Tiede- ja taidetapahtuma Aboagora järjestetään jälleen syyskuussa teemalla ”Mercury, the Winged Messenger”
16.9.2026 11:17:36 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Turun kulttuurielämään vakiintunut tiede- ja taidetapahtuma Aboagora tuo lavalle kolme pääpuhujaa. Timo R. Stewart tarkastelee informaatiosotaa Gazan konfliktin valossa, musiikkitieteen professori Susanna Välimäki avaa, miten säveltäjä Kaija Saariahon viimeinen teos kommunikoi kuolemaa, ja professori Susanne Åkesson kertoo tervapääskyjen mannertenvälisistä muuttomatkoista.
Tieteen ja taiteen tekijöiden sekä yleisön kohtaamispaikka Aboagora käsittelee tänä vuonna viestintää, kieltä ja merkityksen matkaa monista eri näkökulmista. Tapahtuma järjestetään 16. kertaa Turun Sibeliusmuseossa 23.–25. syyskuuta 2026.
Merkurius, siivekäs sanansaattaja jatkaa Aboagoran Planeetat -teemakautta. Gustav Holstin (1874–1934) Planeetat-orkesterisarjasta inspiraationsa saanut teemakausi jatkuu vuoteen 2030 saakka.
Tapahtuman esitykset, paneelit ja työpajat käsittelevät muun muassa ihmisten välistä dialogia ja vuoropuhelua, päätöksenteon ja epäröinnin teemoja, sekä viestejä ja verkostoja yli ajan ja tilan rajojen. Ohjelmassa kuullaan myös uhanalaisten vanhojen metsien kaikuja ja tarkastellaan maaperän mikro-organismien välittämiä viestejä.
Tapahtuma tuo tieteen ja taiteen yleisön ulottuville
Tapahtuman pääpuheenvuorot eli Agora-osuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua. Pääpuhujia eli agoristeja on tänä vuonna kolme.
Tapahtuman avajaispäivänä 23.9. kuullaan tutkija Timo R. Stewartia, joka tarkastelee informaatiosotaa ja disinformaatiota erityisesti Gazan konfliktin kontekstissa. Stewart palkittiin vuonna 2026 Suomen valtion tiedonjulkistamispalkinnolla teoksestaan Palestiina ja Israel – Historia karttoina. Lokakuussa häneltä ilmestyy luennon teemoja käsittelevä teos Miksei kukaan tee mitään?
Musiikkitieteen professori Susanna Välimäki puhuu torstaina 24.9. siitä, miten säveltäjä Kaija Saariahon (1952–2023) trumpettikonsertto Hush käsittelee kuolemaa ja kuolevaisuutta. Saariaho tiesi teoksen jäävän hänen viimeisekseen.
Päätöspäivänä 25.9. kuullaan professori Susanne Åkessonia, joka johtaa Lundin yliopiston Animal Navigation Lab -tutkimusryhmää ja on Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen sekä August-palkinnon voittaja (2009).
Puheenvuorossaan Åkesson esittelee tuoreita havaintoja tervapääskyjen mannertenvälisistä muuttomatkoista: mikrodataloggerit paljastavat, että osa lajeista viettää koko pesimättömän kautensa ilmassa laskeutumatta juuri lainkaan, ja että äärimmäiset sääilmiöt lisäävät niiden kuolleisuusriskiä matkalla.
Åkesson osallistuu tapahtumaan etäyhteydellä Lundista; puheenvuoro striimataan paikan päällä Sven-salissa, Astra, ja etäyhteyden linkin saa ilmoittautumalla tapahtumaan tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen aboagora@utu.fi.
Työpajoja ja konsertteja
Keynote-puheenvuorojen lisäksi ohjelmaan kuuluu kaksi konserttia: avajaisiltana 23.9. kuullaan Old Forest Echoes, jossa palkittu laulaja ja muusikko Barbora Xu sekä äänitaiteilija Mikko H. Haapoja muuntavat uhanalaisten vanhojen metsien maisemat musiikiksi.
Koko tapahtuman päättää 25.9. Aerial Roots, jossa kanteletaiteilija Maija Kauhasen yhden naisen orkesteri kohtaa saksofonikvartetti Saxtronautsin.
Agora-osuuksien ja konserttien lisäksi Aboagoran ohjelmaan kuuluu työpajoja ja tiedettä ja taidetta yhdistäviä osuuksia. Pääpuheenvuoroja lukuun ottamatta tapahtuma on maksullinen. Pääsymaksu kolmipäiväiseen tapahtumaan on 50 €. Opiskelijat, väitöskirjatutkijat, ammattitaiteilijat ja muut vailla vakituista tuloa olevat saavat liput alennettuun 20 € hintaan. Tapahtumaan voi osallistua myös yhden päivän lipulla hintaan 20 €. Konsertteihin voi ostaa liput myös suoraan Sibelius-museon lipunmyynnistä, mutta Aboagoran osallistumismaksulla pääsee mukaan koko ohjelmaan, ja konsertit mukaan lukien, sekä siihen sisältyy väliaikatarjoilut. Ilmoittautuminen tapahtumaan on käynnissä sunnuntaihin 20.9. klo 15 saakka. Stewartin, Välimäen ja Åkessonin keynote-puheenvuoroihin ei tarvitse ilmoittautua.
Aboagora on tieteen ja taiteen tekijöiden kohtaamispaikka, yhteistyön mahdollistaja ja uuden luomisen tila. Hankkeen jokavuotiseen toimintaan kuuluu Turun Sibelius-museossa järjestettävä kansainvälinen kolmipäiväinen päätapahtuma sekä avoimet Avant Aboagora -ennakkotapahtumat. Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 käynnistetty hanke on pioneeri tiede- ja taideyhteistyön saralla. Tapahtuma perustuu näkemykseen siitä, että kokonaisvaltainen ongelmanratkaisu edellyttää paitsi tieteidenvälisyyttä myös tieteellisten ja taiteellisten näkökulmien yhdistämistä. Aboagoran järjestäjätahoja ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK:n Taideakatemia, Åbo Akademin säätiö ja Turun Yliopistosäätiö. Aboagoraa vuonna 2026 tukevat Koneen säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska Kulturfonden sekä William Thurings stiftelse.
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Yhteyshenkilöt
Liisa LaluTuottajaPuh:+358 50 570 4017lhlalu@utu.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
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