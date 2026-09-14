Mitä tapahtuu, kun ihminen yrittää tavoitella parempaa elämää ja tulevaisuutta 1800-luvun sääty-yhteiskunnassa?
17.9.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Desiree Räsäsen Perisynnin riivaamat on historiallinen romaani kaksinaismoralismista ja vallankäytöstä. Sen päähenkilö Maria Hermanintytär on ollut todellinen henkilö. Anna-Elina Lavasteen historiallisessa romaanissa Päivä yötä pakenee seurataan oululaisen Kortekankaan perheen elämää ja selviytymiskamppailua 1800-luvulta 1940-luvulle.
DESIREE RÄSÄNEN: PERISYNNIN RIIVAAMAT
Keski-Suomen syrjäisessä pitäjässä 1800-luvun lopulla eletään rauhallista kesää. Maria Hermanintytär sinnittelee mökissään isättömän lapsilaumansa kanssa. Häntä pidetään tolkun ihmisenä, mutta hänen elämäntapansa ja riippumattomuutensa herättävät puheita.
Pappilassa Arvid ja hänen lempeä vaimonsa Louisa pyrkivät ylläpitämään järjestystä ja seurakunnan moraalia synnin pelossa ja Herran nuhteessa. Marian tytär Ida pääsee pappilaan pikkupiiaksi ja alkaa haaveilla koulusta ja toisenlaisesta tulevaisuudesta, vaikka säätyrajat asettavat tiukat rajat hänen toiveilleen. Apuaan Idalle tarjoaa luotettava Aapeli.
Maria ajautuu tahtomattaan ankaran ja vanhoillisen Arvidin silmätikuksi ja saa tältä
kovan kirkkorangaistuksen elämäntapansa tähden. Hän murtuu kirkon ja yhteisön
painostuksen alla, jättää sairaan lapsensa ja pakenee vankilaa ja kurjuutta miesystävänsä
houkuttelemana Tampereelle. Ratkaisu on väärä ja kohtalokas.
Maria Hermanintytär on ollut todellinen henkilö. Teoksessa hänet on kuviteltu kapinalliseksi, jonka rangaistus uhmamielestä oli väistämätön ja tuhoisa.
Desiree Räsänen on dokumentaristi, joka on ohjannut ja käsikirjoittanut radio- ja tv-dokumentteja, opiskellut historiaa Helsingin yliopistossa ja kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Hän on toiminut pitkään kirjasto- ja museoalalla. Perisynnin riivaamat on hänen esikoisromaaninsa.
RÄSÄNEN, DESIREE : Perisynnin riivaamat
246 sivua
ISBN 9789524173292
Ilmestymisaika: Syyskuu 2026
ANNA-ELINA LAVASTE: PÄIVÄ YÖTÄ PAKENEE
Perheen isä Juho lähtee 1900-luvun vaihteen suuren siirtolaisaallon mukana Amerikkaan ”talorahoja tienaamaan” ja jää sille tielle. Äiti Anna elättää lapsiaan torikaupalla ja tilapäistöillä. Hänen kunnianhimoisena tavoitteenaan on kolmen pojan kouluttaminen ylioppilaiksi, ja sen hyväksi hän epäröimättä uhraa tyttärensä Hannan ja Liinan. Siskokset joutuvat luopumaan omista haaveistaan, kateus ja kauna hiertävät heidän välejään, eikä kummankaan elämästä tule onnellista.
Teos piirtää elävän kuvan oululaisesta kaupunkielämästä, monisyisistä perhesiteistä ja siitä, miten yksityiset kohtalot kietoutuvat historian suuriin murroksiin. Samalla se luotaa velvollisuudentunnon ja uhrautumisen rajoja ja tutkii, paljonko ihminen kestää ennen kuin murtuu.
Anna-Elina Lavaste (s. 1953) on Kuopiossa asuva musiikin maisteri, jolle musiikin lisäksi lukeminen, kirjoittaminen ja tanssiminen ovat elämän suolaa. Hänellä on takanaan yli 40 vuoden työrupeama musiikkioppilaitoksissa ensin huilunsoiton lehtorina, myöhemmin rehtorina. Eläkkeelle hän jäi 2017 Kuopion konservatorion rehtorin toimesta.
