LinkedIn-tilillä.
Jos puntaroivat kansalaiskeskustelut kiinnostavat, tutustuthan myös tähän 19.10. järjestettävään webinaariin ja ilmoittaudu mukaan: Puntaroivat kansalaispaneelit demokratian vahvistajina – valtionhallinnon opit jakoon -webinaari
Ti 29.9. | Kuivuuskatsaus: Kuivuustilanne jatkuu erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa
Kuivuustilanne jatkuu erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa, missä pohjaveden pinnat ja suurten järvien vedenkorkeudet ovat edelleen pääosin tavanomaista alempana. Tilannetta voi seurata vesi.fi-palvelun kuivuuskatsauksesta ja pohjavesikatsauksesta, joita Suomen ympäristökeskus päivittää talvikaudella kerran kuukaudessa. Järvien ja jokien vesitilannetta voi seurata kahdesti viikossa päivitettävästä vesitilannekatsauksesta.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1342 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, etunimi.sukunimi@syke.fi
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin,
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan postia viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
Pss. Muista myös:
Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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Östersjöns tillstånd är fortfarande långt från målen – uppföljning som sträcker sig från kustvatten till öppet hav visar varför18.9.2026 08:30:00 EEST | Pressmeddelande
I augusti genomförde Finlands miljöcentral två uppföljningsresor i Östersjön: havsforskningsfartyget Aranda samlade in information från öppet hav och ms Hessu från Skärgårdshavet och kusten. Övergödning är fortfarande Östersjöns största miljöproblem. Enligt den statusbedömning av kustvattnen som publicerades i juni har endast sex procent av Finlands kustvatten god status. Färska mätningar och modelleringar ger en uppdaterad lägesbild av hur näringsbelastningen från land syns i kustvattnen och på öppet hav och varför havets tillstånd fortfarande är långt från målen.
The state of the Baltic Sea still far from the objectives – monitoring extending from coastal waters to the open sea explains why18.9.2026 08:30:00 EEST | Press release
In August, the Finnish Environment Institute carried out two monitoring cruises in the Baltic Sea: Research vessel Aranda collected data from the open sea and M/S Hessu from the Archipelago Sea and the coast. Eutrophication remains the biggest environmental problem in the Baltic Sea. According to the status assessment of coastal waters, published in June, only six per cent of Finnish coastal waters are in a good state. Recent measurements and modelling provide an updated situational picture of how nutrient pollution from land is reflected in coastal waters and the open sea, and why the state of the sea is still far from the objectives.
Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista – rannikkovesistä avomerelle ulottuva seuranta kertoo miksi18.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Suomen ympäristökeskus toteutti elokuussa Itämerellä kaksi seurantamatkaa: merentutkimusalus Aranda keräsi tietoa avomereltä ja ms Hessu Saaristomereltä ja rannikolta. Rehevöityminen on edelleen Itämeren suurin ympäristöongelma. Kesäkuussa julkaistun rannikkovesien tila-arvion mukaan vain kuusi prosenttia Suomen rannikkovesistä on hyvässä tilassa. Tuoreet mittaukset ja mallinnukset tarjoavat päivitetyn tilannekuvan siitä, miten maalta tuleva ravinnekuormitus näkyy rannikkovesissä ja avomerellä, ja miksi meren tila on edelleen kaukana tavoitteista.
Nostot medialle 21.–25.9.2026: Miksi Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista? Metsien ennallistamisessa etsitään tasapainoa metsäluonnon tilan parantamisen ja metsätalouden välillä17.9.2026 13:46:33 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Metsien ennallistamisessa etsitään tasapainoa metsäluonnon tilan parantamisen ja metsätalouden välillä16.9.2026 14:55:34 EEST | Tiedote
Metsäluonnon ekologista tilaa on mahdollista parantaa yhteistyössä metsätalouden kanssa, painottavat Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tutkijat. Arvokkaimpia kohteita voidaan suojella, kun taas muualla luonnon tilaa voidaan parantaa metsätalouden rinnalla ennallistamisasetuksen avulla.
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