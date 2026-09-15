Keski-Suomen hyvinvointialue valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuoden 2025 lisärahoituspäätöksestä

Keski-Suomen hyvinvointialue on hakenut valtioneuvostolta 46 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2025 sillä perusteella, että se pystyy turvaamaan lakisääteiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Valtioneuvosto ei myöntänyt lisärahoitusta ja Keski-Suomen hyvinvointialue teki alijämää viime vuonna noin 50 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue on tehnyt lisärahoituspäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka valtioneuvosto hylkäsi.

Lue lisää:

Keski-Suomen hyvinvointialue on aikeissa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuoden 2025 lisärahoituspäätöksestä (tiedote 10.9.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-on-aikeissa-valittaa-korkeimpaan-hallinto-oikeuteen-vuoden

Asumispäivystys selviämisaseman yhteyteen

Aluehallitus päätti, että asumispäivystystä tarjotaan 1.12. alkaen selviämisaseman tiloissa hyvinvointialueen omana toimintana. Turvallisen selviämispaikan päihtyneille täysi-ikäisille tarjoava selviämisasema sijaitsee Jyväskylässä Keskussairaalantiellä päihdepalvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Selviämisaseman majoituskapasiteettia laajennetaan enintään 14 asiakkaalle nykyisissä tiloissa ja nykyisellä ammattitaitoisella henkilöstöresurssilla. Tällä hetkellä asumispäivystys toimii Kankitiellä ja sitä on tuotettu ostopalveluna.

Aluehallitus päätti lisäksi, että asumispäivystyksen muutosten vaikutuksista tehdään vuoden 2027 aikana vaikutusten arviointi talouden, henkilöstön, asiakkaiden ja turvallisuuden osalta.

Lue lisää:

Hyvinvointialueen on tarkoitus siirtää asumispäivystys selviämisaseman yhteyteen (tiedote 3.9.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/hyvinvointialueen-on-tarkoitus-siirtaa-asumispaivystys-selviamisaseman-yhteyteen

Aluehallitus hyväksyi päivitykset järjestöavustusohjeeseen

Aluehallitus hyväksyi järjestöavustusohjeen päivityksen. Toiminta-avustukset kytketään suoraan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Lisäksi ohjeessa karsitaan toiminnallista ja alueellista päällekkäisyyttä sekä ohjataan järjestöjä tiiviimpään yhteistyöhön. Toiminta-avustuksia laajemmille kumppanuuksille toteutetaan yhtenäinen käsittelyprosessi ja järjestöavustusten minimisumma on jatkossa 1 000 euroa.

Tarve järjestöavustusohjeen päivittämiseen on tullut hyvinvointialueen arviointimenettelyssä nousseessa huomioista, jonka mukaan yhdyspintatyön osalta pitäisi keskittyä rahoittamaan vain sellaista toimintaa, jonka kustannusvaikuttavuus voidaan todentaa.

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma aluevaltuuston käsittelyyn

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy alueellisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2029.

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on nimeltään ”Hyvinvoiva keskisuomalainen”. Se ohjaa Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä niin hyvinvointialueen palveluissa kuin kumppanien kanssa tehtävässä yhdyspintatyössä. Lisäksi siihen liitetään hyvinvointialueen alueellinen lasten ja nuorten suunnitelma (sisältäen alueellinen neuvolasuunnitelma sekä alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma) sekä suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on laadittu laajasti eri toimijoiden kanssa. Hyvinvointisuunnitelma tukee strategian ja palvelustrategian ehkäisevän työn ja terveyden edistämisen osuutta.

Asiakkuuskertomus aluevaltuustolle

Aluehallitus merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkuuskertomuksen vuodelta 2025 ja saattaa sen tiedoksi aluevaltuustolle. Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkuuskertomus kokoaa vuoden 2025 asiakasnäkökulman, asiakaskokemuksen ja ihmislähtöisyyden tilannekuvan yhteen.

Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti palveluihin pääsyä, palvelujen koettua hyötyä, asiakasarvoa sekä lakisääteisten oikeuksien toteutumista suhteessa hyvinvointialueen strategisiin tavoitteisiin.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle saapui vuoden aikana 67 950 asiakaspalautetta, ja palvelujen suositteluhalukkuutta kuvaava NPS-luku oli erittäin hyvä ollen 68. Terveydenhuollon palveluista saatiin 59 816 palautetta, ja 78 prosenttia vastaajista arvioi palvelun kiitettävällä arvosanalla 9–10. Myönteinen palaute kohdistui erityisesti henkilöstöön, kohtaamiseen, asiakaspalveluun ja ammattitaitoon. Asiakkuuskertomuksen perusteella asiakkaat kokevat monissa palveluissa saavansa hyötyä ja arvoa.