Anna-Elina Lavaste on aikaisemmin julkaissut kaksi kuopiolaisia musiikkiorganisaatioita käsittelevää historiikkia. Päivä yötä pakenee on hänen ensimmäinen kaunokirjallinen teoksensa.
LAVASTE, ANNA-ELINA : Päivä yötä pakenee
629 sivua
ISBN 9789524173858
Ilmestymisaika: Syyskuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat
Unto Peltoniemen omakohtaisessa esikoisteoksessa muistellaan maratonjuoksukokemuksia lähes sadan valtion alueella14.9.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Mikä on se eteenpäin ajava voima, joka saa ihmisen etsimään rajojaan, uhmaamaan olosuhteita ja juoksemaan tuon kestävyyslajien kuninkuusmatkan yhä uudestaan?
Kumpi on vaarallisempi: järjestäytynyt rikollinen vai järjestelmäänsä kyllästynyt kansalainen vailla mitään menetettävää?11.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Jyrki Karjalaisen romaani yhdistelee rikoskertomuksen ja yhteiskunnallisen satiirin piirteitä muodostuen mustalla huumorilla maustetuksi veijariromaaniksi. Kukkaliigassa vanheneminen, vallankäyttö, moraali ja oikeudenmukaisuus asetetaan armottomaan tarkasteluun.
Vilja Vadelmalehdon esikoisteos on koskettava, henkilökohtainen kertomus kutsuvan kulkusuunnan kaipuusta lamaavien luopumisten keskellä10.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Vilja Vadelmalehdon lyyrinen muistelmakokoelma Huomennakin hengissä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Elämän ennakoimattomuus kamppaa unelmauraa elävän nuoren naisen alle kolmekymppisenä. Heittää äänettömän hädän, hukassaolon huudon: Kuka minä enää olen? Olen valmis. Kohtaamaan hämärän katveen. Herättämään huomisen hehkuvan katseen. Kokemisen kuumeen. Näkemisen nälän. Elämän. Vilja Vadelmalehto (s. 1977) on kiireettömyyttä kuluttava kohtaava kulkija. Villin vallaton lasten kanssa kujeilija. Sielultaan iäti kätilö. Sydämeltään ja sivistykseltään myös muotoilija ja kokemusasiantuntija. Huomennakin hengissä on Viljan sanoilla leikittelyn ensisato. VADELMALEHTO, VILJA : Huomennakin hengissä 53 sivua ISBN 9789524173919 Ilmestymisaika: Elokuu 2026 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteese
Katri Komin tietokirjallisessa tarinakokoelmassa laukataan niin suomalaisissa metsissä kuin maailman mantereilla10.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Katri Komin tietokirjallinen tarinakokoelma Hevosia ja hevosihmisiä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Kirjassa opitaan ja luotetaan, kun hevonen ja ihminen ovat vuorovaikutuksessa mitä moninaisimmissa tilanteissa. Sivuilla ratsastetaan kylänmiesten työhevosella ja kiivetään eduskuntatalon portaita, roikutaan matkan varrella estetolpassa, lainataan silinteriä, kärsitään muistinmenetyksestä, kuullaan hevosmaisia ajatuksia, ajetaan karjaa ranchilla, ja paljon muuta. "Käymme mikrosekuntien aikana sanattoman kysymys–vastaus-vuoropuhelun portaiden kiipeämisen turvallisuudesta. Sitten Oden laskee päänsä, katsoo portaita ja astuu luottavaisesti ensimmäiselle askelmalle." MMM, FM Katri Komi (s. 1968) on joroislainen kirjoittaja, jolla on karjalaiset sukujuuret. Hän viimeistelee parhaillaan väitöskirjaa hevosista ja kirjoittamisesta. Komi yhdistää Hevosia ja hevosihmisiä -kirjan autofiktiivisissä esseenovelleissa hevoselämäkertaansa, väitöskirjahavaintoja, tutkimustietoa ja fiktiota.
Uutuusromaanit syventyvät Jämsän ja Varkauden paikallishistorioihin24.8.2026 13:55:02 EEST | Tiedote
Pahan tuolla puolen ja Ulkotaipale kuvaavat sotia ja niiden vaikutuksia yhteiskuntaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme