Faktantarkastus: Ylen Kukkiajärvi-jutussa epäily muuttuu paikoin tosiasiaksi

Jutun vakavin ongelma löytyy jo ingressistä. Yle kertoo mökkitontin jäätyneen Pälkäneellä ”avohakkuun seurauksena”. Jutun myöhemmästä sisällöstä käy kuitenkin ilmi, että kyse on mökkiläisen epäilystä.

– On eri asia todeta vahingon tapahtuneen avohakkuun jälkeen kuin todeta sen tapahtuneen avohakkuun seurauksena. Jutun omat tiedot eivät riitä jälkimmäisen väitteen vahvistamiseen, Metsäammattilaisten verkosto toteaa faktantarkastuksessaan.

Kukkian tummumisesta on tutkimusnäyttöä

Faktantarkastuksessa ei kyseenalaisteta metsätalouden vaikutusta Kukkiajärven tummumiseen. Ojitushistoria ja vesiensuojelun huomioinnin aloittaminen vasta 1990 -luvulla on tunnettu fakta. Päinvastoin juuri Kukkiajärvestä on vertaisarvioitua tutkimusta. Rankinen ym. (2023) arvioivat mallinnustutkimuksessaan metsähakkuiden muutosten olleen tärkein tutkittu järven tummumista selittävä tekijä. Ongelma syntyy, kun vahvaa valuma-aluetason tutkimusnäyttöä yhdistetään jutussa yksittäiseen vahinkotapaukseen, jonka syy on vielä kiistanalainen. Nämä ovat kaksi eri todistuskysymystä.

Myös Ylen tiivistelmän väite, jonka mukaan ”metsätalous on tummentanut vettä ja puolittanut vesilintukannat”, on faktantarkastuksen mukaan liian suoraviivainen. Kukkian vesilintukannat ovat vähentyneet voimakkaasti ja veden tummumista pidetään tärkeänä syynä useiden lajien vähenemiseen. Lintukantoihin vaikuttavat kuitenkin myös esimerkiksi vieraspedot, ihmisen aiheuttama häirintä ja muut lajikohtaiset tekijät. Metsätalouden ei siten voida yksin sanoa ”puolittaneen vesilintukantoja”.

Avohakkuut eivät ole lisääntyneet

Avohakkuiden väitettiin jutussa lisääntyneen, mutta tarkastelussa tälle väitteelle ei löytynyt tukea. Tarkastelimme alueelle tehtyjä metsänkäyttöilmoituksia, jotka eivät vahvistaneet hakkuiden kasvamista. Huomioitava on, että metsänkäyttöilmoitus on vasta ilmoitus aikomuksesta hakata, ei hakkuusta.

Osa vahvoista ympäristöväitteistä jää ilman tutkimusnäyttöä

Jutussa esitetään myös väite Torronsuon avohakatusta alueesta, jossa maanpinnan kerrotaan olevan puoli metriä alempana kuin metsäisellä alueella. Haastateltava arvioi orgaanisen aineksen poistuneen hiilidioksidina ilmakehään ja humuksena vesistöihin.

Yle ei esitä jutussa mittausta tai tutkimuslähdettä, jolla juuri tämän kohteen puolen metrin muutos tai esitetty selitysmekanismi voitaisiin todentaa. YLE ei edes kerro, minkä suuruisesta hakkuualasta on kyse, joka antaisi mittakaavan väittämälle.

Myös haastateltavan väite siitä, että humus olisi vesistöjen pohjaeliöstölle ja kasvillisuudelle ”suorastaan tappavaa”, on liian yleistävä. Orgaanisen aineksen lisääntyminen ja veden tummuminen voivat merkittävästi muuttaa Kukkian kaltaisen kirkasvetisen järven ekologiaa, mutta humuspitoiset vedet ovat samalla Suomessa luonnollisia ekosysteemejä omine eliölajistoineen.

