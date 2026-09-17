Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

17.9.2026 13:18:13 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 17.9.2026

Liikenneonnettomuus Äänekoski

Pelastuslaitos sai tehtävän klo 11.59 liikenneonnettomuudelle Saviniemenpolulle Äänekoskelle. Mönkijä ajettu tieltä ulos. Kuljettajana ollut nuori loukkaantui lievästi, ja hänet toimitettiin ensihoidon kyydillä sairaalaan tarkistettavaksi. 

Pelastuslaitoksen kaksi yksikköä tarkasti tilannepaikan, heille ei akuutteja toimenpiteitä. Tilanteesta ei aiheutunut liikenne-estettä.

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Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelylle hallinnollinen päätös17.9.2026 13:48:18 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut päätöksen valtiovarainministeriöltä arviointimenettelystä. Siinä vahvistetaan arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja niiden toteutumisen seuraaminen. Päätöksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueella on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset järjestää alueensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Näin myös vahvistuu, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei joudu aluejakoselvitykseen arviointimenettelyn myötä.

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