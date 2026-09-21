Lennonjohtaja Terhi Rautio pitää Suomen taivaan turvallisena – uusi kirja kertoo miten

Joonatan Tolan ylistetty perhetrilogia päättyy kertomukseen yksin jäämisen pelosta ja aikuisuuteen astumisen kauhusta 18.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote

Joonatan Tolan Roikkuva sotilas on supersuositun perhetrilogian päätösosa. Nyt poika on kasvanut perhekodissa täysi-ikäiseksi ja aloittaa itsenäisen elämän. Ei suju hyvin!​ Roikkuva sotilas on aseistariisuvan vilpitön kertomus ihmisestä, joka pelkää kuollakseen jäädä yksin. Tolan esikoisromaani Punainen planeetta voitti Kalevi Jäntin- ja Laurin kirja 2022 -palkinnon ja toinen romaani Hullut ihanat linnut oli arvostelumenestys.