Mitä tapahtuu, kun ihminen yrittää tavoitella parempaa elämää ja tulevaisuutta 1800-luvun sääty-yhteiskunnassa?

DESIREE RÄSÄNEN: PERISYNNIN RIIVAAMAT

Keski-Suomen syrjäisessä pitäjässä 1800-luvun lopulla eletään rauhallista kesää. Maria Hermanintytär sinnittelee mökissään isättömän lapsilaumansa kanssa. Häntä pidetään tolkun ihmisenä, mutta hänen elämäntapansa ja riippumattomuutensa herättävät puheita.



Pappilassa Arvid ja hänen lempeä vaimonsa Louisa pyrkivät ylläpitämään järjestystä ja seurakunnan moraalia synnin pelossa ja Herran nuhteessa. Marian tytär Ida pääsee pappilaan pikkupiiaksi ja alkaa haaveilla koulusta ja toisenlaisesta tulevaisuudesta, vaikka säätyrajat asettavat tiukat rajat hänen toiveilleen. Apuaan Idalle tarjoaa luotettava Aapeli.



Maria ajautuu tahtomattaan ankaran ja vanhoillisen Arvidin silmätikuksi ja saa tältä

kovan kirkkorangaistuksen elämäntapansa tähden. Hän murtuu kirkon ja yhteisön

painostuksen alla, jättää sairaan lapsensa ja pakenee vankilaa ja kurjuutta miesystävänsä

houkuttelemana Tampereelle. Ratkaisu on väärä ja kohtalokas.



Maria Hermanintytär on ollut todellinen henkilö. Teoksessa hänet on kuviteltu kapinalliseksi, jonka rangaistus uhmamielestä oli väistämätön ja tuhoisa.



Desiree Räsänen on dokumentaristi, joka on ohjannut ja käsikirjoittanut radio- ja tv-dokumentteja, opiskellut historiaa Helsingin yliopistossa ja kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Hän on toiminut pitkään kirjasto- ja museoalalla. Perisynnin riivaamat on hänen esikoisromaaninsa.

RÄSÄNEN, DESIREE : Perisynnin riivaamat

246 sivua

ISBN 9789524173292

Ilmestymisaika: Syyskuu 2026

ANNA-ELINA LAVASTE: PÄIVÄ YÖTÄ PAKENEE

Perheen isä Juho lähtee 1900-luvun vaihteen suuren siirtolaisaallon mukana Amerikkaan ”talorahoja tienaamaan” ja jää sille tielle. Äiti Anna elättää lapsiaan torikaupalla ja tilapäistöillä. Hänen kunnianhimoisena tavoit­teenaan on kolmen pojan kouluttaminen ylioppilaiksi, ja sen hyväksi hän epäröimättä uhraa tyttärensä Hannan ja Liinan. Siskokset joutuvat luopumaan omista haaveistaan, kateus ja kauna hiertävät heidän välejään, eikä kummankaan elämästä tule onnellista.



Teos piirtää elävän kuvan oululaisesta kaupunkielämästä, monisyisistä perhesiteistä ja siitä, miten yksityiset kohtalot kietoutuvat historian suuriin murroksiin. Samalla se luotaa velvollisuudentunnon ja uhrautumisen rajoja ja tutkii, paljonko ihminen kestää ennen kuin murtuu.



Anna-Elina Lavaste (s. 1953) on Kuopiossa asuva musiikin maisteri, jolle musiikin lisäksi luke­minen, kirjoittaminen ja tanssiminen ovat elämän suolaa. Hänellä on takanaan yli 40 vuoden työrupeama musiikkioppilaitoksissa ensin huilunsoiton lehtorina, myöhemmin rehtorina. Eläkkeelle hän jäi 2017 Kuopion konservatorion rehtorin toimesta.

Anna-Elina Lavaste on aikaisemmin julkaissut kaksi kuopiolaisia musiikkiorganisaatioita käsittelevää historiikkia. Päivä yötä pakenee on hänen ensimmäinen kaunokirjallinen teoksensa.

LAVASTE, ANNA-ELINA : Päivä yötä pakenee

629 sivua

ISBN 9789524173858

Ilmestymisaika: Syyskuu 2026

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