Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelylle hallinnollinen päätös
17.9.2026 13:48:18 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut päätöksen valtiovarainministeriöltä arviointimenettelystä. Siinä vahvistetaan arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja niiden toteutumisen seuraaminen. Päätöksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueella on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset järjestää alueensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Näin myös vahvistuu, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei joudu aluejakoselvitykseen arviointimenettelyn myötä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto teki arviointimenettelyn mukaisen päätöksen viime kesäkuussa. Sen myötä hyvinvointialue sitoutui arviointiryhmän valmistelemaan toimenpideohjelmaan ja talouden kehitysuraan sekä kattamaan kertyneet alijäämät vuoteen 2030 mennessä.
Keski-Suomen hyvinvointialue raportoi valtiovarainministeriölle neljännesvuosittain toiminnan ja talouden toteutumasta. Seurattavana on muun muassa se, miten alueen tavoitteet palvelurakenteen ja palveluverkon sekä palveluiden peittävyyden ja kustannustason laskun osalta toteutuvat.
Valtiovarainministeriöllä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus tai valitus sellaisista päätöksistä, joilla on merkittäviä, pitkäaikaisia vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen tai jotka olisivat arviointiryhmän toimenpide-ehdotusten vastaisia. Valtiovarainministeriö voi käynnistää uuden arviointimenettelyn tai suoran aluejakoselvityksen, jos hyvinvointialue ei onnistu kertyneiden alijäämien kattamisessa toimenpideohjelman mukaisesti.
Valtiovarainministeriön päätös on aluehallituksen ensi tiistain 22.9. kokouksen esityslistalla. Aluehallituksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2026381-9 )
Lue lisää:
Keski-Suomen hyvinvointialue vältti aluejakoselvityksen (tiedote 13.5.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-valtti-aluejakoselvityksen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia VuorelahyvinvointialuejohtajaPuh:050 442 0455piia.vuorela@hyvaks.fi
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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