Natura-status kaipaisi tarkempaa selitystä

Jutussa tuodaan esiin, että Kukkiajärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja että järven ympärillä tehdään avohakkuita. Faktat ovat sinänsä oikeita, mutta rinnastus voi synnyttää käsityksen, että järveä ympäröivät metsät olisivat Natura-suojelun vuoksi suojeltuja metsätaloudelta.

Viranomaisen Natura-kuvauksen mukaan suojelun kohteena on suurelta osin Kukkiajärven vesialue. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö ympäröivien metsien toimenpiteet voisi vaikuttaa Natura-arvoihin, mutta Natura-status ei myöskään automaattisesti kiellä metsätaloutta järven ympärillä.

Mielipiteet ja tutkimustieto sekoittuvat kokonaisuudessa

Jutussa suojeluaktiivit esittävät myös laajoja näkemyksiä metsätaloudesta. Metsänomistajien sanotaan olevan ”harhaanjohdettuja”, metsäklusteria kuvataan ”valtioksi valtion sisällä” ja jatkuvan kasvatuksen arvioidaan voivan olla metsänomistajalle jopa tuottoisampaa.

Yle tekee sinänsä lukijalle selväksi, että nämä ovat haastateltavien näkemyksiä. Laajoille metsätaloutta koskeville väitteille ei kuitenkaan haeta jutussa vastaavaa tutkimusasiantuntijan tai väitteiden kohteena olevan tahon kommenttia.

Metsäammattilaisten verkoston arvion mukaan tämä heikentää jutun tasapuolisuutta erityisesti siinä vaiheessa, kun yksittäisen mökkitontin tapahtumista siirrytään tekemään laajempia metsätaloutta koskevia johtopäätöksiä.

Linkki toiseen ja kolmanteen samana päivänä julkaistuun juttuun

Jutussa viitattiin toiseen YLE:n samana päivänä julkaisemaan juttuun, jossa oli niin ikään merkittäviä ongelmia journalistisesta näkökulmasta tarkasteltuna. YLE ikäänkuin perustelee väittämiä omilla virheellisillä väittämillä. Kokonaisuutena YLE voi luoda lukijoille vääristynyttä kuvaa metsätaloudesta julkaisemalla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä juttuja, jotka eivät ole tasapuolisia, ja joiden sisällöissä on merkittäviä haasteita. Tarkoituksenmukaisuutta ei voida sulkea pois.

Faktantarkastuksen lopputulos

Metsäammattilaisten verkosto arvioi mediajulkaisuja viiden ennalta määritellyn kriteerin perusteella: lähteiden ja niiden laadun, väitteiden paikkansapitävyyden, kontekstin huomioinnin, terminologian ja käsitteiden sekä tasapuolisuuden ja näkökulmien kautta.

Jutun ongelma on, että tämän vahvan tutkimustiedon rinnalla huomattavasti epävarmempia väitteitä ja syy-seuraussuhteita esitetään tavalla, joka voi saada ne näyttämään yhtä varmoilta. Ylen jutun keskeinen ympäristöhuoli on sen sijaan perusteltu: metsätalouden vaikutuksesta Kukkiajärven tummumiseen on tutkimusnäyttöä.

Vakavimpana ongelmana Metsäammattilaisten verkosto pitää väitteiden paikkansapitävyyden rajauksessa, kontekstissa ja tasapuolisuudessa. Erityisen tärkeää olisi korjata ingressin varma syy-yhteys epäilyä vastaavaksi sekä erottaa toisistaan kolme asiaa: yksittäisen vahingon vielä selvittämätön syy, metsätalouden tutkimuksella osoitettu vaikutus Kukkiajärven tummumiseen ja monitekijäiset muutokset järven linnustossa.

Faktantarkastuksen keskeinen havainto on yksinkertainen: todettu tapahtuma, perusteltu epäily ja tutkimuksella osoitettu syy-yhteys eivät ole sama asia. Uutisessa niiden välinen raja pitäisi tehdä lukijalle selväksi.

Faktantarkastus on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.