Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
17.9.2026 13:18:13 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 17.9.2026
Liikenneonnettomuus Äänekoski
Pelastuslaitos sai tehtävän klo 11.59 liikenneonnettomuudelle Saviniemenpolulle Äänekoskelle. Mönkijä ajettu tieltä ulos. Kuljettajana ollut nuori loukkaantui lievästi, ja hänet toimitettiin ensihoidon kyydillä sairaalaan tarkistettavaksi.
Pelastuslaitoksen kaksi yksikköä tarkasti tilannepaikan, heille ei akuutteja toimenpiteitä. Tilanteesta ei aiheutunut liikenne-estettä.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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