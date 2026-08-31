Arkkitehtiopiskelijoiden kerrostalokorjaamisen ideakilpailu 2026 toi uusia ratkaisuja kaupunkikuvaan ja asumiseen

Kilpailussa palkittiin:

1. palkinto (800,- €) nimimerkki NODUS, tekijöinä: Lotta Hantula, Jenni Kangas, Aino Kittilä ja Laura Kontio

jaettu 3. palkinto (300,- €) nimimerkki OJELMUS, tekijöinä: Onni-Aapeli Pihlajamaa, Maisa Luukkanen, Aino Aapola ja Elena Toivola

jaettu 3. palkinto (300,- €) nimimerkki UNIKKO, tekijöinä Eero Sädemäki, Veera Brusila, Elina Mahonen ja Olga Alova.

Kilpailuehdotukset olivat korkeatasoisia. Toista sijaa ei kilpailussa jaettu, vaan kolmas sija myönnettiin kahdelle ehdotukselle, jotka tuomaristo arvioi ansioiltaan tasavertaisiksi.

Kilpailun taustaa

Kerrostalon korjaamisen ideakilpailu järjestettiin keväällä 2026 Tampereen yliopiston Korjausrakentaminen -opintojakson opiskelijoille. Kilpailuun jätettiin yhdeksän osallistumisoikeuden täyttävää ehdotusta.

Kilpailukohteena oli Tampereen Onkiniemessä, Onkiniemenkatu 7:ssä sijaitseva vuonna 1972 valmistunut Asunto Oy Näsinkorkee. Taloyhtiössä on noin 50 asuntoa.

Tavoitteena oli laatia arkkitehtonisesti korkeatasoinen korjaussuunnitelma, jossa yhdistyvät kaupunkikuvaa ja alueen viihtyisyyttä kohentava ulkoasu, toiminalliset parannukset sekä olemassa olevan rakennuksen rakenteiden ja talotekniikan energiateknistä ja muuta toimivuutta kehittävät ratkaisut.

Kilpailijoiden oli mahdollista tarkastella voimassa olevaa, 1970-luvulta peräisin olevaa asemakaavaa kriittisesti ja esittää siitä poikkeavia ratkaisuja. Kilpailussa painotettiin erityisesti uuden ja vanhan rakennusosan yhteensovittamista sekä korjausrakentamisen mahdollisuuksien tutkimista.

Kilpailuohjelman mukaan opiskelijoiden piti suunnitella rakennukseen enintään kaksi lisäkerrosta. Olemassa olevien perustusten ja kantavan rungon oletetaan kestävän lisärakentamisen kuormat, kun uudet kerrokset toteutetaan kevytrakenteisina, esimerkiksi puu- tai teräsrunkoisina, jolloin mahdollisesti todellisuudessa tarvittavia vahvistuksia olemassa oleviin rakenteisiin ei opiskelijoiden tarvinnut esittää.

”Tässä selkeästi palkittavissa ehdotuksissa oli lähdetty siitä, että lisäkerrokset voivat ja saavat erottua alapuolisista kerroksista”, palkintolautakunnan puheenjohtaja, professori, TkT, arkkitehti Satu Huuhka Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä taustoitti.

”Todellisuudessa rakennuksen kantavuus kahden lisäkerroksen rakentamiseen pitäisi tarkastella erikseen”, Satu Huuhka tarkensi yleistä linjausta kilpailussa siinä, että kilpailulla halutaan nostaa esiin ideoita, eikä sellaisenaan toteuttamiskelpoisia, kaikki rakentamisen vaatimukset täyttäviä ehdotuksia.

Korkeatasoiset ehdotukset haastoivat tuomariston ja tarjosivat ideoita taloyhtiölle tulevaisuuteen

Ehdotusten taso oli kokonaisuudessaan korkea. Tiukka tontti ja sen sisäiset huomattavat korkoerot olivat tontinkäytön ja kulkureittien kannalta haastavia, mutta esteettömät reitit, sisäänkäyntijärjestelyt ja autopaikoitus onnistuttiin ratkomaan kaikissa sisään jätetyissä ehdotuksissa hyvin. Tontinkäytön osalta ehdotukset jakautuivat kokonaan omalla tontilla ratkaistuihin tai naapurikiinteistö(je)n kanssa yhteisiin pihajärjestelyihin nojaaviin ratkaisuihin, joista hyviä ratkaisuja löytyi kummassakin kategoriassa.

”Ehdotukset jakautuivat suunnitteluotteeltaan melko tasaisesti voimakkaasti uudistaviin ja toisaalta alkuperäisen rakennuksen muistijälkeä vaaliviin ratkaisuihin, joilla molemmilla oli saavutettu kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen lopputulos”, totesi kilpailun tuomaristo.

Julkisivun uudistamisen väreinä vihreä ja punainen esiintyivät ehdotuksissa erityisen voimakkaina, eräänlaisina trendiväreinä, mikä herätti tuomaristossa lievää hämmennystä. Myös julkisivulle taittuva mansardikatto oli ehdotuksissa suosittu valinta.

”Teknisiä ratkaisuja oli tutkittu myös huolellisesti ja kilpailun perinteiden mukaisesti kilpailun ratkaisussa suhtauduttiin ymmärtävästi yksityiskohdissa mahdollisesti esiintyviin puutteisiin. Parhaat työt erottautuivat hyvän ehdotusaineksen joukosta kokonaishallitulla otteella, mihin kuului ehdotuksen arkkitehtoninen, toiminnallinen ja rakenteellinen sisältö, myös sen houkutteleva esillepano selkeän ja kauniin esitystekniikan avulla”, totesi tuomaristo.

Kilpailu tarjosi Asunto Oy Näsinkorkee -yhtiölle arvokkaita näkökulmia rakennuksen tulevaisuuteen. Ehdotukset osoittivat erilaisia tapoja rakennuksen korjaamiseen, kehittämiseen, laajentamiseen ja ilmeen uudistamiseen tai säilyttämiseen. Taloyhtiön edustajan, hallituksen puheenjohtajan Topi Viskarin, aktiivinen osallistuminen kilpailun tuomarointityöskentelyyn toi vahvasti myös taloyhtiön näkökulman esiin kilpailuehdotusten arviointityössä. Kilpailu muodostikin laajan ideapohjan taloyhtiön tulevien korjaus- ja kehittämisratkaisujen tueksi.

”Saatujen ehdotusten pohjalta voimme ammentaa ideoita, miten taloamme voitaisiin korjata ja käydä paremmin laajemmin keskustelua myös erilaisista suuntaviivoista ja yksityiskohdista. Keskustelussa on ollut aiemminkin mahdollisten lisäkerrosten rakentaminen, julkisivujen ja parvekkeiden uudistaminen sekä tilojen toimivuuden sekä energiatehokkuuden parantaminen,” kertoi Topi Viskari.

Palkitut ehdotukset ja tiivistetyt perustelut

1. palkinto: Nodus, tekijät: Lotta Hantula, Jenni Kangas, Aino Kittilä ja Laura Kontio

Ehdotuksessa yhdistyvät rohkea uudistaminen ja alkuperäisen rakennuksen ilmeen säilyttäminen. Teollinen ilme, rauhalliset julkisivut ja konesaumapellin johdonmukainen käyttö muodostavat tunnistettavan kokonaisuuden. Asuntojen toimivuutta, parvekkeita ja pihaa on kehitetty onnistuneesti. Tekninen konsepti on pääosin toimiva ja toteuttamiskelpoinen, vaikka pysäköinti- ja rakenneratkaisuissa on vielä kehitettävää.

Jaettu 3. palkinto: Ojelmus, tekijät: Onni-Aapeli Pihlajamaa, Maisa Luukkanen, Aino Aapola ja Elena Toivola

Ehdotus uudistaa rakennusta voimakkaasti yhdistämällä vanhan ja uuden osan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Ratkaisu luo rakennukselle vahvan uuden identiteetin, jota lisäkerrosten terassit ja sisäänvedetyt porrashuoneet rikastavat. Asunto- ja yhteistilaratkaisut ovat omaleimaisia ja toimivia, vaikka yksityisyyteen, meluun ja ulkotilojen käyttöarvoon liittyy haasteita. Tekninen konsepti on pääosin realistinen ja toteuttamiskelpoinen, mutta havainneaineisto jää osin viitteelliseksi.

Jaettu 3. palkinto: Unikko, tekijät: Eero Sädemäki, Veera Brusila, Elina Mahonen ja Olga Alova.

Ehdotus uudistaa rakennusta hallitusti ja sitoo lisäkerrokset osaksi yhtenäistä kokonaisuutta. Selkeät julkisivut vahvistavat rakennuksen eheää ilmettä, vaikka kokonaisuus koettiin paikoin raskaaksi ja osa yksityiskohdista tarpeettomiksi. Asuntoratkaisut ovat pääosin toimivia, mutta paikoin varovaisia. Esteettömyys on ratkaistu vähäisin muutoksi, ja esitysaineisto välittää kokonaisuuden selkeästi. Teknisiin ratkaisuihin liittyy kuitenkin merkittäviä kysymyksiä, erityisesti olkirakentamisen ja puukuitueristeen käytön osalta.

