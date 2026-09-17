Tiede, taide ja teknologia esillä Oulun yliopiston Tutkijoiden yössä

Tutkijoiden yössä on yli neljäkymmentä työpajaa ja esittelypistettä eri tieteenaloilta. Tapahtumassa voi kuunnella luonnonääniä, ladata laitteita vetylaturilla, osallistua laboratoriokierrokselle, oppia Auringon toiminnasta, osallistua oppimisen seikkailupajoihin, joissa yhdistyy tiede, luovuus ja teknologia sekä tutustua pillimehurobotteihin ja humanoidirobotti Arskaan. Mukana ovat lisäksi monet edellisvuodelta tutut työpajat, kuten suosittu aistihuone, Formula-auto ja digitaalisen valmistuksen Fab Lab.

Kysy tutkijalta! -pisteessä yleisö voi jututtaa tutkijoita muun muassa tekoälystä, ympäristömyrkyistä, lintukadosta ja huoltovarmuuden historiasta.

Kasvitieteellisessä puutarhassa voi tutustua ötököihin ja maistaa hunajaa. Kokoelmakasvihuoneet Romeo ja Julia ovat avoinna ja puutarhan asiantuntijat paikalla vastaamassa kysymyksiin. Potnapekka kuljettaa yleisöä maksutta kampuksen ja puutarhan välillä klo 17–21.

Tänä vuonna Tutkijoiden yö on osa Oulun yliopiston toteuttamaa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa, mikä näkyy tapahtuman runsaissa kulttuurisisällöissä. Illan aikana esiintyvät yliopiston sekakuoro Cassiopeia, lastenmusiikkiduo Soiva Siili, muusikko Timo Kurkela ja taikuri Olli Minkkinen sekä Oulun ylioppilasteatteri, joka tarjoaa lapsille satuhetken ja improvisaatiota.

Tutkijoiden yö on Euroopan laajuinen tiedetapahtuma, jota vietetään perinteisesti syyskuun viimeisenä perjantaina. Oulun yliopistossa se järjestetään nyt yhdeksättä kertaa. Tapahtuma on avoinna klo 17–21 ja siihen on vapaa pääsy.

Tutkijoiden yön ohjelma

Oulun keskustassa avataan lokakuun lopulla Oulun yliopiston oppimis- ja kohtaamistila Ydin. Yleisö pääsee tutustumaan Ytimeen etukäteen Tutkijoiden yönä, jolloin tiloissa järjestetään avoimet ovet klo 14–21. Ydin sijaitsee osoitteessa Isokatu 32.

Ytimen avointen ovien ohjelma