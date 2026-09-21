Lennonjohtaja Terhi Rautio pitää Suomen taivaan turvallisena – uusi kirja kertoo miten
21.9.2026 11:02:20 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Lennonjohtaja Terhi Rautio on huippuammattilainen, tarkkuuslennon Suomen mestari ja kolmen lapsen äiti. Sanna Seiko Salon kirjoittama uutuuskirja Lennonjohtaja vie lukijan keskelle ammattia, jossa keskittyminen, kylmäpäisyys ja virheetön päätöksenteko ovat elinehto.
Sanna Seiko Salon ja Terhi Raution vetävä tietokirja avaa oven lennonjohdon suljettuun maailmaan. Kirja vie lukijan keskelle ukkosmyrskyjä, ruuhkahuippuja, turvallisuusuhkia ja tilanteita, joissa jokainen lennonjohtajan antama ohje vaikuttaa satojen matkustajien turvallisuuteen.
Samalla teos tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman lentomatkailun kulisseihin. Millaisia erityisjärjestelyjä tehdään, kun Yhdysvaltojen presidentti saapuu Suomeen? Miten keskittymiskyky säilytetään tuntikausia vaativassa työssä – vaihdevuosista huolimatta? Entä millaista on arki Helsinki-Vantaan lentoasemalla?
”Ollessani Helsingin lentoasemalla töissä, käyn joskus tauolla lähtöaulassa. Juon kahvia ja katselen reissuun lähteviä ihmisiä. Siinä hetkessä on jotain ainutlaatuista – odotusta, iloa ja jännitystä”, Rautio toteaa.
Kirja kertoo paitsi vastuullisesta ammatista myös ihmisestä työn takana: vaimosta, äidistä, ilmailun intohimoisesta harrastajasta ja naisesta miesvaltaisella alalla.
Teos sisältää myös runsaasti kiinnostavaa knoppitietoa ilmailusta. Tiesitkö, että:
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Lentokoneiden välissä on oltava korkeussuunnassa vähintään kolmesataa metriä. Tämä sääntö on lennonjohtajille pyhä.
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Sivuttaissuunnassa, kun koneet lentävät samalla korkeudella, väliä pitää olla vähän reilu yhdeksän kilometriä. Se kuulostaa pitkältä, mutta koneiden nopeuksilla tuo väli hupenee alle minuutissa.
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Isojen matkustajakoneiden kuten Airbusien ja Boeingien matkanopeus on noin 15 kilometriä minuutissa.
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Brysselissä on supertietokone, joka tietää kaikki Euroopan lennot. Jos Helsingin yllä puhkeaa ukkonen ja laskeutuvaa liikennettä täytyy rajoittaa, lennonjohto ilmoittaa sinne, ja tietokone laskee kaikille Helsinkiin tulijoille vaikutuksen. Esimerkiksi Amsterdamista lähtevää konetta voidaan viivästyttää silloin kun se on vielä maassa, jottei sen tarvitse kuluttaa polttoainetta ilmassa.
Sanna Seiko Salo on tietokirjailija ja elämäkerturi, joka innostuu kiehtovista elämäntarinoista ja rohkeista valinnoista.
Terhi Rautio (s. 1971) on tamperelaissyntyinen lennonjohtaja, lentopelastusjohtaja, työsuojelun 1. varavaltuutettu ja aluelennonjohdon superi. Hän työskentelee aluelennonjohdossa Suomen Lennonjohtokeskuksessa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Lennonjohtaja – Ilmatilan näkymätön vartija ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Satu Paavolan lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 7.10.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
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