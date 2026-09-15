Toivetaksipalvelu jatkuu vuoden 2026 loppuun

Kesäkuussa 2025 käynnistyneessä pilotissa toivetaksin käyttöoikeus laajeni ympärivuorokautiseksi ja palvelun käyttörajoitukset poistuivat. Toivetaksin kautta asiakas voi sopia sopimuksen kuljetuspalvelua tuottavan paikallisen kuljettajan kanssa kyydin aikataulusta ja käyttää kyseistä kuljettajaa palvelun toteutumiseen.

Nyt pilotin kustannusvaikutusten kehittymistä ja vaikutuksia kuljetusten määrään ja matkojen pituuksiin tarkastellaan ja arvioidaan kokonaisuutena, jonka johdosta pilotointia on päätetty jatkaa vuoden 2026 loppuun.

Jatkosta päätetään joulukuussa arvioinnin perusteella

Toivetaksi -nimikkeellä oleva palvelu käynnistettiin aluksi kuudeksi kuukaudeksi ajalle 1.6.-31.12.2025, jossa toivetaksin alkuperäiset rajaukset poistettiin ja toimintamalli oli asiakkaiden käytössä ympäri vuorokauden, eikä toivetaksin käyttöön tarvittu perusteita. Pilotointi koski koko Varhan aluetta.

Pilotointia jatkettiin aluksi kuuden kuukauden ajan (1.1.2026-30.6.2026), koska ensimmäinen pilotointijakso oli liian lyhyt, ja rajoitusten poistamisesta aiheutuneita vaikutuksia oli vaikea arvioida. Pilotointia jatkettiin uudelleen 1.7.2026 - 30.9.2026., jolloin saatiin lisäaikaa johtopäätösten tekemiseen.

Varha seuraa palvelun käytön muutoksia edelleen vuoden 2026 loppuun asti ja pilotin jatkosta päätetään saatujen kokemusten perusteella joulukuussa 2026.

Toivetaksi on osa liikkumisen tuen palvelua eli vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaan järjestettäviä asiointi- ja vapaa-ajan matkojen kuljetuspalveluja.

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Varha kilpailutti vuonna 2024 ostopalveluna hankittavat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiointi- ja vapaa-ajan matkat. Palvelu hankitaan Lounais-Suomen Taxidata Oy:ltä, joka tuottaa palvelut kokonaisvaltaisesti sisältäen sekä kuljetuspalvelun että tilaus- ja välityspalvelun.

Aiemmin aiheesta:

Toivetaksin jatkosta päätetään syyskuussa 2026

Toivetaksipalvelun käyttöä seurataan – laajuudesta päätetään kesäkuussa 2026

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten asiointi -ja vapaa-ajan matkojen tilaaminen