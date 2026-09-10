Avaruustalouden kasvupotentiaali käyttöön – yritykset, osaajat ja investoinnit kasvun kulmakivinä

Teksti: Ia Hyttinen ja Heidi Kuusniemi, Tampereen yliopisto

Kuva: Antti Yrjönen, Tampereen yliopisto

Kuvateksti: Launch Into Space -verkostoitumistapahtumassa toukokuussa 2026 opiskelijat, yritykset ja tutkijat kohtasivat - kuvassa opiskelijat keskustelevat astronautti Timothy Kopran kanssa.

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Globaali avaruustalous on kasvamassa nopeasti: Maailman talousfoorumin mukaan sen arvon on arvioitu kasvavan noin 630 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna 2023 jopa 1800 miljardiin dollariin vuoteen 2035 mennessä.

Kasvu ei synny vain satelliiteista ja kantoraketeista, vaan yhä enemmän avaruusdataan, paikannukseen, tietoliikenteeseen, turvallisuuteen ja digitaalisiin palveluihin perustuvista ratkaisuista. Samalla markkinoiden rakennetta muuttaa siirtyminen julkisrahoitteisesta toiminnasta kohti yksityisten yritysten, investointien ja kaupallisten palvelujen suurempaa roolia.

Alan nopea teknologinen, kaupallinen ja geopoliittinen muutos edellyttää, että Suomen vuonna 2025 uudistettua avaruusstrategiaa toimeenpannaan kunnianhimoisesti ja sen painotuksia arvioidaan säännöllisesti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Strategian vieminen käytäntöön tarkoittaa ennen kaikkea kasvavia yrityksiä, uusia investointeja, osaajia sekä toimivia ekosysteemejä, jotka yhdistävät tutkimuksen, teknologian ja markkinoiden tarpeet. Juuri tässä muutoksessa Pirkanmaalla on mahdollisuus ottaa nykyistä suurempi rooli.

Pirkanmaa on ensimmäisenä Suomen maakuntana nostanut avaruustalouden yhdeksi keskeisistä strategisista kehittämiskohteistaan ja hallitusohjelmatavoitteeksi. Avaruustalous kytkeytyy samalla suoraan maakunnan muihin vahvuuksiin ja tavoitteisiin, kuten digitaaliseen teollisuuteen, älykkäisiin koneisiin, turvallisuuteen sekä murros- ja kaksikäyttöteknologioihin.

Avaruustalouden arvoketju ulottuu teknologiasta palveluihin ja sovelluksiin

Avaruustalous ei tarkoita ainoastaan raketteja, satelliitteja tai astronauttien avaruusmissioita. Sen arvoketju ulottuu satelliittien, komponenttien ja muun avaruusinfrastruktuurin kehittämisestä avaruusdatan, paikannuksen ja tietoliikenteen kautta ohjelmistoihin, digitaalisiin palveluihin ja eri toimialojen sovelluksiin. Avaruusteknologiat muodostavat samalla yhä tärkeämmän osan yhteiskunnan kriittisestä infrastruktuurista, turvallisuudesta ja digitalisaatiosta.

Avaruustalouden mahdollisuudet konkretisoituvat esimerkiksi logistiikan suunnittelussa ja seurannassa, luotettavassa paikannuksessa ja tarkassa ajanmäärityksessä, ympäristön seurannassa ja maankäytön suunnittelussa, tietoliikenteessä ja viestinnässä sekä erilaisten ajantasaisten tilannekuvien muodostamisessa.

Merkittävä osa alan tulevasta arvonluonnista syntyykin avaruusteknologian ja -datan sekä muiden teknologioiden ja toimialojen rajapinnoilla. Avaruusstrategian toimeenpano edellyttää siksi vahvoja ekosysteemejä, jotka kokoavat yhteen eri alojen toimijat. Yksikään toimija ei yksin hallitse koko arvoketjua, vaan tarvitaan yhteistyötä satelliitti- ja komponenttikehityksen, tietoliikenteen, datan, ohjelmistojen, teollisten sovellusten ja loppukäyttäjien välillä.

Ekosysteemiin tarvitaan tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, yrityksiä ja startup-yrityksiä, teollisuutta, julkisia toimijoita, turvallisuus- ja puolustustoimijoita, rahoittajia sekä ratkaisujen loppukäyttäjiä.

