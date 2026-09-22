Kustannusosakeyhtiö Otava

Droonit muuttivat sodan. Olemmeko valmiita siihen?

22.9.2026 13:18:53 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

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Maxim Fedorovin sekä anonyyminä pysyvän droonitaistelija A. Tammisaaren uutuuskirja Sodan uusi kuningas on henkilökohtainen kertomus Ukrainan rintamalta, joka kietoutuu analyysiin sodan nopeasta teknologisesta murroksesta. Onko Suomi valmis digitaaliseen sotaan?

Sodan uusi kuningas on rehellinen kuvaus Ukrainan kuolemanvyöhykkeeltä. Teos tempaisee lukijan keskelle drooniosaston arkea – sinne, missä elämää ja kuolemaa ohjataan hiljaisella sormenliikkeellä etäyhteydellä. 

Nuori suomalaismies A. Tammisaari lähti Ukrainaan vuodeksi ja ehti kokea, kuinka ensimmäistä maailmansotaa muistuttava kulutussota muuttui hetkessä droonien sodaksi ja miehittämättömistä aseista tuli sodan uusia kuninkaita.  

Fedorovin ja Tammisaaren uutuuskirja avaa, miten Ukraina rakensi droonijoukkonsa, miten Venäjä oppi vastaamaan niiden haasteeseen ja miksi Ukrainassa nähty digitaalinen, verkottunut sota murtaa perinteisiä käsityksiä sodankäynnistä. 

Tammisaari haluaa oman tarinansa kautta varoittaa Suomea siitä, mitä voi sodan sattuessa odottaa: 

"Haluan, että täällä oltaisiin valmiita siihen, mitä olen nähnyt Ukrainassa." 

 Kirja yhdistää sotakuvauksen, taktisen analyysin ja sodan sisäpiiritiedon poikkeuksellisella tavalla. Se luo kauhistuttavan kuvan Venäjän tulevaisuudesta sekä antaa kasvot sotateknologialle ja ihmiselle tappokoneiden takana. 

"Ette tiedä sodasta mitään. Minä olen ollut sodassa, mutta silti en voi väittää tietäväni siitä paljon. Sota näyttäytyy yllättävän eri tavalla eri ihmisille, jotka se imee mätään sisukseensa", toteaa Tammisaari. 

Maxim Fedorov (s. 1985) on toiminut toukokuusta 2022 Yleisradion Ukrainan-toimittajana. Hän on kirjoittanut useita Ukraina-aiheisia tietokirjoja. 

Sodan uusi kuningas ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Jussi Puhakan ja Antti Langin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 7.10. 

Maxim Fedorovin haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi 

Yhteyshenkilöt

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