Hoivan kriisiin etsitään uusia ratkaisuja: 36 lupaavaa innovaatiota tutkimuksen ja kehittämisen kohteiksi
17.9.2026 16:00:00 EEST | Työterveyslaitos | Tiedote
Valtakunnalliseen Huomisen hoivatyö -innovaatiokilpailuun saatiin 150 ehdotusta. Yllättäen parhaiden joukkoon nousivat ennen kaikkea ihmisten kohtaamista, vuorovaikutusta ja hoivan arkea parantavat ratkaisut. Innovaatioista 36 pääsee mukaan monivuotiseen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön.
Tulevaisuuden hoivatyö (CAREFUTURE) -tutkimushankkeen järjestämässä kilpailussa etsittiin uusia tapoja tehdä, organisoida ja johtaa hoiva- ja hoitotyötä. Mukaan haettiin käytännössä jo kokeiltuja ratkaisuja, joilla on mahdollisuus levitä laajempaan käyttöön.
Kiinnostus kilpailua kohtaan yllätti järjestäjät.
– Saimme 150 ehdotusta eri puolilta hoivan kenttää. Se kertoo, että halua uudistaa hoivatyötä on paljon ja uusia ratkaisuja syntyy hyvin monenlaisissa ympäristöissä, sanoo innovaatiokilpailun vetäjä, erikoistutkija Vilja Levonius Työterveyslaitoksesta.
Parhaat ratkaisut löytyivät hoivan arjesta
Kilpailussa oli kolme sarjaa: työntekijälähtöinen, kansalaislähtöinen sekä teknologia-, politiikka- ja organisaatiolähtöinen innovaatio. Palkitut ratkaisut jakautuvat teemoittain muun muassa arjen apuun, työn organisointiin, vuorovaikutukseen, monimuotoisuuteen sekä digi- ja tekoälyratkaisuihin.
Tuloksissa oli yksi selvä yllätys: parhaiksi valittujen innovaatioiden kirjo oli laaja, eikä teknologia tai tekoäly jyrännyt joukossa.
– Tekoäly ja digitalisaatio ovat tärkeitä, mutta niiden rinnalle tarvitaan hoivatyön arjesta nousevia ratkaisuja. Kilpailu osoitti, kuinka paljon kehittämistyötä tehdään jo nyt työntekijöiden, kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen voimin, sanoo konsortionjohtaja, johtava tutkija Eveliina Saari Työterveyslaitoksesta.
Monissa ehdotuksissa korostuivat kohtaaminen, vuorovaikutus ja vertaistuki eli hoivan kaikkein keskeisimmät elementit.
Palkitseminen on vasta alkua
Kilpailu ei pääty palkitsemiseen. CAREFUTURE-hankkeen tutkijat tukevat ja tutkivat valittujen innovaatioiden kehitystä koko hankkeen ajan, jopa vuoteen 2031 asti.
Innovaatioiden ympärille rakennetaan yhteiskehittämisen verkostoja, joissa ovat mukana tutkijoiden lisäksi yhteiskunnallisia vaikuttajia, hoitoalan opiskelijoita ja kansainvälisiä asiantuntijoita.
– Tästä alkaa yhteinen tutkimusmatka. Tavoitteena on auttaa innovaatioita oppimaan toisiltaan, tukea niiden leviämistä ja luoda uudenlaista innovaatiokulttuuria hoivan kentälle, Eveliina Saari sanoo.
Tutustu
- Huomisen hoivatyö -innovaatiokilpailun palkitut innovaatiot: ttl.fi/huomisen-hoivatyo
- Tulevaisuuden hoivatyö (CAREFUTURE) -hanke: ttl.fi/carefuture
Tulevaisuuden hoivatyö (CAREFUTURE) -konsortiohanketta johtaa Työterveyslaitos partnereinaan Vaasan yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.
Lisätietoja
- Eveliina Saari, Tulevaisuuden hoivatyö (CAREFUTURE) -konsortion johtaja, johtava tutkija, Työterveyslaitos, eveliina.saari@ttl.fi, p. +358 30 474 2712
- Vilja Levonius, Huomisen hoivatyö -kilpailun vetäjä, erikoistutkija, Työterveyslaitos, vilja.levonius@ttl.fi, p. +358 30 474 2360
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Yhteyshenkilöt
Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi
Päivi LehtomurtoviestintäpäällikköTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504156309paivi.lehtomurto@ttl.fi
Marika Paasomediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504497541marika.paaso@ttl.fi
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Työterveyslaitos on Suomen johtava työelämäasiantuntija. Tutkimme monitieteisesti työn ja terveyden suhdetta, ja tuomme tutkimustiedon käytännön ratkaisuina avuksi työn arkeen. Teemme suomalaisesta työelämästä maailman parasta.
Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.
Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.
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