Pirkanmaan vahvuus on avaruuden yhdistäminen muihin teknologisiin kärkiin

Pirkanmaalla on erinomaiset edellytykset toimia yhtenä suomalaisen avaruustalouden keskeisistä solmukohdista ja kasvun vetureista. Maakunnassa sijaitsee merkittävä avaruusalan osaamiskeskittymä tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan näkökulmasta. Alueen vahva valmistava teollisuus, ICT-osaaminen, elektroniikka, älykkäät koneet, turvallisuusteknologiat ja monipuolinen yrityskenttä tarjoavat luontevan ympäristön avaruusteknologioiden ja avaruusdatan soveltamiseen. Pirkanmaan erityinen vahvuus ei kuitenkaan ole vain yksittäisissä avaruusteknologioissa, vaan kyvyssä yhdistää avaruusratkaisut maakunnan muihin teknologisiin ja teollisiin vahvuuksiin.

Avaruusteknologiat kytkeytyvät täällä luontevasti langattomaan viestintään, paikannukseen, kuvantamiseen, puolijohteisiin, tekoälyyn, autonomisiin järjestelmiin, älykkäisiin koneisiin sekä turvallisuus- ja puolustusteknologioihin.

Pirkanmaalla juuri näiden teknologioiden yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuksia uusille avaruuteen perustuville sovelluksille, palveluille ja liiketoiminnalle. Tämä kytkeytyy suoraan myös Pirkanmaan maakuntastrategiaan, jossa kasvun ja osaamisen sekä turvallisuuden vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita ja digitaalinen teollisuus, älykkäät koneet sekä turvallisuus ja suojautuminen kuuluvat maakunnan älykkään erikoistumisen kärkiin. Avaruustaloutta ei siksi tarvitse rakentaa Pirkanmaalle irralliseksi uudeksi toimialaksi, vaan se voidaan kytkeä maakunnan jo olemassa oleviin teollisiin ja teknologisiin ekosysteemeihin.

Avaruustalouden ekosysteemi rakennetaan yhteistyöllä

Toimiva avaruustalouden ekosysteemi ei synny pelkästään verkostosta tai yhteisestä brändistä. Se tarvitsee pitkäjänteisen toimintamallin ja koordinaation, jossa yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, julkiset toimijat, rahoittajat sekä ratkaisujen loppukäyttäjät tunnistavat yhteisiä kehittämiskohteita ja vievät niitä yhdessä eteenpäin.

Pirkanmaalle voidaan rakentaa yhteisiä tutkimus-, testaus- ja pilotointiympäristöjä, joissa uusia avaruuteen perustuvia ratkaisuja kehitetään ja validoidaan yhdessä niiden tulevien käyttäjien kanssa. Samalla tarvitaan mekanismeja, jotka vievät tutkimustuloksia yrityksiin, synnyttävät uutta liiketoimintaa ja startup-yrityksiä sekä auttavat yrityksiä kansainvälisille markkinoille.

Ekosysteemin tehtävänä on myös houkutella Pirkanmaalle kansallisia ja kansainvälisiä investointeja ja osaajia. Kansallista avaruustalouden ekosysteemiä rakennetaan jo Tampereen yliopiston koordinoimassa SpacEconomy – Kestävää kasvua avaruustalouden kautta -hankkeessa, jota Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa kuusivuotisella rahoituksella. Monitieteisessä hankkeessa vahvistetaan avaruusdatan hyödyntämistä, kehitetään avaruusalan koulutuspolkuja ja uusia liiketoimintamalleja sekä tutkitaan turvallisuutta, yhteiskunnan resilienssiä ja avaruushallintoa. Hanke vahvistaa avaruustalouden verkostoja kansallisesti ja tarjoaa samalla Pirkanmaalle verkoston ja tietopohjan, joiden varaan alueellista ekosysteemiä voidaan rakentaa.

Avaruus- ja kaksikäyttöteknologiat yhdistävät kasvun ja turvallisuuden

Pirkanmaalla on erityisen vahvat edellytykset yhdistää avaruustalous turvallisuus- ja puolustussektorin kasvaviin tarpeisiin. Esimerkiksi satelliittidata, häiriönsietoinen paikannus, sensorifuusio, autonomiset järjestelmät ja turvatut yhteydet voivat tukea puolustus- ja pelastustoimea, logistiikkaa, liikennettä, rajavalvontaa, kriittisen infrastruktuurin suojaamista ja huoltovarmuutta.

