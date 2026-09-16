Hoivan kriisiin etsitään uusia ratkaisuja: 36 lupaavaa innovaatiota tutkimuksen ja kehittämisen kohteiksi

Tulevaisuuden hoivatyö (CAREFUTURE) -tutkimushankkeen järjestämässä kilpailussa etsittiin uusia tapoja tehdä, organisoida ja johtaa hoiva- ja hoitotyötä. Mukaan haettiin käytännössä jo kokeiltuja ratkaisuja, joilla on mahdollisuus levitä laajempaan käyttöön.

Kiinnostus kilpailua kohtaan yllätti järjestäjät.

– Saimme 150 ehdotusta eri puolilta hoivan kenttää. Se kertoo, että halua uudistaa hoivatyötä on paljon ja uusia ratkaisuja syntyy hyvin monenlaisissa ympäristöissä, sanoo innovaatiokilpailun vetäjä, erikoistutkija Vilja Levonius Työterveyslaitoksesta.

Parhaat ratkaisut löytyivät hoivan arjesta

Kilpailussa oli kolme sarjaa: työntekijälähtöinen, kansalaislähtöinen sekä teknologia-, politiikka- ja organisaatiolähtöinen innovaatio. Palkitut ratkaisut jakautuvat teemoittain muun muassa arjen apuun, työn organisointiin, vuorovaikutukseen, monimuotoisuuteen sekä digi- ja tekoälyratkaisuihin.

Tuloksissa oli yksi selvä yllätys: parhaiksi valittujen innovaatioiden kirjo oli laaja, eikä teknologia tai tekoäly jyrännyt joukossa.

– Tekoäly ja digitalisaatio ovat tärkeitä, mutta niiden rinnalle tarvitaan hoivatyön arjesta nousevia ratkaisuja. Kilpailu osoitti, kuinka paljon kehittämistyötä tehdään jo nyt työntekijöiden, kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen voimin, sanoo konsortionjohtaja, johtava tutkija Eveliina Saari Työterveyslaitoksesta.

Monissa ehdotuksissa korostuivat kohtaaminen, vuorovaikutus ja vertaistuki eli hoivan kaikkein keskeisimmät elementit.

Palkitseminen on vasta alkua

Kilpailu ei pääty palkitsemiseen. CAREFUTURE-hankkeen tutkijat tukevat ja tutkivat valittujen innovaatioiden kehitystä koko hankkeen ajan, jopa vuoteen 2031 asti.

Innovaatioiden ympärille rakennetaan yhteiskehittämisen verkostoja, joissa ovat mukana tutkijoiden lisäksi yhteiskunnallisia vaikuttajia, hoitoalan opiskelijoita ja kansainvälisiä asiantuntijoita.

– Tästä alkaa yhteinen tutkimusmatka. Tavoitteena on auttaa innovaatioita oppimaan toisiltaan, tukea niiden leviämistä ja luoda uudenlaista innovaatiokulttuuria hoivan kentälle, Eveliina Saari sanoo.

Tutustu

Huomisen hoivatyö -innovaatiokilpailun palkitut innovaatiot: ttl.fi/huomisen-hoivatyo

Tulevaisuuden hoivatyö (CAREFUTURE) -hanke: ttl.fi/carefuture

Tulevaisuuden hoivatyö (CAREFUTURE) -konsortiohanketta johtaa Työterveyslaitos partnereinaan Vaasan yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.





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