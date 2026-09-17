Laboren talousennuste 2026–2028: Kasvu vauhdittuu lupaavasti ja laajalti
17.9.2026 00:01:00 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Tiedote
Tutkimuslaitos Labore nostaa Suomen vuoden 2026 talouskasvuennusteen 1,7 prosenttiin, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin kevään ennusteessa. Kasvua tukevat vienti ja investoinnit, ja myös yksityinen kulutus elpyy. Työllisyys kohenee kuitenkin hitaasti. Vuosina 2027 ja 2028 talouden ennustetaan kasvavan 1,6 ja 1,5 prosenttia.
Alkuvuoden tavaravienti ja investoinnit ovat vahvistaneet Suomen kasvunäkymiä. Labore on nostanut myös vuoden 2027 kasvuennustetta 0,4 prosenttiyksikköä keväästä. Vuoden 2028 ennuste on ennallaan. Elpyminen etenee silti epätasaisesti: asuntorakentamisen vaikeudet jatkuvat, ja energian kallistuminen sekä kansainvälinen epävarmuus lisäävät kasvun riskejä.
Ennusteen keskeiset luvut
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Yksityinen kulutus kasvaa 1,3 prosenttia vuonna 2026. Kasvu vahvistuu tulevina vuosina reaalitulojen kasvun ja työllisyyden vähittäisen paranemisen ansiosta. Ennusteessa oletetaan myös kotitalouksien varautumissäästämisen vähenevän.
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Investoinnit kasvavat 4,4 prosenttia vuonna 2026. Kasvua tukevat etenkin datakeskushankkeet ja puolustushankinnat. Asuinrakentamisen näkymät pysyvät heikkoina.
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Vienti kasvaa 4,7 prosenttia vuonna 2026. Vientiä tukevat kauppakumppanien suhdanteiden koheneminen sekä konepaja- ja meriteollisuuden tuotteiden kysyntä.
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Työttömyysaste laskee hitaasti. Sen ennustetaan alenevan vuoden 2026 keskimääräisestä 10,4 prosentista 9,2 prosenttiin vuonna 2028.
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Julkisen talouden alijäämä pysyy suurena. Vuonna 2026 alijäämä on 3,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velkaantuminen jatkuu suhdanteen kohenemisesta huolimatta, ja julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen nousee 94,5 prosenttiin vuonna 2028.
Työllisyyden paraneminen tukisi myös kulutusta
Vaikka talous on kääntynyt kasvuun, työllisyys ei ole vielä vahvistunut. Elpymisen alkuvaiheessa yritykset ovat pystyneet lisäämään tuotantoaan nykyisellä henkilöstöllä. Kasvun jatkuessa myös työvoiman tarpeen odotetaan lisääntyvän loppuvuodesta ja ensi vuoden aikana.
”Reaalitulojen kasvu tukee kulutusta, mutta epävarmuus työpaikoista voi saada kotitaloudet jatkamaan säästämistä kuluttamisen sijaan. Työllisyyden paraneminen vahvistaisi luottamusta ja rohkaisisi kotitalouksia lisäämään kulutustaan”, arvioi Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen.
Kallis energia on riski kasvulle
Energian korkea hinta voi hidastaa kasvua Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Ennusteessa oletetaan, että energian hintasokin vaikutukset lievenevät eikä rahapolitiikka kiristy merkittävästi nykyisestä.
”Suomen viennin kannalta olennaista on, kuinka pitkään kallis energia rasittaa eurooppalaisia yrityksiä ja vähentää investointitavaroiden kysyntää. Pysyvä rauha Lähi-idässä voisi vahvistaa luottamusta ja mahdollistaa ennustettua nopeamman kasvun”, Koistinen sanoo.
Voit lukea koko ennusteen tästä ja ladata sen PDF-muodossa tämän tiedotteen lopusta jo ennen verkkojulkaisua. Ennuste julkaistaan: Laboren verkkosivuilla 17.9. klo 00.01.
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Yhteyshenkilöt
Juho KoistinenennustepäällikköMakrotalous, ennusteet ja toimialatalousPuh:040 940 2833juho.koistinen@labore.fi
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Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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