Julkisivurakentamisen edistämistä yhteistyössä yli 30 vuotta

Julkisivuyhdistys – JSY ry:n tehtävänä on ollut edistää hyvää julkisivurakentamista sekä julkisivujen arkkitehtonista kehitystä jo 30 vuoden ajan. Kerrostalon korjaamisen ideakilpailulla on ollut tärkeä sijansa yhdistyksen toiminnassa, sillä kilpailua on toteutettu lähes vuosittain vuodesta 2002 alkaen.

”Kilpailu tarjoaa arkkitehtiopiskelijoille hienon mahdollisuuden tutkia korjausrakentamisen mahdollisuuksia ja esittää rohkeita, uusia ajatuksia olemassa olevien rakennusten kehittämiseen. Samalla kilpailu mahdollistaa kohteena olevalle taloyhtiölle uusia näkökulmia ja ideoita rakennuksen tulevaisuuden suunnitteluun. On ollut hienoa olla mukana toteuttamassa tätä kilpailua ja nähdä, millaisia tuoreita ja innovatiivisia ratkaisuja opiskelijat ehdottavat. Tämä vuoropuhelu tekee kilpailusta erityisen arvokkaan”, Julkisivuyhdistys JSY ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Aapo Räsänen totesi.

”Perinteikästä kilpailua on järjestetty hyvässä yhteistyössä Julkisivuyhdistyksen ja yliopistojen välillä jo 20 vuoden ajan. Se tarjoaa arvokasta haastetta arkkitehtiopiskelijoille korjausrakentamisen alalla ja toivottavasti toimii inspiraationa myös taloyhtiöille”, korosti Satu Huuhka.

” Korjausrakentamisen tarve kasvaa vuosi vuodelta, kun rakennuskantamme ikääntyy. Kiinteistökantaamme korjataan aivan liian vähän, sillä sitä korjataan vuosittain vain reilut 1–1,5 prosenttia. Rakennukset tarvitsevat jatkuvaa kunnossapitoa. Tarkasteltaessa tarkemmin julkisivuja on hyvä huomioida, että julkisivu on sekä visuaalinen että tekninen kokonaisuus, johon vaikuttavat valittu rakenneratkaisu, materiaalit, värit, pintakäsittelytavat ja detaljit sekä muut julkisivuun liittyvät rakenneosat. Näillä on merkitystä, kun valitaan kestävä, pitkäikäinen ja huollettavissa oleva julkisivu”, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto sanoi Rakennustuoteteollisuus RTT:n edustajana kilpailun tuomaristossa.

Palkintolautakunnan jäsenet:

Satu Huuhka , professori, TkT (arkkitehtuuri), arkkitehti SAFA, TAU, Arkkitehtuurin yksikkö, palkintolautakunnan puheenjohtaja

, professori, TkT (arkkitehtuuri), arkkitehti SAFA, TAU, Arkkitehtuurin yksikkö, palkintolautakunnan puheenjohtaja Niko Kotkavuo , arkkitehti SAFA, TAU, Arkkitehtuurin yksikkö, palkintolautakunnan sihteeri

, arkkitehti SAFA, TAU, Arkkitehtuurin yksikkö, palkintolautakunnan sihteeri Aapo Räsänen , rakennustekniikan DI, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto, JSY:n hallituksen vpj

, rakennustekniikan DI, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto, JSY:n hallituksen vpj Maritta Koivisto , arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, JSY:n hallituksen jäsen

, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, JSY:n hallituksen jäsen Topi Viskari, Asunto Oy Näsinkorkee, hallituksen puheenjohtaja

Lisäksi Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikön yliopisto-opettaja Tapio Kaasalainen toimi kilpailun sihteerinä käytännön järjestelyihin liittyvissä tehtävissä, mutta hän ei osallistunut kilpailutuomarointiin.

Lisätietoja kilpailusta:

Maritta Koivisto, päätoimittaja, arkkitehti SAFA,

Rakennustuoteteollisuus RTT,

maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi

040 900 3577

Aapo Räsänen, rakennustekniikan DI, väitöskirjatutkija,

Tampereen yliopisto, JSY:n hallituksen vpj,

aapo.rasanen@tuni.fi

044 306 4322

Julkisivuyhdistys – JSY ry on vuonna 1995 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on laadukkaan ja hyvän julkisivurakentamisen edistäminen. Yhdistys toteuttaa ja koordinoi alaa palvelevia tutkimuksia, tuottaa ohjeita ja oppaita, tarjoaa keskustelufoorumin ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä järjestää seminaareja ja jäsenmatkoja. Jäsenistö kattaa asiantuntijoita niin suunnittelun, materiaalivalmistajien, julkisivu-urakoinnin kuin myös korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Lisätietoja: https://www.julkisivuyhdistys.fi