Maakunnassa sijaitsee yksi Suomen merkittävimmistä puolustusteollisuuden keskittymistä, ja alueella toimii laaja turvallisuusalan yritysten, korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden verkosto. Sen muodostavat esimerkiksi Patrian, Saab Finlandin, Insta Groupin ja Millogin kaltaiset yritykset sekä niiden ympärille rakentunut pk-yritysten, startupien, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden verkosto.

Tampereen yliopiston vahva osaaminen esimerkiksi siruteknologioissa, satelliittipaikannuksessa ja sen häiriönsietokyvyssä, langattomassa viestinnässä ja kuvantamisessa tukee uusien puolustus-, avaruus- ja kaksikäyttöratkaisujen kehittämistä. Avaruusteknologioihin pohjautuvien turvallisuus- ja puolustusmarkkinoiden kasvu tarjoaa Pirkanmaan yrityksille merkittäviä kansainvälistymis- ja vientimahdollisuuksia. Alueen teollinen tuotantokyky, tutkimusosaaminen ja yritysverkostot mahdollistavat uusien toimintavarmojen ratkaisujen kehittämisen, testaamisen ja kaupallistamisen. Erityistä kasvupotentiaalia syntyy avaruusteknologian yhdistyessä puolijohde-, tekoäly-, kyber-, kvantti-, sensori- ja autonomisten järjestelmien teknologioihin. Näin avaruustalous voi vahvistaa samanaikaisesti sekä alueen taloudellista kasvua että yhteiskunnan turvallisuutta ja huoltovarmuutta.

Osaaminen ja koulutus ratkaisevat kasvun mahdollisuudet

Avaruustalouden kasvu edellyttää teknologioiden ja investointien lisäksi osaajia. Ala tarvitsee sähkö- ja tietotekniikan osaajien ohella muun muassa ohjelmisto-, data-, materiaali-, liiketoiminta- ja yhteiskuntatieteellistä osaamista. Osaajatarve ei myöskään rajoitu varsinaisiin avaruusalan yrityksiin, sillä yhä useampi perinteinen toimiala hyödyntää tulevaisuudessa avaruusdataa ja -teknologioita osana omaa liiketoimintaansa.

Tampereen yliopistolla on vahvaa osaamista muun muassa sähkötekniikassa, paikannus- ja ajanmääritysteknologioissa, kuvantamisessa, tekoälyssä, langattomissa järjestelmissä ja tietoliikenteessä. Monitieteisenä yliopistona se voi yhdistää teknologisen kehityksen liiketoiminnan, turvallisuuden, kestävyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kysymyksiin.

Tätä yhteistyötä vahvistamaan perustettu TAU Space Group kokoaa eri tiedekuntien avaruusaiheista tutkimusosaamista yhteen, ja samalla avaruusalan koulutusta kehitetään muun muassa avaruusteknologioiden ja sovellusten sivuainekokonaisuuden kautta. Tavoitteena on rakentaa koulutuspolkuja, jotka palvelevat sekä kasvavaa avaruusalaa että avaruusteknologioita hyödyntävää teollisuutta.

Pirkanmaa avaruustalouden kehitys- ja pilotointialueeksi

Alueen teollisuus, kaupungit ja muut julkiset toimijat voivat toimia uusien avaruusteknologioihin ja -dataan perustuvien ratkaisujen ensimmäisinä käyttäjinä. Käytännön sovelluskohteita löytyy esimerkiksi häiriönsietoisesta monilähteisestä paikannuksesta, älykkäästä liikenteestä ja logistiikasta, autonomisista järjestelmistä, rakentamisesta, ympäristön seurannasta, kaupunkisuunnittelusta sekä kriittisen infrastruktuurin turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta.

Pirkanmaasta voidaan näin kehittää ympäristö, jossa uusia ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön ja niiden kaupallista potentiaalia osoittaa käytännössä. Onnistuneen avaruustalouden ekosysteemin tulokset näkyvät lopulta konkreettisesti uusina yrityksinä ja liiketoimintana, kansainvälisinä investointeina, tutkimus- ja kehitystoimintana sekä uusina työpaikkoina ja osaajina. Pirkanmaan mahdollisuus on rakentaa avaruustaloutta omista vahvuuksistaan - yhdistämällä avaruusteknologiat digitaaliseen teollisuuteen, turvallisuuteen ja kaksikäyttöteknologioihin. Näin Pirkanmaa voi samalla vahvistaa koko Suomen avaruustalouden kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Ia Hyttinen, Tampereen yliopisto