Lue lisää:

Asiakkuuskertomus 2025: Vahvaa asiakasarvoa ja uusia askelia kohti sujuvampia ja osallistavampia palveluja (tiedote 3.9.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/asiakkuuskertomus-2025-vahvaa-asiakasarvoa-ja-uusia-askelia-kohti-sujuvampia-ja





Palvelustrategian seurantaraportti aluevaltuustolle

Aluehallitus merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategian seurantaraportin 01-06/2026 ja saattaa sen tiedoksi aluevaltuustolle. Raportointijakson aikana palvelustrategian toimeenpano on käynnistynyt kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Keskeisiä edistysaskeleita ovat muun muassa palvelurakenteen keventämistä toteuttavat toimenpiteet, digitaalisten ja etäpalvelujen käytön laajentaminen, palvelupolkujen ja asiakasohjauksen kehittäminen sekä tiedolla johtamisen vahvistaminen.

Aluehallituksen lausunto hyvinvointialueen ja YTA-alueen arviointikertomuksien toimenpiteistä aluevaltuustolle

Aluehallitus päätti antaa lausunnon vuoden 2025 arviointikertomuksen toimenpiteistä ja lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle. Arviointikertomuksessa käsitellään muun muassa päätöksentekoa ja muutosjohtamista, laadunarviointia, henkilöstöä, asiakastyytyväisyyttä ja potilasturvallisuutta, lasten ja nuorten mielenhyvinvoinnin edistämistä, palveluverkkotyötä sekä toimintaa ja taloutta.

Lisäksi aluehallitus päätti antaa lausunnon vuoden 2025 Itä-Suomen yhteistyöalueen tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnin toimenpiteistä ja lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle. Arviointikertomuksessa käsitellään muun muassa yhteistyötä, työnjakoa ja toimenpiteiden seurantaa.

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Aluehallitus antoi vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koski esitystä Keski-Suomeen laadittavaksi mallista, jossa hyvinvointialue, kunnat, yrittäjät ja kolmannen sektorin edustajat toimivat entistä tiiviimmin aitoina kumppaneina. Vastauksesta ilmenee, että hyvinvointialueella on avoin palvelutuottajafoorumi, johon voi osallistu kaikki palveluntuottajat tai yrittäjäjärjestöt. Palveluntuottajafoorumi on säännöllinen osallisuuden sekä vaikuttamisen väylä. Lisäksi hyvinvointialue järjestää säännöllistä ja ennakoivaa vuoropuhelua julkisten hankintojen suunnittelusta. Palveluntuottajayhteistyön asiakirja, järjestöyhteistyön asiakirja ja osallisuusohjelma päivitetään syksyn 2026 aikana. Kokonaisuus kootaan yhteen osallisuus- ja kumppanuusohjelmaksi.

Muut asiat

Aluehallitus myönsi Samuli Mattilalle eron yksilöasiainjaoston jäsenyydestä sekä valitsi Samuel Demarcon yksilöasiainjaoston varsinaiseksi jäseneksi ja Iiro Järvelinin hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Samuli Mattilalle eron Keski-Suomen hyvinvointialueen varavaltuutetun tehtävästä.

Aluehallitus sai selvityksen Sairaala Novan säätiön toiminnasta. Säätiön keskeisiin tavoitteisiin kuuluu säätiön tarkoituksen ja toimintamuotojen tunnettavuuden lisääminen yleisön, yhteistyökumppaneiden ja sairaalan henkilöstön keskuudessa. Säätiö panostaa myös lahjoitus- ja testamenttilahjoitusmahdollisuuksien esiin tuomiseen, jotta sen toiminnan tukeminen olisi mahdollista yhä laajemmalle joukolle.

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea sairaala Novan toimintaa ja sen henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden sairaala Novan toimintaa liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Säätiöllä oli vuoden 2025 tilikauden lopussa käyttötarkoitukseltaan vapaita lahjoitusvaroja 217 628 euroa, sidottuja rahastovaroja 709,444 euroa ja tutkimusapurahoja 93 723 euroa.

Lisäksi aluehallitus päätti, että hyvinvointialue ostaa Karstulan Seudun Ravitsemuspalvelut KARSERA Oy:n osakkeita Karstulan kunnalta yhteensä 9 kappaletta ja siten nostaa omistusosuutensa yhtiön osakkeista hankintalain edellyttämälle 10 prosentin tasolle.

Aluehallitus päätti myös, että hyvinvointialue ostaa Kinnulan Ruokapalvelu Oy:n osakkeita Kinnulan kunnalta yhteensä 4 kappaletta ja siten nostaa omistusosuutensa yhtiön osakkeista hankintalain edellyttämälle 10 prosentin tasolle.

Aluehallitus päätti hyväksyä hankintasuunnitelman 2026 täydennykset. Täydennyksenä hankintoihin on ammatinharjoittajahoitaja-palveluiden hankinta. Hankinta on osa elokuussa 2026 käynnistynyttä Hoidon jatkuvuus -hanketta, jossa pilotoidaan sairaanhoitajien ammatinharjoittajamallia perusterveydenhuollossa. Lisäksi hankintasuunnitelmaa päivitetään hammashoitokoneiden varaosien ja huoltopalveluiden hankinnalla. Hankinta mahdollistaa sekä hammashoitokoneiden varaosien ostamisen omana työnä tehtäviä huoltoja varten että tarvittaessa huoltopalvelun hyödyntämisen.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suoraa linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026363 ).

Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.