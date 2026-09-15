Päätöstiedote: nuorisojaoston kokous 15.9.2026
15.9.2026 17:46:57 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 15.9.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Nuorisojaosto jätti Pelikan ry avustusasian pöydälle.
Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston varapuheenjohtajana toimi Joonas Pulliainen.
Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Lasten ja nuorten yhdistys Pelikan ry toiminta-avustusta sekä päätettiin Vuoden nuorisotyöllinen teko 2026 -palkinnosta:
Pelikan ry toiminta-avustus jäi pöydälle
Nuorisojaosto jätti Lasten ja nuorten yhdistys Pelikan ry vuoden 2026 toiminta-avustusta koskevan asian pöydälle. Asia käsitellään uudelleen nuorisojaoston seuraavassa eli 22.10. kokouksessa.
Pelikan ry on hakenut 15 000 euron toiminta-avustusta. Esityksenä oli 10 000 euron avustuksen myöntäminen.
Avustuksen käsittelyä on edeltänyt yhdistyksen toimintaan liittyvien kysymysten selvittäminen. Nuorisopalvelut on pyytänyt yhdistykseltä kirjallisen selvityksen ja teettänyt KPMG Oyä selvityksen mahdollisista avustusten väärinkäytöksistä ja pakoterikkomuksista.
Vuoden nuorisotyöllinen teko julkistetaan lokakuussa
Nuorisojaosto päätti Vuoden nuorisotyöllinen teko 2026 -palkinnon saajasta. Palkittava julkistetaan valtakunnallisella nuorisotyön viikolla lokakuussa viikolla 41.
Vuonna 2026 palkitaan vuoden 2025 aikana toteutettu teko, toiminta tai hanke, joka on vaikuttanut myönteisesti helsinkiläisten nuorten elämään, olosuhteisiin tai ympäristöön esimerkillisellä ja merkityksellisellä tavalla. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.
Kaupunkilaisilta saatiin yhteensä 100 ehdotusta, joissa ehdotettiin 19 eri toimijaa palkinnon saajaksi.
Avainsanat
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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