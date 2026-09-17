Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelylle hallinnollinen päätös

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto teki arviointimenettelyn mukaisen päätöksen viime kesäkuussa. Sen myötä hyvinvointialue sitoutui arviointiryhmän valmistelemaan toimenpideohjelmaan ja talouden kehitysuraan sekä kattamaan kertyneet alijäämät vuoteen 2030 mennessä.

Keski-Suomen hyvinvointialue raportoi valtiovarainministeriölle neljännesvuosittain toiminnan ja talouden toteutumasta. Seurattavana on muun muassa se, miten alueen tavoitteet palvelurakenteen ja palveluverkon sekä palveluiden peittävyyden ja kustannustason laskun osalta toteutuvat.

Valtiovarainministeriöllä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus tai valitus sellaisista päätöksistä, joilla on merkittäviä, pitkäaikaisia vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen tai jotka olisivat arviointiryhmän toimenpide-ehdotusten vastaisia. Valtiovarainministeriö voi käynnistää uuden arviointimenettelyn tai suoran aluejakoselvityksen, jos hyvinvointialue ei onnistu kertyneiden alijäämien kattamisessa toimenpideohjelman mukaisesti.

Valtiovarainministeriön päätös on aluehallituksen ensi tiistain 22.9. kokouksen esityslistalla. Aluehallituksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2026381-9 )

Lue lisää:

Keski-Suomen hyvinvointialue vältti aluejakoselvityksen (tiedote 13.5.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-valtti-aluejakoselvityksen